iPhone 14 vs iPhone 13: is de 14 zoveel beter?

Tijdens het 'Far Out'-evenement van Apple op 7 september kregen we een heleboel nieuwe iPhones, Apple Watches en zelfs AirPods te zien. Nu de iPhone 14 officieel is, kunnen we bepalen of hij echt veel beter is dan de iPhone 13 van vorig jaar.

De iPhone 14 was veruit de kleinste upgrade. Hij lijkt op de iPhone 13 en maakt zelfs gebruik van dezelfde chipset, in plaats van de nieuwe A16 Bionic.

Heeft de nieuwe iPhone 14 genoeg in petto om zijn hogere adviesprijs te verantwoorden? Of ga je beter voor de oudere iPhone 13 die nu in prijs gedaald is? Je leest het hier.

iPhone 14 vs iPhone 13: prijs en beschikbaarheid

De iPhone 13 werd gelanceerd in september 2022 en de basisversie met 128GB opslag kreeg een adviesprijs van 909 euro. Apple zelf heeft de prijzen van de iPhone 13 niet verlaagd, dus als je hem bij Apple zelf koopt, betaal je nog steeds 909 euro. Als je daarentegen bij retailers gaat kijken, vind je makkelijker kortingen.

De volledige prijslijst van de iPhone 13 ziet er als volgt uit:

128GB voor 909 euro

256GB voor 1029 euro

512GB voor 1259 euro

Apple heeft de adviesprijzen voor elk model van de iPhone 14 verhoogd tegenover vorig jaar. Zo begint de basisversie met 128GB opslag nu bij 1019 euro, een stijging van 110 euro. Je kan de iPhone 14 vanaf vrijdag 16 september 2022 in de winkelrekken vinden.

De volledige prijslijst van de iPhone 14 ziet er als volgt uit:

128GB voor 1019 euro

256GB voor 1149 euro

512GB voor 1409 euro

iPhone 14 vs iPhone 13: design

Terwijl de iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max de notch vervangen door het nieuwe Dynamic Island, hebben de iPhone 14 en iPhone 14 Plus een quasi identiek ontwerp als de iPhone 13.

Er is dan ook weinig dat de iPhone 14 onderscheidt van zijn voorganger: hij heeft een plat display, een grote notch bovenaan het scherm, een aluminium frame en een glazen achterkant met twee camera's, die diagonaal tegenover elkaar staan.

(Image credit: TechRadar)

De iPhone 14 is iets dikker dan de 13, maar is wel even lang en breed. De enige manier om deze twee van elkaar te onderscheiden, zijn de kleurenopties. De iPhone 13 is beschikbaar in het roze, blauw, Midnight, Starlight, groen en Product(RED). De iPhone 14 is daarnaast beschikbaar in het paars, blauw, Midnight, Starlight, groen en Product(RED)

Voor degenen die zich afvragen of de iPhone 14 waterbestendig is? Alle iPhones die na de iPhone 8 in 2017 zijn gelanceerd, zijn waterbestendig tot op een zeker niveau.

iPhone 14 vs iPhone 13: scherm

(Image credit: TechRadar)

Als je hoopte dat het supersoepele 120Hz refresh rate van de 13 Pro naar de standaard iPhone 14 zou komen, dan heb je pech.

Zowel de iPhone 13 als de iPhone 14 delen een 6,1 inch 60Hz OLED-scherm met een resolutie van 1170 x 2532, een HDR-piekhelderheid van 1200 nits en ondersteuning voor Dolby Vision. In beide gevallen wordt het scherm ook beschermd door Apple's Ceramic Shield.

iPhone 14 vs iPhone 13: camera

Op papier hebben beide telefoons een 12MP hoofdcamera en een 12MP ultrawide achteraan, samen met een 12MP selfiecamera. De iPhone 14 verslaat zijn voorganger toch op bijna elk vlak. Hoe kan dat precies?

De 12mm sensor op de iPhone 14 is groter en heeft grotere 1,9µm pixels in combinatie met een groter f/1.5 diafragma en een nieuwe generatie sensor-shift stabilisatie. Dit alles moet zorgen voor 49% betere prestaties bij weinig licht.

De nieuwe iPhone heeft ook de Photonic Engine van Apple, die de bestaande Deep Fusion beeldverwerking verbetert, waardoor de kleuren en details minder worden gecomprimeerd.

(Image credit: TechRadar)

Het is onduidelijk of dit gewoon een softwarematige toevoeging is die Apple zou kunnen uitrollen naar de iPhone 13. Op dit moment is het exclusief voor de iPhone 14.

Gebruikers die vaak selfies nemen, kunnen nu genieten van de eerste selfiecamera met autofocus op een iPhone. Apple maakt hier de belofte van 38% betere foto's bij weinig licht in vergelijking met de iPhone 13.

iPhone 14 vs iPhone 13: specs en prestaties

Op vlak van prestaties zien we helaas bijna geen upgrade. De iPhone 14 heeft namelijk dezelfde A15 Bionic chip als de iPhone 13. Wie op zoek is naar een echte prestatieverbetering, moet de iPhone 14 Pro of Pro Max kopen, met de nieuwe A16 Bionic-chip van Apple.

Ondanks de kleinere upgrade is het vermeldenswaardig dat de iPhone 14 een GPU met vijf cores heeft tegenover de vier cores van de iPhone 13. Dit zou een kleine boost moeten geven bij grafische taken, zoals games en videobewerking.

Een interessante nieuwe functie exclusief voor de iPhone 14 is 'SOS voor noodgevallen via satelliet', waarmee gebruikers via satellietcommunicatie hulpdiensten kunnen contacteren. Die feature is voorlopig alleen beschikbaar in de VS en Canada. Er is geen informatie over of (en wanneer) dit in de Benelux beschikbaar zou worden.

iPhone 14 vs iPhone 13: batterij

(Image credit: TechRadar)

Hoewel Apple bij de lancering van elke iPhone geen specifieke batterijcapaciteiten geeft, krijgen we wel cijfers voor bepaalde taken. Apple geeft een schatting van 19 uur videoweergave op de iPhone 13, maar 20 uur op de iPhone 14, terwijl de audio een sprong maakt van 75 uur naar 100 uur.

Opladen blijft hetzelfde, zowel qua snelheid als standaard: beide versies bieden 20W opladen via Lightning-kabel en tot 15W draadloos opladen met MagSafe.

iPhone 14 vs iPhone 13: conclusie

Qua uiterlijk zijn deze telefoons bijna niet van elkaar te onderscheiden, terwijl de veranderingen onder de motorkap niet groot genoeg zijn om van de iPhone 13 te upgraden naar de iPhone 14. Ook de hogere adviesprijs maakt het moeilijk om de iPhone 14 boven de iPhone 13 aan te raden.

Ons advies: als je een iPhone 13 hebt, dan is de upgrade zijn geld niet waard. Kom je van een oudere iPhone? Dan is het slimmer (en goedkoper) om momenteel de iPhone 13 te kopen bij een retailer. Daar vind je hem vaak voor een lagere prijs. Je komt niets tekort qua algemene gebruikerservaring en krijgt slechts één jaar minder iOS-updates.