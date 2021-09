Kommer iPhone 12 til å falle i pris når iPhone 13 blir lansert?

Lanseringen av Apples iPhone 13 ser ut til å nærme seg med stormskritt, og nå som Apple har invitert til storstilt lansering den 14. september er det overveiende sannsynlig at den nye telefonen vil avsløres innen bare noen skarve dager – men hva innebærer det for forgjengeren iPhone 12?



Alle som sitter med eldre modeller, eller pleier å oppgradere oftere enn normalen, sitter selvfølgelig og sitrer av spenning nå som Apples seneste teknologi er rett rundt hjørnet – men hvis du er mer interessert i å spare noen kroner, så er det all grunn til å tro at iPhone 12 snart kommer til å synke i pris.



Apple er ikke et selskap som er overstadig glade i å sette ned prisen på sine telefoner. Til forskjell fra selskaper som Google og Samsung forandrer Apple stort sett prisene kun én gang i produktenes livssyklus – når enheten det er snakk om ikke er den seneste (og beste) modellen på markedet.

Kan følge i iPhone 11s fotspor

For et år siden, da iPhone 12 ble lansert (tiden flyr!), annonserte Apple samtidig at både iPhone 11 og iPhone XR ville falle i pris.



Apple slo av på prisen i sin egen nettbutikk, og i praksis sank den med nesten en tusenlapp i nettbutikker over hele landet. Nå, rett før lanseringen av iPhone 13, kan du få en helt ny iPhone 11 for 6790 kroner.



Det samme skjedde med iPhone XR da Apple lanserte iPhone 11, noe som førte til en langt rimeligere telefon, som fortsatt hadde mye å tilby. Vi kan selvsagt ikke garantere at Apple er like barmhjertige denne gangen, men sannsynligheten er relativt stor for at vi om noen dager kommer til å kunne kjøpe iPhone 12 til langt mindre enn det vi kan per nå.



I praksis vil dette si at flere modeller fra fjorårets serie vil synke i pris, alt fra iPhone 12 mini til iPhone 12 kan finne på å bli en hel del billigere, og dermed bli et rimeligere alternativ til toppmodellen iPhone 13.

(Image credit: Apple)

Hva med iPhone 12 Pro og Pro Max?

Dessverre har ikke Apple for vane å fire på prisene når det gjelder de kraftigere Pro-modellene. Ved tidligere lanseringer har ikke selskapet kuttet prisen på de større modellene, og det er lite sannsynlig at praksisen vil forandres i år.

Begge Pro-modellene var svært populære gjennom hele 2021, og mange butikker satt med tomme lagre gjennom store deler av året, noe som heller ikke hjalp på prisen. Når Apple nå lanserer enda bedre mobiltelefoner, så kan det være at enkelte vil prøve å selge de tidligere toppmodellene til rimeligere priser, men vi tipper det vil ta litt tid, og antar at vi ikke kommer til å få se noen umiddelbare fall.