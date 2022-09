iPhone 14 vs iPhone 12: Is de goedkopere iPhone 12 een goede optie?

Apple heeft eindelijk de iPhone 14-serie gelanceerd, en we kunnen bijna garanderen dat dit toestel de populairste smartphone van het komende jaar wordt.

Maar hoe verhoudt hij zich tot de iPhone 12 ? Dat klinkt misschien als een vreemde vergelijking, maar de iPhone 12 zou wel eens een voordelig alternatief kunnen zijn als je een 'nieuwe' telefoon wilt, maar voor een goedkoper prijskaartje.

Dus hoe verhouden de twee telefoons zich tot elkaar? Is Apple er echt in geslaagd de smartphoneformule in twee jaar tijd voldoende te verbeteren om de duurdere prijs te waarborgen?

Laten we het van dichterbij bekijken.

iPhone 14 vs iPhone 12 prijs en beschikbaarheid

(Image credit: Future)

De iPhone 14 was op 7 september aangekondigd, en is vanaf 16 september in de winkel te koop.

In de Verenigde Staten is de prijs voor de iPhone 14 ten opzichte van de iPhone 13 niet veranderd, maar in Europa hebben wij dit geluk niet.

De iPhone 12 werd in drie verschillende versies uitgebracht: de versie met 64GB kostte 909 euro, de 128GB-versie ging voor 959 euro over de toonbank en voor de 256GB-versie betaalde je 1.018 euro.

Apple biedt de iPhone 12 nog steeds officieel aan op de website, zelfs na de iPhone 14. Inmiddels betaal je voor elke smartphone 100 euro minder, dus voor de duurste versie ben je net geen 1.000 euro kwijt.

iPhone 14 vs iPhone 12 design

(Image credit: TechRadar)

De iPhone 14 volgt de designformule van de iPhone 12 van twee jaar eerder. Beide telefoons hebben een vlakke glazen voor- en achterkant, en een rechthoekig aluminium frame.

Vanwege hun gedeelde design is het geen verrassing dat deze twee telefoons vergelijkbare afmetingen hebben. De iPhone 12 meet 146,7 x 71,5 x 7,4 mm, terwijl de iPhone 14 met 146,7 x 71,5 x 7,8 mm net iets dikker is.

De nieuwere telefoon is met 172 gram ook iets zwaarder dan de 164 gram iPhone 12. Het zijn allebei hoogwaardige producten, met een IP68-classificatie voor water- en stofbestendigheid en Ceramic Shield.

De notch van Apple is inmiddels een onderscheidend kenmerk geworden, en beide telefoons hebben er een. De inkeping van de iPhone 14 is echter 20 procent kleiner dan die van de iPhone 12.

De iPhone 14 brengt weer paars terug in het assortiment. Hij is er ook in het blauw, Midnight, Starlight en rood. Het aanbod lijkt sterk op dat van de iPhone 12, hoewel die ook een groene optie bood.

iPhone 14 vs iPhone 12 display

(Image credit: TechRadar)

Je merkt waarschijnlijk al dat deze twee telefoons ongelooflijk veel op elkaar lijken. Dat strekt zich uit tot een vrijwel identiek scherm dat in beide wordt gebruikt: een 6,1-inch OLED met een resolutie van 1170 x 2532.

De schermen hebben allebei een maximale refresh rate van 60Hz, dus je krijgt niet de vloeiende 'ProMotion' refresh rate van de recente Pro-modellen.

Er is één opvallende manier waarop het iPhone 14-scherm de iPhone 12 verslaat. De nieuwe iPhone heeft een hoge helderheidsmodus van 800 nits in vergelijking met de 625 nits van de iPhone 12.

iPhone 14 vs iPhone 12 camera

(Image credit: TechRadar)

Zowel de iPhone 14 als de iPhone 12 hebben een dubbel 12MP-camerasysteem, maar de iPhone 14 overtreft zijn oudere broer in alle opzichten.

Bij de iPhone 12 had Apple aantoonbaar meer aandacht gegeven aan het nieuwe ontwerp, en minder aandacht aan de camera's. De camerahardware leek sterk op die van de iPhone 11 daarvoor met mooie maar niet verbluffende resultaten tot gevolg.

Hetzelfde kan niet gezegd worden van de iPhone 14. Het lijkt erop dat Apple de grotere en betere hoofdsensor van de iPhone 13 Pro in de betaalbare iPhone 14 heeft gestopt.

De sensor heeft grotere pixels (1,9 µm vs. 1,4 µm), een groter diafragma (f/1.5 vs. f/1.6) en een geavanceerder OIS-systeem (optische beeldstabilisatie) met sensorverschuiving. Voeg daarbij de nieuwe Photonic Engine van Apple en je hebt een iPhone 14 die veel betere foto's kan maken dan de iPhone 12 in alle omstandigheden.

De selfiecamera van de iPhone 14 is veel beter. De iPhone 14 heeft een autofocussysteem die niet in de 12 zit. Verwacht scherpere foto's en betere prestaties bij weinig licht.

iPhone 14 vs iPhone 12 specs en prestaties

(Image credit: TechRadar)

Er is enige teleurstelling rond de processor van de iPhone 14.

De A15 Bionic-chip van de iPhone 14 is echter nog altijd veel krachtiger dan de A14 Bionic-chip van de iPhone 12. Ook al zit er slechts één generatie, maar het is nog steeds een verbetering.

Dit is dezelfde A15 Bionic die je kan vinden in de iPhone 13 Pro. Deze iteratie heeft een extra GPU-core voor een stevige grafische boost. De nieuwere chip is ook energiezuiniger.

De iPhone 14 heeft ook 6GB tegenover de 4GB RAM van de iPhone 12. Dat is 6GB tegenover 4GB.

De iPhone 14 biedt ook meer opslagruimte, met een hoger instapmodel van 128 GB, in tegenstelling tot de iPhone 12's 64 GB. Verder biedt de iPhone 14 256 GB en 512 GB, terwijl de iPhone 12 maximaal 256 GB biedt.

iPhone 14 vs iPhone 12 batterij

(Image credit: TechRadar)

Apple bevestigt nooit de precieze grootte van de batterij, maar we hebben geruchten gehoord dat het een 3.279mAh unit is, wat het slechts een beetje groter zou maken dan de iPhone 13 ervoor. Apple geeft zelf aan dat de iPhone 14 goed is voor 20 uur video's, 16 uur streaming en 80 uur aan muziek.



De iPhone 12 heeft daarentegen een 2.815mAh batterij, en dat is een redelijk groot verschil. Bij het schakelen tussen de 4G en 5G-netwerken raakte de batterij erg snel leeg, namelijk tussen de 16 en 18 uur.

Conclusie

De iPhone 14 is een van de voorzichtigste en ronduit saaiste update die we ooit van Apple hebben gezien, maar dat is vergeleken met de iPhone 13.

Als je hem tegenover de twee jaar oude iPhone 12 zet, is de iPhone 14 duidelijk de betere telefoon. Ze lijken misschien op elkaar, maar de iPhone 14 is sneller, heeft een helderder display en aanzienlijk betere camera's. We zijn er ook van overtuigd dat de iPhone 14 veel langer meegaat dan de iPhone 12.

Maar nu de prijzen van de iPhone 14 flink is gestegen, kan de iPhone 12 een weloverwogen keuze zijn voor mensen die een nieuwe telefoon nodig hebben, maar niet het geld heeft om minstens 1000 euro uit te geven.

De iPhone 12 lijkt qua uiterlijk en bediening sterk op de iPhone 14, maar is honderden euro's goedkoper. Dat is iets om over na te denken in deze dure tijden.