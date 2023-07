Apple lager ikke spillkontrollere til Vision Pro – men Microsoft og Sony kan fikse det

Hvis du er nysgjerrig på hvordan Apples offisielle kontrollere til Vision Pro blir seende ut, kan du bare forestille deg noe som ikke finnes. Det skyldes at Apple angivelig er fast bestemt på å gjøre sitt AR/VR-headsett til en enhet fri for kontrollere.

Denne meldingen kommer fra Apple-connoisseuren Mark Gurman. Han skrev i et nyhetsbrev fra Bloomberg at Apple hadde eksperimentert med en fingerbasert kontrollenhet. Det oppgis at også selskapet har bekreftet å ha prøvd kontrollere fra tredjeparter, eksempelvis fra HTC. Likevel bestemte seg seg for å la det kommende headsettet være helt uten kontrollere. Apple har tenkt at deres Vision Pro skal styres ved hjelp av øye- og håndskanning samt talestyring via Siri – og altså ikke gjennom håndkontroller som dem man benytter med headset som HTC Vive Pro 2.

Apple har angivelig også eksperimentert med et fysisk Bluetooth- eller Mac-tastatur, men de har altså i stedet bestemt seg for å benytte et luft-tastatur for de anledningene da man faktisk skal skrive noe – for eksempel et passord som du ikke allerede har lagret i iCloud Keychain.

Har Vision Pro støtte for tredjepartskontroller?

Ja og nei. Ifølge Gurman vil ikke Apple lage fysiske kontrollere til det som ellers ser ut til å bli et suverent VR-headset – men han mener det vil likevel støtte PS5- og Xbox-kontrollere til gaming.

I tillegg til ikke å ha noen planer om fysiske kontroller til Vision Pro, tenker heller ikke Apple spesielt på å støtte tredjeparts VR-tilbehør. Hvorvidt dette vil endre seg med tiden og Apple kommer med et VR-motstykke til sertifiseringssystemet Made for iPhone – en hyggelig liten pengemaskin i årenes løp – er uvisst.

Vi tror ikke at mangelen på tredjepartsstøtte eller fysiske, håndholdte kontrollere vil bli et stort problem, særlig når vi tenker på førsteinntrykkene av enheten så langt. Da vår amerikanske kollega testet Vision Pro, opplevde han at sporing av gester og øyebevegelser fungerte meget godt etter en kort installasjonsrutine. «Ved å bruke en app som for eksempel Photos, knep vi pekefinger og tommelfinger sammen for å åpne den. For å skrolle i et vinde, kniper man, før man trekker hånden til høyre, til venstre, opp eller ned. Hånden kunne like gjerne hvile i fanget som befinne seg i luften for at enheten skulle kunne fange opp gestene.»

Når du først har vennet deg til dette, er det meget enkelt og ukomplisert. Apple har fremdeles mange måneder igjen på å finslipe kontrollerne ytterligere, og trolig enda flere før sluttbrukerne endelig kan benytte et headset fra Apple.