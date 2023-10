Hoewel het misschien veelzeggend is dat de Samsung QN900C niet heeft geprofiteerd van dezelfde mate van verbetering die Samsung heeft toegepast op zijn vlaggenschip 4K mini-LED TV's voor 2023, is het nog steeds een uitstekende tv die echt blijft pleiten voor 8K resolutie.

Samsung QN900C review: Review in een notendop

De Samsung QN900C 8K TV is oogverblindend mooi dankzij het bijna onbestaande frame rond het scherm, de slanke geperforeerde metalen afwerking van de zijpanelen en de ongelooflijk coole manier waarop het achterpaneel net zo plat is als het scherm.

Het minimalistische ontwerp van de Samsung QN900C wordt ondersteund door het gebruik van een externe aansluitdoos die de TV via één kabel van stroom, beeld en geluid voorziet. Deze externe box voorziet in al je verbindingsbehoeften, zelfs als je een geavanceerde gamer bent.

De beeldkwaliteit is over het algemeen verbluffend goed want 8K maakt echt een verschil. Dit geldt vooral voor native 8K-content, als je die kunt vinden, maar Samsung's steeds betere 8K-upscaling levert ook compactere, rijkere beelden met hoogwaardige 4K-bronnen.

Een fenomenaal krachtige combinatie van mini-LED-verlichting en een lokaal dimsysteem dat in bijna 2.000 afzonderlijke zones werkt, draagt bij aan enkele van de helderste, contrastrijkste beelden die je onder de beste tv's zult vinden, terwijl de Quantum Dot-engine van Samsung kleuren helpt om het maximale uit de geavanceerde lichtregeling van de tv te halen.

Voeg aan de adembenemende beelden een indrukwekkend krachtig, gedetailleerd en nauwkeurig gepositioneerd geluid toe en je hebt het totaalplaatje.

Voor deze recensie hebben we de 75-inch versie van de Samsung QN900C getest.

Samsung QN900C review: Prijs en releasedatum

Uitgebracht in juni 2023

Begint vanaf 4.999 euro

Samsung leidt zijn nieuwe tv-serie meestal elk jaar in met zijn nieuwste 8K-vlaggenschip. Dit jaar verscheen de QN900C echter na Samsung's 4K vlaggenschip. Dit zou een teken kunnen zijn van een nieuwe strategie van Samsung, gezien de duidelijk (op basis van recente wereldwijde verkoopanalyses) afnemende interesse van consumenten in 8K TV's.

De Samsung QN900C-serie is nu wereldwijd verkrijgbaar in 65-inch, 75-inch en 85-inch modellen. Er is ook een 98-inch Samsung QN990C model beschikbaar. Het 75-inch model dat wij hebben getest is op het moment van publicatie verkrijgbaar voor 6.999 euro.

Het 'goedkoopste' 65-inch model kost 4.999 euro en het 85-inch model kost een bizarre 9.999 euro.

Samsung QN900C review: Functies

Mini-LED paneel met geavanceerde lokale dimfunctie

Native 8K-resolutie met AI-verwerking

One Connect Box gebruikt slechts één kabel naar het scherm

Terwijl Samsung's premium 4K tv-reeks nu de keuze biedt tussen QD-OLED en mini-LED technologieën, blijft het bij 8K alleen bij mini-LED. Wat waarschijnlijk verstandig is gezien de hoge prijs van 8K OLED schermen.

De mini-LED verlichting in de QN900C maakt gebruik van LED's die 40 keer kleiner zijn dan die in de gewone LED TV's van Samsung, waardoor er ontelbaar veel meer LED's in hetzelfde schermoppervlak passen. Dit kan zorgen voor helderdere beelden en een effectievere lokale lichtregeling.

De lichtregeling van de 75-inch QN900C wordt verder versterkt door een extreem lokaal dimsysteem dat het beeld verlicht met behulp van een kolossale 1.920 afzonderlijk regelbare LED-zones.

Om dit in perspectief te plaatsen: Sony's X95L mini-LED vlaggenschip gebruikt iets minder dan 500 zones. Hoe de beeldprocessors van een TV de dimzones gebruiken is waarschijnlijk belangrijker dan het aantal zones dat wordt gebruikt, maar tegelijkertijd is het hebben van zoveel extra zones als de QN900C een veelbelovend uitgangspunt.

Samsung's oplossing voor de problemen met het stroomverbruik van 8K TV's houdt in feite in dat de TV wordt geleverd met een Eco-beeldinstelling voor inhoud met een standaard dynamisch bereik. Hoewel er geen twijfel over bestaat dat de beelden in de Eco-modus pijnlijk donker zijn naar de maatstaven van wat de tv eigenlijk kan, is het goede nieuws dat je alleen maar hoeft over te schakelen naar een andere preset en meer van het helderheidspotentieel van het mini-LED-paneel komt terug in het beeld. Bovendien lijken de beperkingen van de stroomregeling niet van toepassing te zijn op HDR-weergave.

De 8K resolutie van de QN900C komt overeen met 7640x4320 pixels, vier keer zoveel als in een 4K TV. Het is dan ook niet verrassend dat, gezien het feit dat native 8K-inhoud zeldzaam blijft, een belangrijk onderdeel van het Quantum Neural Processor 8K 'brein' van de QN900C wordt gebruik om sub-8K inhoud te analyseren en om uit te zoeken hoe deze het beste de extra tientallen miljoenen extra pixels kan toevoegen die nodig zijn om het 8K te maken.

Deze upscaling-functie is zo belangrijk voor zo'n beetje de hele bestaansreden van de QN900C dat Samsung het 'leerproces' van niet minder dan 54 afzonderlijke neurale netwerken op het probleem heeft gegooid. Ze maken gebruik van hun gecombineerde kennis om de optimale upscaling-respons te ontwikkelen voor elk soort inhoud.

De QN900C levert zijn kleuren met behulp van Quantum Dots die harder kunnen worden aangestuurd om meer helderheid te bieden dan andere huidige LCD-kleurentechnologieën. Het is dit QD kleursysteem dat ons het QLED gedeelte geeft van de Neo QLED subnaam die Samsung gebruikt voor zijn mini-LED TV's.

Een dure en kwalitatieve tv als de QN900C heeft eigenlijk wel baat bij professionele kalibratie. Je kan gelukkig ook profiteren van de ingebouwde Smart Calibration-functie van de tv waarbij je het scherm zelf kunt kalibreren met alleen je smartphone en een aantal testsignalen die door tv worden gegenereerd.

Andere belangrijke kenmerken van de QN900C zijn ondersteuning voor veel bredere kijkhoeken dan de meeste LCD TV's, een reflectie-absorberend schermfilter, ondersteuning voor de HDR10+, HDR10 en HLG (maar helaas niet Dolby Vision) HDR formaten, indrukwekkende beeld-in-beeld opties en ondersteuning op alle vier de HDMI-poorten voor de nieuwste gamingfuncties, waaronder variabele verversingssnelheid, 4K 120Hz en automatische low-latency modus.

Over aansluitingen gesproken, de One Connect box is erg handig. Hiermee worden alle aansluitingen van de tv naar een aparte box verplaatst, die met één nette kabel op het scherm wordt aangesloten. Het is ideaal voor wandmontage of gewoon om je setup netjes te houden. Je kunt alle kabels wegstoppen in een kastje en alleen de tv laten staan.

De software van de Smart TV wordt beheerd door het Tizen-platform van Samsung, wat geweldig is voor de ondersteuning van apps.



De audioconfiguratie van de 75-inch QN900C beschikt over een totaal vermogen van 90W en is gericht op een systeem met meerdere luidsprekers (vandaar de perforaties aan de randen van het scherm) dat is ontworpen om de huidige beste versie van Samsung's Object Tracking Sound (OTS) systeem te leveren. Hierdoor lijken geluidseffecten afkomstig te zijn van precies het juiste deel van het scherm (of er net buiten). Zo'n geluidssysteem kan heel goed samengaan met de ingebouwde Dolby Atmos-weergave van de TV.

Als je de QN900C koppelt aan een recente Samsung soundbar, kan de TV draadloos Dolby Atmos-geluid naar de soundbar sturen en de eigen luidsprekers combineren met die in de soundbar om een groter, nog nauwkeuriger geluidsbeeld te creëren.

Functies score: 5/5

Samsung QN900C review: Beeldkwaliteit

Rijke, subtiele kleuren

Uitstekende helderheid en contrast

8k-resolutie maakt echt een verschil

Is er een reden om over te stappen op 8K gezien het voortdurende gebrek aan native 8K content? Gelukkig is het eenvoudige antwoord: ja, die is er absoluut.

We hebben de QN900C kunnen testen naast de 4K QN95C tv van Samsung, en hoewel de QN95C zelf bekend staat om zijn extreem scherpe beelden, is het gevoel voor detail en textuur van de QN900C van een ander niveau. Dat is vooral het geval als je native 8K content op de QN900C laat zien tegen een 4K versie van dezelfde content op een 4K TV.

Het zijn echter niet alleen de extra details en textuur, die overigens zichtbaar zijn vanaf een normale kijkafstand, die het 8K-beeld beter maken. De beelden komen ook realistischer over op deze tv. Het beste van alles is misschien nog wel dat de pixeldichtheid en de kleinere pixelafstand van het 8K-beeld je kijkervaring een natuurlijker, directer gevoel geeft, waardoor je niet het gevoel hebt dat je naar een scherm kijkt.

Dit laatste is vooral belangrijk voor fans van thuisbioscopen, want het voelt alsof er geen kloof meer is tussen jou en de beelden op het scherm.

Hoewel geüpscalede 4K er niet zo smetteloos uitziet als native 8K, zul je versteld staan hoe overtuigend het eruitziet. Vooral als je bedenkt met hoeveel pixels de AI-verwerking in realtime werkt. Als je je concentreert op zeer gedetailleerde gedeeltes van het scherm in 4K zie je meer details en textuur dan op het oorspronkelijke 4K-scherm. Vooral omdat de upscaling het verschil tussen echte details en bronruis opmerkelijk goed detecteert. Als je je beeld in zijn geheel bekijkt, ziet het geüpscalede 4K-beeld er levensechter en driedimensionaler uit dan op het oorspronkelijke 4K-scherm.

Samsung heeft dit upscaling-effect bereikt zonder de typische valkuilen, zoals slechte randen rond objecten, overdreven bronruis en motion blur, waar minder goed werkende upscaling-systemen last van kunnen hebben. Dus iedereen die zich laat afschrikken om een 8K TV te overwegen vanwege de slechte upscaling van de laatste jaren kan rustig ademhalen.

We hebben nu genoeg Samsung 8K tv's gezien om te kunnen voorspellen dat de QN900C ervoor zou zorgen dat 8K goed zou worden weergegeven. Nog verrassender, gezien de duidelijke overeenkomsten in helderheid en dimzones met de 4K QN95C, is hoe de beelden er ook helderder en rijker gekleurd uitzien dan die van de 4K-versie.

De helderheid komt dichter bij het realisme waarvoor HDR is ontworpen, vooral als het gaat om scènes in daglicht (waar het ook aanzienlijk beter is dan de piekhelderheid die mogelijk is met de beste OLED TV's). Highlights van HDR-beelden, zoals reflecties van zonlicht op glas en metaal, zien er op de QN900C echter ook iets intenser uit dan op de QN95C.

De QN900C gebruikt zijn mini-LED verlichting en zonedimmen meestal (maar niet altijd) om beelden rijker weer te geven qua contrast, met nog diepere zwartniveaus. Behoorlijk indrukwekkend gezien het feit dat zwartniveaus zelfs op de QN95C zo goed zijn dat ze deze traditionele kracht van OLED technologie uitdagen.

Dat gezegd hebbende, levert de QN900C zelfs met HDR-beelden aanzienlijk minder helderheid dan de QN900B uit 2022. Het maximum ligt rond de 2.000 nits op een HDR-testvenster dat 10% van het scherm beslaat in de standaardinstelling, tegenover ongeveer 2.600 nits op de QN900B.

Het is moeilijk om met zekerheid te zeggen of deze vermindering in helderheid een gevolg is van de beperkingen in het stroomverbruik, of dat het een gevolg is van het feit dat Samsung zijn aanpak van de achtergrondverlichting heeft veranderd om betere all-round beeldresultaten te leveren. Het betekent echter wel dat de helderheid van de QN900C ongeveer gelijk is aan die van de QN95C.

Het feit dat wij in directe vergelijkingen met een QN95C duidelijk een verschil in helderheid konden zien, ondanks dat dit niet echt werd ondersteund door metingen in de testomstandigheden, suggereert dat er ofwel hardwareverschillen zijn tussen de gebruikte 8K- en 4K-panelen, of dat er subtiele verschillen zijn in de manier waarop de 8K-versie van Samsung's Neural Quantum AI-processor binnenkomende beelden in kaart brengt op het 8K-scherm. Of beide.

De kleurverzadiging over de hele breedte, vooral bij gebruik van de Standaard-modus, is rijker en voller dan bij de QN95C.

Dit alles betekent natuurlijk dat de 8K QN900C, ondanks het feit dat hij niet de gebruikelijke op papier of zelfs meetbare voordelen biedt, in feite nog steeds beter presteert dan 4K-modellen op meer dan alleen resolutie. En dat maakt de veel hogere prijs natuurlijk makkelijker te rechtvaardigen.

Er zijn nog een paar andere sterke punten die de Samsung QN900C deelt met de QN95C. Om te beginnen zijn de effectieve kijkhoeken opmerkelijk groot voor een LCD TV, met weinig tot geen vermindering in kleur of contrast als je naar de TV kijkt. In navolging van andere Samsung TV's die gebruik maken van lokaal dimmen, worden de beelden doorgaans ook niet zo verstoord door lichte kringen rond heldere objecten, zelfs wanneer deze verschijnen tegen een min of meer zwarte achtergrond.

Om dit voor elkaar te krijgen, moeten opvallende heldere objecten meer gedimd worden dan bij concurrerende merken het geval is. Maar de QN900C lijkt dit iets minder agressief te doen dan de QN95C, en voor het overgrote deel van de tijd lijkt Samsung prioriteit te geven aan consistente zwartniveaus boven consistente helderheid.

Niet alles is echter ideaal. Om te beginnen kunnen de sterk verzadigde kleuren soms een beetje te sterk overkomen bij het gebruik van de fijne standaard beeldinstellingen, waardoor huidtinten een beetje oververzadigd raken en levendigere tinten een beetje wrang aanvoelen. Vooral als je kijkt naar een bijzonder agressief gemasterde (in termen van helderheid en kleur) 4K HDR-titel. De presets Film- en Filmmakersmodus lossen dit probleem echter grotendeels op.

Het streven van de Samsung QN900C naar de beste contrastniveaus kan ook leiden tot merkbare 'sprongen' in helderheid als een scène wordt gekenmerkt door scherpe overgangen tussen extreem donkere en lichte opnamen. En in de Standaard modus zien donkere gebieden er soms wat dof uit, omdat subtiele details worden 'weggedrukt'. Overschakelen naar de Film- of Filmmakermodus lost deze problemen een beetje op, maar zorgt er tegelijkertijd voor dat kleuren en contrast er wat vlakker uitzien.

Standaard beelden met dynamic range die gebruik maken van de standaard Eco preset, ontworpen om te voldoen aan de energievoorschriften van de EU, zijn echt heel donker en moeten dus meteen worden uitgeschakeld. Ook raden we je sterk aan om de Eco-functie uit te schakelen. Deze functie past de helderheid aan op basis van het omgevingslicht, maar dit kan leiden tot te donkere HDR-beelden.

De standaard 'Auto' instellingen voor beeldhelderheid zorgen voor afleidende foutjes in het beeld, dus je moet overschakelen naar de Custom Picture Clarity-instelling en de onscherpte- en trillingscomponenten van de bewegingsverwerking verminderen tot ongeveer drie of vier om een veel helderder beeld te krijgen.

Hoewel de achtergrondverlichting van de QN900C over het algemeen uitstekend is voor een LCD TV en vaak betere resultaten levert dan die van de QN95C, kan het beeld af en toe grijzer overkomen dan op de QN95C. Dit gebeurt bij zeer specifieke beelden met een mix van zeer heldere en zeer donkere inhoud. Dit gebeurt echter zelden. Net als bij veel andere problemen kan dit sporadische blooming probleem worden verholpen door voor de Film-preset te kiezen.

Een laatste punt om rekening mee te houden is dat HD-beelden nog steeds een beetje ‘zacht’ ogen, hoewel deze beelden er nog steeds fantastisch uitzien dankzij de 8k-upscaling.

Beeldkwaliteit score: 5/5

Samsung QN900C review: Geluidskwaliteit

Uitstekende geluidseffecten

Redelijk volume zonder vervorming

Bas mist iets

Het Object Tracking Sound Pro-systeem van de Samsung QN900C levert met gemak de beste geluidsprestaties van alle 2023 TV's van Samsung. Acht grote mid-range drivers verspreid over de achterkant van de TV en tweeters rond het frame van de TV zorgen voor een druk, maar gedetailleerd geluidsbeeld.

Het is vooral indrukwekkend hoe nauwkeurig de geluidseffecten op en rond het scherm worden geplaatst. Stemmen lijken uit de juiste hoek te komen, motorgeluiden bewegen over het scherm, vliegtuigmotoren zijn overdonderend en zo kunnen we wel even doorgaan. Het systeem kan ook meerdere objecten tegelijk volgen, zodat de plaatsing van de effecten zelfs bij de meest claustrofobische actiescènes overtuigend blijft.

De enige problemen zijn dat de geluidsweergave een beetje kan afvlakken wanneer een actie- of horrorscène een hoogtepunt bereikt, en dat de bas niet zo diep komt als we hadden gehoopt. De bas wordt echter wel weergegeven zonder vervorming of gekraak, behalve onder de meest extreme druk.

Geluidskwaliteit score: 4,5/5

Samsung QN900C review: Design

Monolithisch 360-graden ontwerp

Centraal gemonteerde standaard

Externe One Connect Box

Het is duidelijk dat elk scherm van 65 of groter een impact heeft op de inrichting van je woonkamer. De QN900C doet echter meer zijn best dan alle andere tv's die we hebben gezien om de impact tot een minimum te beperken. In feite is hij zo aantrekkelijk op zijn minimalistische manier dat hij je leefruimte aantoonbaar verbetert in plaats van er afbreuk aan te doen. Dit is vooral het geval als je gebruik maakt van de Ambient Mode, waarmee je het fantastische scherm kunt vullen met video's of screensavers.

De grote aantrekkingskracht van de QN900C begint met de externe aansluitdoos die beeld, geluid en zelfs stroom via een enkele lichtgekleurde kabel naar het scherm voert. Je kunt de One Connect box zelfs achterop de centraal gemonteerde standaard van de TV plaatsen als je de kabels liever achter de tv wilt hebben.

Het zogenaamde 'Infinity' frame rond het scherm is zo smal dat je het echt nauwelijks ziet als je voor de TV zit, en de geperforeerde glanzende zijkanten zijn zo aantrekkelijk dat je het eigenlijk niet erg vindt om ze te zien als je vanuit een hoek moet kijken.

De manier waarop de achterkant van de 75QN900C net zo plat is als het scherm maakt het chique, premium gevoel compleet.

Design score: 5/5

Samsung QN900C review: Smart TV & menu

Samsungs eigen Tizen TV smart system

Uitgebreide app-ondersteuning

Geen Freeview Play-app

Het besturingssysteem van de Samsung QN900C varieert in gebruiksgemak. Samsung heeft zijn op Tizen gebaseerde smart systeem voorzien van alle belangrijke streaming apps.



Indrukwekkend is ook de mate van ondersteuning voor spraakherkenning; met name via Samsung's eigen Bixby-systeem is er maar weinig dat je niet kunt bereiken op de TV door er gewoon tegen te praten.



We zijn nog steeds geen grote fans van de nieuwe schermvullende interface die Samsung in 2022 introduceerde. Samsung heeft de content 'planken' op het startscherm wel bruikbaarder gemaakt en een aantal van de navigatieproblemen van het menusysteem uit 2022 opgelost.

Smart TV & menu score: 4/5

Samsung QN900C review: Gaming

4K 120Hz ondersteuning

Variabele refresh rate

Apart game menu

De Samsung QN900C levert een bijna perfecte game-ervaring. Om te beginnen ondersteunen alle vier de HDMI-poorten alle belangrijke geavanceerde gamingfuncties, zoals 4K 120Hz (of 8K bij 60Hz, als je een pc hebt die 8K gaming aankan), variabele refresh rates (inclusief het AMD Freesync Premium Pro-systeem), HDR10+ gaming (de eerste ondersteunende titel hiervoor, The First Descendant, wordt op het moment van schrijven binnenkort gelanceerd), HGiG gaming en automatische omschakeling naar een modus met weinig input lag voor het inschakelen van de Game-preset als de tv een gamingapparaat detecteert.



Met de Game-preset krijg je slechts een input lag van 10,5ms als je op 1080p 60Hz speelt, en de input lag halveert als je 120Hz inschakelt. Dat is een behoorlijk verbluffende prestatie voor een tv die miljoenen pixels in realtime moet toevoegen aan 4K en vooral HD-bronnen.



De speciale gamegerelateerde menu's op het scherm die verschijnen wanneer de tv een spelbron detecteert, bieden echter wel de optie om wat beeldverwerking toe te voegen om het uiterlijk van games met een lage framerate vloeiender te maken, ten koste van iets hogere inputvertragingsniveaus. Dat kan handig zijn voor RPG's en strategiespellen die niet afhankelijk zijn van snelle reflexen.

Het gamemenusysteem op het scherm biedt ook handige functies zoals de mogelijkheid om de minimap van een game te vergroten (ongeacht waar op het scherm deze verschijnt), een eigen crosshair, ondersteuning voor PC-games met ultrabrede beeldverhouding en de optie om de helderheid van donkere scènes te verhogen zonder de heldere gebieden aan te tasten.



Naast het spelspecifieke menusysteem op het scherm, bevatten de Tizen-menu's van de QN900C een speciaal Game Hub-scherm met al je potentiële gamingapparaten, van cloudservices tot aangesloten consoles of zelfs je pc waarvan de TV heeft gedetecteerd dat ze zijn aangesloten op de HDMI-poorten.

Het resultaat van al deze functies in combinatie met de beeldkenmerken van de QN900C is een prachtige compacte, heldere, kleurrijke, responsieve en meeslepende ervaring die er altijd indrukwekkend uitziet.



De enige lichte teleurstelling met betrekking tot de gamingfuncties van de QN900C is het gebrek aan ondersteuning voor Dolby Vision HDR, dat nu beschikbaar is op de Xbox Series X en sommige grafische kaarten.

Gaming score: 4,5/5

Samsung QN900C review: Waarde

Veel duurder dan het 4K vlaggenschip van Samsung

Voegt naast resolutie ook kleur- en contrastvoordelen toe

Hoge resolutie content voegt echt iets toe

Dit is het lastigste deel van deze review van de Samsung QN900C. Hoewel het op de een of andere manier, door het gebruik van verschillende paneelbronnen of door wat extra slimmigheid met zijn 8K processor, erin slaagt om kleuren en contrast te verbeteren ten opzichte van Samsung's vlaggenschip 4K TV's, biedt het niet dezelfde mate van helderheid en lokale dimvoordelen die we hebben gezien bij eerdere 8K vlaggenschip generaties. Dus de prestatievoordelen, hoewel zeker duidelijk en onweerlegbaar, zijn niet zo uitgesproken.



Daarnaast laat de hoeveelheid 8K content erg op zich wachten en dit heeft een direct gevolg voor de QN900C, want waarom zou je dan een 8k tv aanschaffen?

Als geld echter geen rol speelt en je het apparaat kunt voorzien van content van hoge kwaliteit (idealiter voornamelijk 4K), dan is de QN900C zeker beter dan de 4K QN95C of QN90C, met name omdat het de One Connect box heeft die de QN90C niet heeft.

Als de prijs niet buiten je bereik ligt, dan zou de QN900C zeker hoog op je lijstje moeten staan. Het bewijst dat 8K een verschil kan maken met geüpscalede content (vooral 4K content) en native 8K content als je het geluk hebt om deze te vinden, en hoewel het af en toe een beetje te hard zijn best doet, overtreft het voor het grootste deel Samsung's vlaggenschip 4K QLED TV met zijn kleur, helderheid en contrast, evenals zijn resolutie. Het kan dus worden gezien als een echte 'next gen' ervaring.

Waarde score: 4/5

Moet ik de Samsung QN900C kopen?

Moet ik de Samsung QN900C kopen?

Koop het als...

Je de all-round spectaculaire mini-LED van 2023 wilt

Met zijn combinatie van extreme details en uitstekende beelddichtheid die je alleen krijgt met hoogwaardige 8K-schermen en de levendige kleuren en ontrast ten opzichte van Samsung's vlaggenschip 4K TV voor 2023, is de QN900C de all-round meest spectaculaire LCD TV van het jaar.

Je een geavanceerde gaminginstallatie hebt

Afgezien van het feit dat Dolby Vision niet wordt ondersteund, is de QN900C een verbluffend goed en uitzonderlijk goed uitgerust gamescherm. Als je 8K-gaming op de pc wilt uitproberen, kan dit scherm het aan.

Je een prachtige tv wilt hebben

Met zijn superslanke randen, mooie metalen frame en verborgen aansluitkast is dit een echte aanwinst voor je woonkamer.

Koop het niet als…

Je een normaal budget hebt

Hoe uitstekend deze tv ook is, tenzij je je de prijs gemakkelijk kunt veroorloven, kan je toch beter voor een 4K tv van Samsung gaan.

Je een fan bent van Dolby Vision

Samsung heeft het Dolby Vision HDR-formaat nooit ondersteund op een van zijn tv's en dat verandert zelfs niet voor dit topmodel.

Je veel tv kijkt in een lage resolutie

4K upscaling is geweldig. HD-upscaling is een beetje aan de zachte kant, maar prima. Met SD-upscaling wordt het moeilijker. In dat geval doet een 4K TV het iets beter, omdat het niet zo ver hoeft te upscalen.

Samsung QN900C review: Overweeg ook

Hoe we de Samsung QN900C hebben getest

Getest gedurende 10 dagen

Getest met 4K Blu-rays, streams van meerdere platforms, UHD en HD-uitzendingen en HD Blu-rays

Getest in lichte en donkere omstandigheden, vanaf drie verschillende kijkafstanden

De 75-inch Samsung QN900C is getest in zowel een speciale, verduisterde testruimte als in een gewone huiskameromgeving. We hebben verschillende vormen van content getest, met name 4K Blu-rays waaronder It: Chapter One en 1917.



We gebruikten de tv ook een aantal dagen als hoofd-tv, zodat we een breed scala aan verschillende bronnen konden bekijken, waaronder 4K HDR-, HD SDR- en SD-uitzendingen, en HD- en 4K-streams - waaronder een aantal zwaar gecomprimeerde beelden om de upscaling-engine echt onder druk te zetten.



De gamingprestaties zijn voornamelijk getest met PlayStation 5- en Xbox Series X-consoles, waarbij Dirt 5, Call Of Duty: Modern Warfare 2 en Assassin's Creed: Valhalla de drie meest gespeelde titels waren.