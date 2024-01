Samsung onthult de 2024 mini-LED TV-serie inclusief een 'zwevende' 8K gaming TV

De nieuwe Samsung TV's die op CES 2024 worden onthuld, bevatten een aantal van de meest stijlvolle modellen van het bedrijf tot nu toe.



Ultra-grote schermen blijven een focus voor Samsung, met zijn 8K en 4K Neo QLED, QLED en Crystal UHD-lijnen die allemaal een 98-inch schermformaat optie krijgen in 2024. Deze grootste modellen zullen profiteren van de nieuwe Supersize Picture Enhancer van het bedrijf, die AI-upscaling gebruikt om de scherpte van individuele pixels te optimaliseren. Zo zijn de pixels op een 98-inch scherm 2,3 keer zo groot als de pixels op een 65-inch scherm.

(Image credit: Samsung)

Samsung Neo QLED 8K

De 2024 tv's van Samsung worden aangevoerd door de QN900D-serie, de opvolger van de QN900C-serie die momenteel bovenaan staat in onze gids met beste 8K tv's. De QN900D is verkrijgbaar in schermformaten van 65 inch tot 85 inch en is volgens het bedrijf "de slankste, meest hoogwaardige 8K tv die ooit op de markt is gebracht.

Hoogtepunten in het ontwerp van de QN900D-serie zijn onder andere een nieuwe ultraslanke, metalen Infinity Air Stand met een spiegelachtige afwerking die de tv een "zwevend" effect geeft. De tv wordt ook geleverd met een opnieuw ontworpen One Connect Box met een compacte, modulaire vorm die de hem effectief uit het zicht houdt.

Beeldkwaliteitsfuncties zijn onder andere 8K AI Upscaling Pro voor het upscalen van 4K en lagere resolutie beelden naar 8K formaat, Real Depth Enhancer Pro om de contrastprestaties van de mini-LED achtergrondverlichting van de tv te verbeteren, en een nieuwe AI Motion Enhancer Pro modus die op intelligente wijze de beeldwerking aanpast op basis van de content die je kijkt. Met de functie Now+ kun je het schermoppervlak van de tv gebruiken als een infocentrum wanneer de tv uit staat, met weerupdates, smart home control, een prikbord en widgets voor het afspelen van muziek.

Samsung's Tizen Smart Hub interface krijgt ook een update in de 2024 tv line-up, met een nieuwe tabbladstructuur die een For You-optie biedt die kan worden aangepast met profielen voor maximaal zes gebruikers. Gaming Hub zal nu aanpassingen bieden op basis van persoonlijke voorkeuren en Samsung's Game Bar op het scherm zal een AI Auto-modus bevatten die automatisch beeld- en geluidsinstellingen kan aanpassen op basis van het spelgenre.

De QN900D is volgens Samsung de eerste tv die VRR van 4K 240Hz ondersteunt. Een andere nieuwe functie die specifiek is voor de 8K Neo QLED-serie is Samsung Knox Vault, de eerste speciale beveiligingschip op een smart tv die in staat is om wachtwoorden en pins te beschermen die zijn ingevoerd in smart tv-apps.

Samsung introduceert naast de QN900D-serie ook nieuwe 8K tv's uit de QN800D-serie in schermformaten van 65 tot 85 inch.

(Image credit: Samsung)

Samsung Neo QLED 4K

Samsung komt in 2024 met een serie QN90D- en QN85D-toestellen. De QN90D-televisies zullen verkrijgbaar zijn in de meest uiteenlopende formaten, met schermopties van 43 inch tot 98 inch, terwijl de QN85D-serie varieert van 55 inch tot 85 inch.

Beide series zijn voorzien van Samsung's bijgewerkte Neural Quantum Processor met 4K Upscaling, samen met Real Depth Enhancer Pro-beeldverwerking om de zichtbaarheid van objecten op de voorgrond te verbeteren. Net als de 8K Neo QLED-serie van het bedrijf, zullen de 4K-modellen voorzien zijn van een AI Customization Mode en de bijgewerkte Smart Hub en Gaming Hub en Game Bar functies.

Samsung The Frame (2024)

Na het toevoegen van anti-reflectie schermen in 2023, krijgen Samsung's kunstige The Frame tv's belangrijke updates in 2024, met als belangrijkste ondersteuning voor de officiële kleuren van Pantone.

The Frame tv's zijn gewone QLED-modellen en de nieuwe Pantone-functie zal ervoor zorgen dat de kleuren in het digitale kunstwerk nauwkeurig overeenkomen met het echte schilderij of foto waar het op is gebaseerd. Dit resulteert in een kijkervaring wat meer overeenkomt met museumkwaliteit.

Een andere update die gepland staat voor 2024 is een wisselende selectie van kunstwerken die gebruikers kunnen streamen zonder een Samsung Art Store-abonnement. Tot slot maakt Samsung The Frame tv's energiezuiniger door de refresh rate te verlagen van 120Hz naar 60Hz in Art Mode.