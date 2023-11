Black Friday met MSI: allerlei sterke laptops met hoge kortingen

Black Friday is er al lekker vroeg bij dit jaar en dit is hét moment om te profiteren van de beste laptopdeals, of je nu op zoek bent naar een krachtige gaming laptop of een betrouwbare all-rounder. MSI biedt een scala aan opties die perfect passen bij jouw behoeften, allemaal met uitzonderlijke Black Friday-kortingen.

Als je een gameliefhebber bent, wil je een laptop die krachtig genoeg is om de nieuwste games soepel te draaien. MSI's gaming laptops combineren indrukwekkende prestaties met draagbaarheid, waardoor ze ideaal zijn voor zowel intensieve gaming sessies als alledaags gebruik. Met geavanceerde grafische kaarten, snelle processors en hoge refresh rates zorgen deze laptops voor een ongeëvenaarde game-ervaring.

Voor degenen die een laptop zoeken voor zowel zakelijke als persoonlijke doeleinden, biedt MSI lichtgewicht en veelzijdige opties. Deze laptops zijn ontworpen met het oog op productiviteit en draagbaarheid, waardoor ze ideaal zijn voor lange werkdagen of studiesessies zonder stopcontact in de buurt.

Of je nu een hardcore gamer bent of iemand die een betrouwbare laptop nodig heeft voor werk en studie, MSI heeft een deal die bij jou past. Hieronder vind je onze top drie MSI-laptopdeals die je niet wilt missen. Elk van deze modellen biedt de beste specs voor jouw doeleinden tegen onverslaanbare Black Friday-prijzen. Mis deze kans niet om te upgraden naar de perfecte MSI-laptop die aan al jouw eisen voldoet.

Top drie Black Friday deals op MSI-laptops

(Image credit: MSI)

MSI Creator Z16HX Studio B13VGTO-022NL Ultieme laptop voor creativiteit Specificaties Processor: Intel Core i7-13700H Grafische kaart: Nvidia GeForce RTX 4070 RAM: 32GB DDR5 Opslag: 2TB SSD Display: 16 inch met 120Hz refresh rate Resolutie: 2.560 x 1.600 pixels De beste deals van vandaag Koop de MSI Creator Z16HX Studio voor €3.299 i.p.v. €3.599 Redenen om te kopen + Veel RAM voor high-end workloads + Enorm krachtig dankzij Nvidia RTX 4070 + 120Hz refresh rate

Een gaming laptop waar je tegelijkertijd hoogwaardige video's mee kan bewerken, is niet altijd gemakkelijk. Maar met de MSI Creator Z16HX is dat geen probleem meer. Dankzij de hoge korting tijdens Black Friday zit dit paradepaartje misschien in je budget!

Display: Het 16-inch display van de MSI Creator Z16HX is zonder twijfel een hoogtepunt. Je krijgt hier een 16:10-beeldverhouding voor extra werkruimte. Met een resolutie van 2.560 x 1.600 pixels ziet alles er lekker scherp uit en dankzij de 120Hz refresh rate zijn games en media razendsnel. Als content creator kan je allesbehalve klagen over dit scherm.

Prestaties: Deze krachtpatser beschikt over de Nvidia GeForce RTX 4070 met maar liefst 32GB RAM waardoor geen elke workload te intensief is en zelfs zaken als video-editing gaat gemakkelijk met zoveel RAM. De naam zegt het wellicht al, Creator, want dankzij de Nvidia Studio Drivers in de RTX 4070 kan je gemakkelijk video's bewerken en renderen in programma's zoals Adobe Premiere Pro en Vegas Pro.

(Image credit: MSI)

MSI Modern 15 B13M-271NL De laptop voor creatievelingen onderweg of thuis! Specificaties Processor: Intel Core i5-1335U Grafische kaart: Intel Iris Xe Graphics G7 80EUs RAM: 8GB DDR4 Opslag: 512GB SSD Display: 15,6 inch Resolutie: 1.920 x 1.080 pixels De beste deals van vandaag Koop de MSI Modern 15 voor €699 i.p.v. €899 Redenen om te kopen + Lichtgewicht voor onderweg + Snelle SSD voor snel opstarten + Batterij gaat lang mee

Als je niet van gamen houdt en je zoekt gewoon een laptop waar je goed op kan werken en af en toe een filmpje kan kijken, dan ben je bij de MSI Modern 15 aan het juiste adres. Deze laptop heeft een gewicht van slechts 1,7 kg, een snelle SSD waarmee je laptop razendsnel hebt opgestart in de trein of in de bus en een batterij die bijna 7 uur meegaat. Hij is ook niet duur en zeker niet met deze Black Friday-korting.

Display: Het 15,6-inch display van de MSI Modern 15 heeft een resolutie van 1.920 x 1.080 pixels in de reguliere 16:9 beeldverhouding. Dankzij de matte anti-glans coating hoef je niet bang te zijn dat je in de trein verblind wordt door het zonlicht dat weerkaatst wordt via je scherm.

Prestaties: Deze draagbare productiviteitsmachine beschikt over de geïntegreerde Intel Iris Xe Graphics G7 80EUs grafische kaart en in combinatie met de 512GB SSD is jouw laptop in een mum van tijd opgestart waardoor je zelfs tijdens de kortste treinritjes productief bezig kan zijn.

(Image credit: MSI)

MSI Raider GE78HX-254NL De ultieme MSI gaminglaptop Specificaties Processor: Intel Core i9-13950HX Grafische kaart: GeForce RTX 4080 RAM: 32GB DDR5 Opslag: 2TB SSD Display: 17 inch Resolutie: 2.560 x 1.600 pixels De beste deals van vandaag Koop de MSI Raider GE78HX voor €3.299 i.p.v. €3.599 Redenen om te kopen + GeForce RTX 4080 is ongelofelijk snel + 32GB RAM is genoeg voor praktisch alle workloads + 240Hz refresh rate

De Raider GE78HX-254NL is de ultieme gaming laptop van MSI waarbij elke game een genot is om te spelen. Met 3,1 kilogram is dit niet bepaald een lichte gaming laptop, maar je weet wel zeker dat die boordevol krachtige hardware zit.

Display: Het 17-inch display van de Raider is erg indrukwekkend. De resolutie van 2.560 x 1.600 pixels zorgt ervoor dat je een scherp beeld hebt in een 16:10 beeldverhouding waardoor je extra werkruimte hebt. Met een refresh rate van maar liefst 240Hz en een lage inputlag staat niemand je meer in de weg. Ideaal voor gamers die zich naar de top willen werken in shooters zoals Counter-Strike 2 en Overwatch 2.

Prestaties: De MSI Raider beschikt over de indrukwekkende Nvidia GeForce RTX 4080 met 32GB RAM waardoor je elke game op de hoogste grafische instellingen kan spelen. Als je de game-instellingen lager instelt, krijg je meer frames dan je ooit voor mogelijk hield. Net als bij de MSI Creator Z16HX Studio kan je ook met de Raider gemakkelijk video's bewerken in programma's zoals Vegas Pro en Adobe Premiere Pro.

Wil je meer opties inzien? Klik dan op hier om naar het volledige overzicht MSI Black Friday deals te gaan.