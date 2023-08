TCL opent zijn grootste shop-in-shop in MediaMarkt Amsterdam ArenA

Vanaf deze week is de grootste Nederlandse shop-in-shop van TCL geopend. Frederic Langin, CCO TCL Europe en Yann Guiho Loyer, Country Manager TCL Benelux waren aanwezig om samen met Bas Eijssink, Managing Director Commercial MediaMarkt Benelux, en Edward van Lith, CCO MediaMarkt Amsterdam ArenA de ruimte feestelijk te openen door het lintje door te knippen.

Yann Guiho Loyer, Country Manager TCL Benelux: “De opening van de TCL shop-in-shop in MediaMarkt Amsterdam ArenA is een echte mijlpaal voor ons. Het feit dat we nu een permanente plek hebben in de toonaangevende winkel van MediaMarkt onderstreept hun volledige vertrouwen in onze producten. Met deze shop-in-shop hopen wij nog veel meer consumenten de ultieme entertainment ervaring door TCL-producten te laten beleven.”

Bas Eijssink, Managing Director Commercial MediaMarkt Benelux: “De opening van deze shop-in-shop van TCL past perfect in onze Experience Electronics propositie, waar het meest uitgebreide assortiment samenkomt met de service elementen die wij bieden. Als nummer twee van de wereld in televisies is het niet meer dan logisch dat TCL een plek in ons assortiment heeft. We verwachten dat we met deze shop-in-shop dit mooie merk nog beter aan onze klanten kunnen presenteren en er zullen naar verwachting de komende periode nog meer TCL shop-in-shops worden geopend binnen MediaMarkt vestigingen.”

Ervaar de TCL-producten zelf

Van ultramoderne 4K Mini-LED-tv's tot krachtige audioapparatuur, de shop-in-shop van TCL biedt een compleet assortiment aan producten. Iedereen kan genieten van de producten van TCL en deze uitproberen, van het bekijken van adembenemende beeldkwaliteit van de nieuwste tv’s tot het verkennen van de geweldige geluidskwaliteit van de soundbars.

Edward van Lith, Chief Customer Officer MediaMarkt Amsterdam ArenA zegt over de opening: “Het is geweldig dat TCL, die bekend staat om baanbrekende technologieën op het gebied van beeld- en geluidskwaliteit, een shop-in-shop in onze vestiging heeft geopend. Wij vinden het belangrijk dat onze klanten producten echt kunnen beleven. Daar zal deze shop-in-shop zeker toe bijdragen. Onze medewerkers kunnen hen bij de keuze voor de juiste TV of soundbar helpen met deskundig advies, zodat aan de individuele behoeften en wensen van de klant wordt voldaan.”