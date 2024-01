Je Google Chromecast krijgt binnenkort een grote upgrade

Chromecast with Google TV (HD) from 2022

Google heeft een aantal belangrijke nieuwe functies aangekondigd voor Chromecast-apparaten. Vooral TikTok-gebruikers zullen bijzonder geïnteresseerd zijn. Content van TikTok kan binnenkort van je telefoon naar elk Chromecast-apparaat worden gecast. Dit werkt zowel met de fysieke Chromecast-dongle als tv's met een ingebouwde Chromecast. Er is momenteel nog geen exacte datum voor de update.

Chromecast-functionaliteit komt ook naar het LG Hospitality & Healthcare-platform "later dit jaar". Dat betekent dat je content van je telefoon naar de tv in je hotel- of ziekenhuiskamer kunt streamen, zolang de software van LG daar aanwezig is.

Van telefoon naar tablet

Een andere upgrade die Google belooft in 2024 is specifiek voor Pixel-smartphones en de Google Pixel Tablet. Je kunt muziek op Spotify of YouTube Music die op telefoon afspeelt, laten afspelen op de tablet door de twee toestellen tegen elkaar te houden.

Het idee is dat je bijvoorbeeld naar iets op je telefoon luistert in de trein en dit vervolgens naadloos kunt laten afspelen op je Pixel Tablet en de bijbehorende de luidspreker. Dit is zeker geen innovatieve functie, want iPhones en Apple HomePods kunnen dit al een tijdje.

Google zegt verder dat er nu meer dan 220 miljoen actieve apparaten zijn met Android TV en de Google TV, die natuurlijk streaming apps kunnen gebruiken en video's kunnen afspelen die worden gecast door aangesloten apparaten. Dit betekent dat de Chromecast-standaard nog steeds een van de meest voorkomende en handigste manieren is om audio en video van een telefoon of tablet naar een tv te streamen.