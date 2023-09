9 nyheter fra Meta Connect 2023

Metas utviklerkonferanser Connect har vært ganske beskjedne de seneste par årene, da selskapet gikk over til online-arrangementer på grunn av pandemien. Men i 2023 vendte teknologigiganten tilbake til fysiske arrangementer og satset hardt.

Under hovedinnlegget fikk vi massevis av ny informasjon om Meta Quest 3 VR-headsettet, Metas generative AI-prosjekter og neste generasjon av smarte Ray-Ban-briller.

Showets stjerne var utvilsomt Quest 3. Den har fått forbedret maskinvare som kjører på Snapdragon XR2 Gen 2 SoC (system on a chip), en dyptgående kartoppgradering og utvidet støtte for videospill. Avdukingen var absolutt imponerende. Men etter hvert som konferansen fortsatte, føltes det som om søkelyset vekslet over til alle AI-kunngjøringene.

Vi har vært kjent med noen av AI-modellene Meta har utviklet en stund nå, som den fornyede chatboten som er ment å utfordre GPT-4. Men det skjedde langt mer bak kulissene da selskapet viste frem en rekke AI-funksjoner som blir tilgjengelige for meldingsappene.

Det er mye å ta tak i her, så bruk gjerne hurtiglenkene for å navigere deg til emnene som frister mest. Eller les gjerne gjennom hele oversikten!

Virtual Reality

1. Meta Quest 3

(Image credit: Meta)

Fra 695 kroner

Kan forhåndsbestilles

Tilgjengelig fra 10. oktober

Vi fikk endelig en titt på Meta Quest 3 VR-headsettet etter måneder med lekkasjer. Sammenlignet med Quest 2 er denne nye modellen blitt 40 prosent tynnere, takket være «pannekakelinsene» som gir et slankere design, ifølge selskapets administrerende direktør Mark Zuckerberg. Hvert objektiv kan gi 4K-oppløsning (2 064 x 2 208 piksler) per øye, noe som øker kvaliteten kraftig. Høyttalerne fikk også en oppgradering. De har nå et «40 prosent større volumområde enn Meta Quest 2».

Alt dette vil drives av Qualcomm Snapdragon XR2 Gen 2-brikken vi har nevnt tidligere, som skal gi to ganger «den grafiske ytelsen».

Headsettet er også sammenkoblet med to Touch Plus-kontrollere som nå kan skilte med bedre haptisk tilbakemelding som igjen gir en mer oppslukende spillopplevelse. Quest 3 er for øyeblikket tilgjengelig for forhåndsbestilling på Metas offisielle nettsted og fra flere norske forhandlere.

Den offisielle lanseringsprisen er på 6695 kroner, men hos enkelte forhandlere ligger prisen noe lavere. Enheten er tilgjengengelige i butikkene fra 10. oktober.

2. Bedre spillopplevelser

(Image credit: Meta)

Xbox Cloud Gaming kommer i desember

Du trenger ikke lenger en PC

Enkelte spill kommer i blandet virkelighet

En stor del av Zuckerbergs presentasjon var dedikert til spill, ettersom Meta vil at gamere skal ta i bruk headsettet deres for å få en frisk, ny gamingopplevelse. Til å aktivere dette, vil Xbox Cloud Gaming bli tilgjengelig på Quest 3 i desember. Dette innebærer at du vil kunne spille Halo Infinite eller Minecraft på en oppslukende virtuell skjerm. Og det beste er at du ikke lenger trenger å koble til en gaming-PC for å kjøre favorittspillene dine. Takket være Snapdragon-brikken er headsettet endelig kraftig nok til å kjøre de nyeste spillene.

Du kan oppleve enda større grad av interaktivitet ved at enkelte spill, som for eksempel BAM!, kan spilles på et bord hjemme – ved bruk av blandet virkelighet. Quest 3 vil vise brettspillet foran deg mens du fortsatt ser rommet rundt deg.

3. Oppslukende omgivelser

(Image credit: Meta)

Kartlegger automatisk rommet ditt

Virtuelle objekter dukker opp

Kan veksle mellom oppslukende og blandede rom

Blandet virkelighet muliggjøres av Quest 3s «fullfarge-gjennomgang og en dybdesensor». Enheten skanner et rom og merker seg til objektene i det for å sette opp et rom med blandet virkelighet. Dette gjøres forresten automatisk. På denne måten vil virtuelle objekter dukke opp i huset ditt.

Foruten videospill, kan blandede virkelighetsrom brukes til å etablere ditt eget oppslukende treningsområde eller meditasjonsområde. For basketball- eller MMA-fans kan du få seter ringside, hvor du kan se favorittlagene dine eller fighterne kjempe som om du selv skulle ha vært der. Dobbelttrykk på siden på headsettet endrer visningen fra et oppslukende perspektiv til et vidvinkelbilde der du kan se alt.

Generativ AI

4. Meta AI-assistent

(Image credit: Meta)

Drives av Bing Chat

Blir tilgjengelig på blant annet WhatsApp og Instagram

Kan gis tilgang til internett

Mark Zuckerberg avslørte at Meta har inngått et samarbeid med Microsoft, slik at førstnevnte kan bruke Bing Chat som grunnlag for deres nye assistent i appen kalt Meta AI. Dette fungerer omtrent på samme måte. Du kan stille raske spørsmål eller delta i en enkel samtale.

Det som er interessant, er at dette også vil bli tilgjengelig på Facebook, Instagram, Messenger og WhatsApp. Den vil ha tilgang til internett for å vise sanntidsinformasjon. Aktivering av dette kan slå tilbake, ettersom det kan føre til at AI-en hallusinerer (!) eller kommer med falsk informasjon. For å bekjempe dette, sier Meta at de har trent opp den kunstige intelligensen grundig for å opprettholde presisjonen.

Det er ukjent når assistenten vil bli lansert offisielt – selv om vi spurte. Vi må nevne at den vil være tilgjengelig i beta på den kommende andregenerasjons smartbrillen til Ray-Ban, som lanseres i oktober.

5. Flere personligheter

(Image credit: Meta)

AI Assistant kan ha en personlighet

Disse personlighetene kan komme med spesifikke råd …

… eller være en kilde til underholdning

Det ser ut til at Meta AI vil få spaltet personlighet, ettersom det vil være mulig å få den til å etterligne en viss persona. Hver av personaene er basert på en kjent offentlig person. For eksempel er treneren Victor basert på basketballstjernen Dwayne Wade. Tilsynelatende vil hver persona vises med en video av kjendisene i hjørnet. Videoen er koblet til AI og vil reagere i samsvar med teksten.

Personlighetene har en tendens til å bli en smule sprø. Rapperen Snoop Dogg ga sin dobbeltgjenger rollen som Dungeon Master-modellen som veiledet folk gjennom et tekstspill der du velger veien gjennom eventyrene selv. Andre har en mer praktisk bruk, som kokken AI som gir matlagingsråd.

6. Bildegenerering

(Image credit: Meta)

Emu kan generere bilder av høy kvalitet

Kan hentes opp via Instagram og WhatsApp

Kan skape klistrelapper på tre sekunder

Emu, eller Expressive Media Universe, er Metas nye bildegenereringsmotor. Som andre av sitt slag, kan Emu pumpe ut bilder av høy kvalitet som matcher en spesifikk tekst. Dette skal kunne skje på fem sekunder – ifølge Mark Zuckerberg. Det som er unikt med denne motoren, er at den også kan drive innholdsgenerering på Metas andre apper som Instagram og WhatsApp.

På de to plattformene vil Emu gjøre det mulig for brukerne å lage sine egne klistrelapper til gruppechatter på omtrent tre sekunder. Generering av bilder vil kreve at du skriver inn en skråstrek og deretter en melding som «/lag bilde av en seilbåt med uendelige seil.» Denne teknologien brukes på Instagram for å generere unike bakgrunner og nye filtre.

7. AI Studio

(Image credit: Meta)

Brukerne skal kunne lage sin egen AI

Sandkassesett gjør det enkelt å lage nye modeller

Sandkassen lanseres neste år

Meta åpner døren for at folk skal kunne skape sin egen AI via AI Studio-plattformen. I løpet av de neste ukene kan utviklere få tak i en ny API som de kan bruke til å bygge sin egen kunstige personlighet. Ikke-programmerere vil få muligheten til å gjøre det samme gjennom en tilpasset sandkasse. Det vil imidlertid ta en stund før den ser dagens lys, da den ikke vil rulles ut før tidlig i 2024.

Teknologigiganten forklarer at med denne teknologien kan du lage dine egne NPC-er (ikke-spillerfigurer) til Horizon Worlds.

8. Neste generasjons Ray-Bans

(Image credit: Meta)

$299

Tilgjengelige i 15 land (i utgangspunktet ikke i Norge)

På markedet fra 17. oktober

Mot slutten av presentasjonen sin annonserte Mark Zuckerberg neste generasjon av smarte Ray-Ban-briller, som nå har bedre visuell kvalitet, bedre lyd og lettere konstruksjon. På hjørnene av rammene vil det være to 12 MP kameralinser med ulytravidvinkel, som kan ta opp 1080p video. De har 32 GB lagringsplass, slik at du kan lagre over 100 videoer eller 500 bilder, ifølge Meta.

Dessuten leveres brillene med en skinn-ladeveske som ligner på etuiet du får med et vanlig par Ray-Bans. Med etuiet kan Ray-Ban-smartbrillene holde det gående i opptil 36 timer på én enkelt lading.

Brillene koster 299 dollar i USA og er tilgjengelig på markedet fra 17. oktober – men dessverre ikke i Norge i utgangspunktet.

9. Livestrømming

(Image credit: Meta)

Kan kobles til Instagram og gi livestrømming

Berøringskontroll aktiverer enkelte funksjoner

Meta gir sine nyeste smartbriller muligheten til å livestreame direkte på Instagram og Facebook. I demonstrasjonen vil et nytt brilleikon vises på appens videoopptaksseksjon. Hvis du slår på ikonet og dobbelttrykker på siden av brillene, kobles enheten til appen, slik at seerne kan se det du ser.

I tillegg kan du ved å trykke og holde på siden av rammen høre de siste kommentarene høyt gjennom brillenes interne høyttalere. På denne måten kan strømmere holde kontakten med fellesskapet sitt.

Denne funksjonen vil bli tilgjengelig når de oppgraderte Ray-Bans lanseres neste måned.