Airfryer priser 2022 - hva koster modellene?

Vi har funnet airfryer priser på de beste modellene.

Ta en titt på oversikten nedenfor, der finner du oppdaterte priser hver dag. Plutselig dukker det opp veldig gode tilbud, så kikk gjerne innom denne siden flere ganger for å finne den beste prisen på airfryeren du ønsker deg.

Airfryer priser

Airfryer: Ting å tenke på før du kjøper

For å finne ut hvilken airfryer som er best for deg må du først tenke på tre ting:

1. Hvor mye mat skal jeg tilberede i den?

Hvor stor trenger modellen din å være er noe du må ta stilling til. Er det til storfamilien hver dag, eller middag til en student i farta. Man trenger ikke den største modellen om man bare skal lage til 1-2 personer. Om dere er flere som skal ha middag er det upraktisk om du må fyre opp airfryeren flere ganger før alle får mat.

2. Hvor mye skal jeg bruke den?

Når man først kommer i gang med en airfryer merker man hvor enkelt det er å bruke den og hvor mange middager man kan lage med den. Det er praktisk å ha den på kjøkkenbenken og en airfryer skal i utgangspunktet ikke ta mer plass enn en vanlig kjøkkenmaskin. Mange modeller har stilig design og touchscreen, noe som gjør maskinen til et stilfullt inventar på kjøkkenbenken.



3. Hvor brukervennlig er den?

Hvor mange kokker dere er burde også iberegnes. Om flere i familien vil bruke den, er det en fordel at modellen du velger er brukervennlig. Dette gjelder display, skuffene og roteringsfunksjon. Om man har store skuffer kan man tilberede flere ting på en gang. Her kan det være en fordel å ha en modell med to skuffer. I tillegg så kan det være kjekt å kjøpe en airfryer som har roterende varmluftsfunksjon, da slipper man røre maten underveis. Et ryddig display hjelper også på brukervennligheten. Airfryeren bør også være enkel å rengjøre etter bruk.

Airfryer: Vanlige spørsmål

Hvor stor airfryer trenger jeg? En airfryer med kapasitet på 3.5 liter passer til 1-3 personer. Om du planlegger å bruke en airfryer for måltider til større selskap, bør du velge en modell med kapasitet på 5.5 liter eller mer.

Hva er forskjellen på en airfryer og en varmluftsovn? Tilberedelsestiden er som regel kortere i en airfryer, da luften sirkulerer raskere enn i en vanlig ovn. Det er dette som bidrar til at maten blir crispy og sprø når du bruker airfryer - uten at du trenger å bruke masse olje.