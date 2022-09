Apple Watch 8 vs Apple Watch 7: is de nieuwe Watch 8 het waard?

Apple heeft de nieuwe Watch 8, Watch 8 SE en Watch 8 Ultra onthuld tijdens het Far Out-evenement dat afgelopen woensdag 7 september werd gestreamd.

Tijdens de presentatie kregen we verschillende bevestigingen van updates die door verschillende bronnen werden verwacht en gespeculeerd, waaronder de lichaamstemperatuur sensor die op alle drie de modellen is aangebracht.

Daarnaast zijn er andere vernieuwingen die vooral betrekking hebben op gezondheids- en beveiligingsfuncties, evenals de nieuwe S8-chipset.

De verschillen ten opzichte van de Apple Watch 7 zijn minimaal en met name het design van de twee smartwatches lijkt sterk op elkaar, maar er zijn toch enkele opmerkelijke nieuwe functies.

Laten we eens kijken of het de moeite waard is om te upgraden naar de nieuwe Watch 8 of dat je beter voor de Watch 7 kan gaan.

Apple Watch 8 vs Apple Watch 7: prijs

De prijs van de Apple Watch is dit jaar aanzienlijk gestegen ten opzichte van de vorige iteratie. Terwijl de Watch 7 voor slechts 429 euro kon worden gekocht in het 41mm-formaat (met alleen GPS), ben je al snel minstens 499 euro kwijt voor de goedkoopste Apple Watch 8.

Dit is een prijsverhoging van 70 euro, ongeveer 16 procent, en dat is een aanzienlijk bedrag gezien het feit dat de twee smartwatches erg op elkaar lijken. Als we bedenken dat de Watch 7 in de standaardvariant nu voor minder dan 400 euro te vinden is, is het verschil nog opvallender.

Zoals je je kunt voorstellen, heeft de prijsverhoging ook gevolgen voor de andere varianten.

Apple Watch 8 vs Apple Watch 7: design en display

De Apple Watch 7 en Apple Watch 8 hebben hetzelfde ontwerp. Er zijn geen verschillen qua uiterlijk en plaatsing van de fysieke knoppen, de wijzerplaat is vrijwel identiek en alleen de kleuren en bandjes verschillen. De maten 41 en 44 mm zijn ook dit jaar beschikbaar, dus de afmetingen blijven hetzelfde.

Apple beweert een nieuwe, volledig gerecyclede en koolstofvrije aluminiumlegering te hebben gebruikt, maar verder zijn de twee smartwatches vrijwel identiek.

Apple blijft al enkele jaren investeren in dit populaire ontwerp, maar deze keer hadden we iets meer verwacht qua looks.

De nieuwe Watch 8 heeft nog steeds hetzelfde Retina OLED LTPO scherm met always-on functie en 1000 nits maximale helderheid als zijn voorganger.

Apple Watch 8 vs Apple Watch 7: nieuwe functies

De belangrijkste nieuwe functie van de Watch 8 is ongetwijfeld de temperatuursensor, waarover al voor de lancering verschillende geruchten gingen. Dit is in aanvulling op de sensor voor het meten van het zuurstofgehalte en de optische hartslagmeter die ook te vinden zijn op de Apple Watch 7.

Door de gegevens van de drie sensoren met elkaar te vergelijken, kan de Watch 8 meer gedetailleerde informatie geven over je gezondheid en slaapkwaliteit.

De temperatuursensor is voornamelijk gericht op de gezondheid van vrouwen. Dit helpt de Apple Watch 8 bij het nauwkeuriger tracken van de menstruatiecyclus, een optie die al drie jaar geleden is geïntroduceerd. De nieuwe sensor kan temperatuurwijzigingen tot 0,1 °C opmerken en zorgt ervoor dat je een retrospectief overzicht krijgt van je vorige cyclus.

De woordvoerders van Apple benadrukten ook het belang van privacy en wezen erop dat de gegevens lokaal (op het apparaat) worden opgeslagen en versleuteld, en dat alleen de rechtmatige eigenaar ze kan zien. Dit is vooral belangrijk in de Verenigde Staten, waar in sommige gevallen digitale gegevens zijn gebruikt om vrouwen te beschuldigen van pogingen tot illegale abortus.

Crashdetectie is een andere nieuwe functie die verkeersongevallen en plotselinge valpartijen detecteert. Daarna kan de Apple Watch 8 automatisch de hulpdiensten contacteren als je niet meer bij bewustzijn bent.

Apple Watch 8 vs Apple Watch 7: besturingssysteem, prestaties en batterij

De Apple Watch 8 is voorzien zijn van het nieuwe besturingssysteem WatchOS 9, dat veel nieuwe functies met zich meebrengt voor workouts en gezondheidsmonitoring, evenals een nieuwe reeks aangepaste wijzerplaten.

De Watch 7 krijgt de update ook, dus de functies zouden hetzelfde moeten zijn, behalve de functies die vertrouwen op de temperatuursensor.

De Watch 8 maakt gebruik van de nieuwe S8-processor, die de S7 van de Watch 7 vervangt. Apple heeft geen precieze informatie gegeven over de verbeterde prestaties van de nieuwe Watch, maar een nieuwe processor staat garant voor betere prestaties.

Tot slot zal de Apple Watch 8, via een software-update die de Watch 7 ook zal krijgen, kunnen rekenen op een langere batterijduur dankzij de Low Power-modus die de batterijduur tot maximaal 36 uur zou moeten verlengen.

Conclusie: kies je voor de Apple Watch 8 of Watch 7?

Er is geen twijfel mogelijk dat de Apple Watch 8 over een aantal interessante nieuwe functies beschikt in vergelijking met de vorige Watch 7, ondanks het feit dat het design hetzelfde is gebleven.

Het prijsverschil is aanzienlijk, maar als je voor het eerst een Apple Watch koopt of als je een oudere versie hebt, kan het de moeite waard zijn iets meer uit te geven om verzekerd te zijn van een processor van de laatste generatie en een reeks geavanceerde functies voor je gezondheid.

De aanwezigheid van een satellietverbinding is een ander pluspunt voor degenen die vaak op avontuur gaan of buitensporten beoefenen en het vertrouwen willen hebben dat ze in noodsituaties geholpen kunnen worden.

Vooral vrouwen kunnen de functies voor het bijhouden van de menstruatiecyclus, die ook alleen op de Watch 8 te vinden zijn, erg nuttig vinden.

Ten slotte is het val- en crashdetectiesysteem een ander veiligheidskenmerk dat het overwegen waard is.

Als je geen waarde hecht aan deze vernieuwingen, is het misschien de betere keuze om voor de Apple Watch 7 te kiezen en zo ruim 100 euro te besparen.