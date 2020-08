Gaming-laptopen Razer Blade Pro er nå 20 % billigere hos Dustin

Det er ikke hver dag man kan få fatt på en toppytende gaming-laptop til under 20 000 kroner. Heldigvis har Dustin for tiden et tilbud på Razer Blade Pro til en rekordbillig pris. Tidligere kostet denne kruttønna 20 490 kroner, men nå har nettbutikken slått av hele 4000 kroner, noe som gjør at man kan få vidunderet til 16 490 kroner – med andre ord er det snakk om snaue 20 prosent rabatt.

Dette gaming-hodesettet fra Razer har 7.1-surround (virtuell), en dreibar mikrofon i høy kvalitet og fungerer via minijack (3,5 mm.) Designet er kompakt til å ha såpass store elementer (40 mm), og tilbyr en altoppslukende lyd med nøyaktig posisjonering, slik at man alltid vet hvor fiendene befinner seg, selv om man ikke skulle se dem.

Akkurat denne varianten av Razer Blade Pro har en Intel Core i7-prosessor (6 kjerner med en maksimal Turbo Boost-klokkefrekvens på 4,5 GHz), 16 GB RAM (DDR4, 2667 MHz), to harddisker (en SSD på 128 GB for OS-et, og en HDD på 1 TB) og et Nvidia GeForce GTX 1660 Ti.

Det som er viktig å merke seg her er at selv om man ikke får det aller gjeveste RTX 2060-skjermkortet (som mange gaming-laptoper smykker seg med for tiden), så er faktisk GeForce GTX 1660 Ti nærmest jevngodt med nestegenerasjonskortet når det gjelder antall bilder per sekund i 1080p.





Her får man også godt med lagringsplass og en fiks løsning der man bruker en SSD til det mest essensielle, og en langt større snurredisk til alt annet.

Skjermen er på 15,6 tommer og har et IPS-panel med en oppløsning på 1920 x 1080.