Hvordan har Black Friday endret seg det siste tiåret?

Tenk deg tilbake til 2009. Det er nesten som å reise tilbake til en annen geologisk tidsepoke. iPhone var knapt to år gammel. Bare det å eie en smarttelefon var noe glamorøst i seg selv, og ikke noe hele tilværelsen var avhengig av

Under TVen hadde vi konsoller som PlayStation 3 og Xbox 360. Og hva med Netflix? Da var det vel best å stikke bort til videoutleien.

Men tross alle disse endringene, opprettholder vi likevel mange tradisjoner. Og da snakker vi ikke om jul eller 17. mai – vi snakker om Black Friday. Dette er dagen da alle forhandlerne senker prisene og skaper en handleorgie i forkant av julehandelen, og dette fenomenet har spredd seg over hele verden.

Men akkurat som da paven måtte lære seg å ræppe for å nå frem til kidza, må også Black Friday holde følge med utviklingen. Men hvordan har den endret seg det siste tiåret?

Først og fremst er begivenheten blitt mye større. Et blikk på Google Trends avslører at antallet søk på begivenheten har økt jevnt og trutt siden Google begynte å kartlegge dataene, noe du kan se av grafen nedenfor.

Interessen for Black Friday har økt hvert år. (Image credit: Google)

«Både erfaring og vitenskapelig forskning forteller oss at alle mennesker, nesten uten unntak, elsker følelsen av å ha gjort et røverkjøp. Hvis det er noe du ønsker deg, men tror dette vil komme på tilbud når det er salg, vil du trolig vente med kjøpet», sier Dr. Steve McCabe fra instituttet for design og økonomisk utvikling ved Birmingham City University.

Dette har også enkeltforhandlere fått med seg. Prezzybox er et firma som selger små gaver, og de har lagt merke til hvordan disse endringene påvirker dem.

– November er for det meste en rolig handelsperiode, sier direktør Zak Edwards. Han oppgir at omsetningen sank med 18,58 % i november i fjor. Med Black Friday og lillesøsteren Cyber Monday på slutten av måneden, ventet kundene med å gjøre innkjøpene sine.

Den rake motsetningen er selskapets desemberomsetning, som økte med 13 %. Denne adferdsendringen skaper litt hodebry for selskapet, ettersom de konsentrerte shopping-utbruddene øker presset på lageret og leverandørene.

Også Statistisk sentralbyrå kan vise til den samme endringen i nordmenns handlemønster. Omsetningsvolumet for detaljhandel i Norge gikk opp med 1,1 prosent fra oktober til november 2018, og deretter ned med 1,8 prosent fra november til desember.

Det vi kjøper

– Det har skjedd en markant endring i handlevanene det siste tiåret. Antallet nettbutikker overskrider langt det man forutså, og det samme gjelder typen varer kundene er villige til å kjøpe på nett, sier professor Lawrence Bellamy ved University of Sunderland.

Han forklarer at vi i forbindelse med Black Friday er langt mer villige til å kjøpe produkter på nettet, og returnere dem hvis varen ikke stemmer over ens med det som er blitt presentert på nettet.

Med andre ord var netthandel for ti år siden for det meste begrenset til varer kundene med sikkerhet kunne vite hvordan så ut. Bøker og musikk er gode eksempler. Andre fysiske handelsvarer, som for eksempel klær, handlet man i fysiske butikker, ettersom man ikke kunne se på skjermen hvordan disse varene faktisk tok seg ut.

Delvis er disse endringene drevet frem av teknologiske nyvinninger, og dessuten forbedret «retur-logistikk». Millennials og «Generation Z» er dessuten langt mer villige enn sine foreldre til å ta denne typen risiko ved netthandel. Dessuten vinner betalingstjenesten Vipps terreng blant unge brukere.

Dette viser seg også i statistikken: tall fra betalingsselskapet DIBS viser at 3 av 4 nordmenn handler på nettet, og i en rapport anslår de at vi i 2019 handler på nett for mer enn 163.44 milliarder norske kroner.

(Image credit: Shutterstock)

Sort måned

Et annet spesielt aspekt ved netthandel er at den forandrer karakter under selve Black Friday. På nettet har vi alle sett overvåkningsvideo av knuffing og tilløp til slagsmål over nedsatte varer. Men Black Friday er i ferd med å vokse seg til å bli en salgsperiode, og ikke bare én enkelt dag.

– I fremtiden vil kanskje forhandlerne bruke begrepet «Black Friday» som et lokkeord for å trekke oppmerksomhet til salgene som vil finne sted i hele november, som et startsudd for julesalget, sier Gavin Lowther fra det digitale markedsbyrået Visualsoft.

Markedssjef John Gillan i Criteo, et markedsbyrå som samarbeider med mange forhandlere, merket seg at Amazon i 2018 håvet inn penger tidlig på Black Friday-hysteriet ved å lansere en rekke tilbud i nedtellingen til Black Friday, helt fra starten av november.

– Likevel vil Black Friday fortsette å være en merkedag i forhandlernes kalender. I vår forskning har vi oppdaget at de som handlet på selve dagen brukte enda mer penger enn de gjorde de foregående årene.

Hard konkurranse

Og til slutt: den andre måten Black Friday har forandret seg på. Til å være en opphypet salgsdag har Black Friday lange tradisjoner i USA, der den er omkring 90 år gammel. Men dette er ikke noe forbrukerne tenker på, og de siste årene har vi sett en fremvekst av konkurrerende salgsbegivenheter.

(Image credit: Amazon)

I enkelte land har man fått Amazon's Prime Day, et fenomen som inntreffer om sommeren. Den foregår på samme måte som Black Friday, men her kretser alt rundt én forhandler. Andre forhandlere har begynt å kjøre Prime Day-salg på samme tid, selv om de ikke har noe med Amazon å gjøre. Dette har vi ennå til gode å se i Norge.

En aktør som er i stor vekst på verdensbasis er også den kinesiske handelsgiganten Alibaba. De kjører en årlig salgsbegivenhet på «Singles' Day», som faller på 11/11, altså bare ettall, som skal representere navnet på konseptet.

– I 2018 genererte Black Friday et totalsalg på 6,2 milliarder dollar, mens Singles' Day genererte en omsetning for Alibaba på 30,8 milliarder dollar på under ett døgn. Internasjonale forhandlere kan ikke fortsette å ignorere at dette skjer. Selv om veksten i den kinesiske økonomien opplever en viss nedbremsing, ligger den likevel an til å nå sunne 6 % i år, forklarer Jimmy Robinson fra Ping Pong Digital, et selskap som bistår utenlandske selskaper i Kina med markedsføring i sosiale medier.

– Jeg mener det er svært sannsynlig at vi vil se at flere forhandlere og merker ønsker å treffe de kinesiske forbrukerne under Singles' Day, en begivenhet som også har fått en lillebror kalt Double 12 Day (12/12). Disse begivenhetene vil nok vokse seg ut over Kinas grenser, akkurat som Black Friday har vokst seg ut fra USA gjennom netthandelen.

Vil Black Friday dermed ende opp som bare en skygge av seg selv?

– Uansett vil alle forhandlere, enden du finner dem på nettet eller i en handlegate, fortsette å ta i bruk alle tilgjengelige knep for å øke omsetningen, sier Steve McCabe.

– Hvis dette innebærer at kundene oppfatter det slik at de får varene billigere, vil de være tilfredse med at systemet ser ut til å fungere til deres fordel.

Det er altså ingen grunn til å tro at Black Friday blir borte med det første, selv om stadige nye kampanjedager kommer til.