Sonos Arc Ultra-leak onthult mogelijke prijs en next-gen speakertechnologie

Vorige maand kregen we al de zogenaamde naam van Sonos' volgende soundbar te horen: de Sonos Arc Ultra. Nu lijkt een nieuwe gelekte afbeelding van wat lijkt op een officiële productpagina van Sonos dit te bevestigen. Op die pagina wordt daarnaast ook nog eens een prijs genoemd.

De afbeelding werd gedeeld op de r/sonos subreddit. Op de zogenaamde productpagina wordt de Arc Ultra een "Premium Smart Soundbar" genoemd (dat is dezelfde titel die ook bij de originele Sonos Arc staat) en daaronder staat "De definitieve Home Theater-soundbar. Verbeterd met meeslepende Sound Motion-technologie. En zei daar iemand 'Bluetooth'?" De prijs die wordt genoemd is 1.199 dollar.

Zoals altijd bij (gelekte) afbeeldingen op het internet moeten we er rekening mee houden dat dit natuurlijk ook nep kan zijn. De informatie sluit echter wel goed aan op recente, geloofwaardige geruchten, waaronder een Google AI-leak die de zogenaamde specs aangaf. We hebben contact opgenomen met Sonos en als we een reactie krijgen, zullen we je op de hoogte houden.

Wat weten we al over de Sonos Arc Ultra-soundbar?

De 'Sound Motion'-technologie lijkt Sonos' benaming te worden voor 'HeartMotion'. Dat is een technologie die ontwikkeld is door Mayht, een bedrijf dat Sonos in 2022 overnam. HeartMotion belooft een grote upgrade te zijn voor speakertechnologie. Het moet speakers kunnen leveren die veel kleiner en lichter zijn dan normale speakers en die daarom ook minder vermogen vereisen. Toen Sonos dit bedrijf overnam gaf het ook al aan dat Mayht "een nieuwe, revolutionaire aanpak voor audio transducers heeft uitgevonden. Transducers zijn het fundamentele element in speakers waarmee geluid gecreëerd wordt, en Mayht heeft zo herontworpen om ze kleinere en lichtere vormfactors te geven zonder in te leveren op kwaliteit."

Dat maakt de Arc Ultra erg interessant, want dit zou kunnen zorgen voor een betere audiokwaliteit en een meeslependere soundstage. De aanwezigheid van HeartMotion lijkt ook wel overeen te komen met eerdere geruchten die aangavven dat de soundbar met de codenaam 'Lasso' er erg uit zou zien als de Arc, maar een flink verbeterd geluid zou leveren. Dat zou vooral het geval zijn bij het basgeluid, waar HeartMotion vooral goed werkt.

Volgens Google's AI, in een post die vorige week op r/sonos werd gedeeld, zijn er acht woofers en drie tweeters aanwezig in de Arc Ultra. Deze worden ondersteund door 11 'Class D'-digitale versterkers. Er schijnt daarnaast ondersteuning te zijn voor Wi-Fi, Spotify Connect en Apple AirPlay 2, plus het zou de eerste Sonos-soundbar met Bluetooth worden. Google's AI heeft in het verleden echter ook aangegeven dat giftige paddenstoelen veilig waren om te eten en dat je lijm in je pizza moet stoppen, dus dit is niet de meest betrouwbare bron.

Als de gelekte afbeelding wel per ongeluk gedeeld is door het marketing team van Sonos, dan kan een lancering niet meer heel ver weg zijn. We verwachten naast de nieuwe soundbar ook een nieuwe versie van de Sonos Sub te zien. Het zou dan ook logisch zijn als deze producten ongeveer tegelijkertijd werden gelanceerd.

Deze gelekte prijs is hoger dan die van veel van de huidige beste soundbars en het lijkt dus echt een premium soundbar te worden. Als hij echter inderdaad een enorm volle bas en een indrukwekkend 3D-geluid kan produceren, zonder extra losse speakers, dan kan dit wel eens een hele speciale soundbar worden.