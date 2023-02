Samsung heeft zijn bekende smartphonerecept verder verfijnd met de Galaxy S23 Ultra. De nieuwe 200MP-camera geeft je meer fotomogelijkheden en de aangepaste chipset zorgt voor ongekende prestaties. Het slechte nieuws is dat dit in Europa gepaard gaat met een prijsstijging.

Samsung Galaxy S23 Ultra: Preview

Daar is Samsung weer met de jaarlijkse update van zijn ultieme vlaggenschip. Dit jaar zitten we aan de Galaxy S23 Ultra. Hij vindt het wiel niet opnieuw uit, maar maakt enkele kleine, welkome aanpassingen.

De eerste grote update is de 200MP-hoofdcamera die de 108MP-hoofdcamera opvolgt. De overige camera's achteraan blijven hetzelfde, maar het lijkt erop dat deze 200MP-sensor heel wat nieuwe features met zich meebrengt. Op het eerste gezicht krijgen we betere prestaties bij weinig licht en de mogelijkheid om foto's van 50MP in RAW-formaat te schieten, is ook meer dan welkom. Betere stabilisatie voor zowel foto als video sluit het rijtje af.

Daarnaast mogen we de chipset niet vergeten. De Samsung Galaxy S23 Ultra maakt, zoals de andere twee, gebruik van een Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy. Dat is een hele mond vol om te zeggen dat Qualcomm zijn meest krachtige chip heeft aangepast voor Samsung. Of je die kleine boost zal merken, is nog maar de vraag, aangezien de standaardversie van deze chip alleen overtroffen werd door de A16 Bionic van Apple. Misschien dat het handig is voor 8K-video’s of zeer veeleisende games, maar daar stopt het dan ook.

(Image credit: Samsung)

Aan het 6,8-inch Dynamic AMOLED 2X Infinity-O FHD+ Edge scherm is bijna niets veranderd. Er zit nog steeds een vingerafdruklezer onder het scherm met een kleine ronde selfiecamera bovenaan. Het refresh rate kan wederom zakken naar 1Hz om stroom te besparen en stijgen tot 120Hz voor een extra vloeiende ervaring. De kromming aan de zijkanten is iets kleiner dit jaar, maar de kans dat je dit zal merken, is bijna onbestaande.

Daarnaast is er voor- en achteraan bescherming in de vorm van Gorilla Glass Victus 2 en Armor Aluminum aan de zijkanten. De batterij is nog steeds 5.000mAh groot en ondersteunt wederom 45W-snelladen met de juiste oplader (die natuurlijk niet in de doos zit). Wel zou de batterijduur volgens Samsung 20% langer moeten zijn dan vorig jaar.

Tot slot mogen we de prijzen niet negeren. Zo is de basisversie van 128GB niet meer beschikbaar en heeft de Galaxy S23 Ultra nu minimaal 256GB opslag. Voor die versie betaal je 1.399 euro, wat 50 euro meer is dan de Galaxy S22 Ultra van 256GB. Tegenover de adviesprijs van 1.249 euro van de 128GB-versie van de S22 Ultra is het zelfs een stijging van 150 euro.

Samsung Galaxy S23 Ultra review: Prijs en beschikbaarheid

Geen versie met 128GB opslag meer

256GB-versie kost 1.399 euro

Prijsstijging van 50 euro tegenover vorig jaar

Swipe to scroll horizontally Samsung Galaxy S23 Ultra prijzen RAM / Opslag Prijs 8/256GB 1.399 euro 12/512GB 1.579 euro 12/1TB TBA

De Galaxy S23 Ultra werd samen met Galaxy S23 en Galaxy S23 Plus op 1 februari gelanceerd. Pre-orders zijn op dezelfde dag van start gegaan en lopen tot 16 februari. De Galaxy S23 Ultra is vanaf vrijdag 17 februari te koop.

Het valt meteen op dat de basisversie met 128GB opslag niet langer beschikbaar is. Je hebt nu minimaal 256GB opslag, maar dat is geen gratis upgrade. De Galaxy S22 Ultra met 256GB opslag had een adviesprijs van 1.349 euro, terwijl de Galaxy S23 Ultra nu begint bij 1.399 euro. Als we dit tegenover de prijs van het basismodel van vorig jaar zetten (1.249 euro), zien we een stijging van 150 euro. Ook de variant met 512GB opslag en 12GB RAM is 50 euro duurder dan vorig jaar en kost nu 1.579 euro.

(Image credit: Future)

Samsung Galaxy S23 Ultra review: Specs

Er zijn drie versies beschikbaar met 256GB, 512GB of 1TB interne opslag. De basisversie heeft verder 8GB RAM, terwijl de andere twee 12GB RAM bevatten. De overige specs zijn identiek.

Swipe to scroll horizontally De specs van de Samsung Galaxy S23 Ultra 256GB 512GB 1TB Prijs 1.349 euro 1.579 euro TBA Afmetingen 78,74 x 162,56 x 8,89 mm 78,74 x 162,56 x 8,89 mm 78,74 x 162,56 x 8,89 mm Gewicht 232,47g 232,47g 232,47g Besturingssysteem Android 13 Android 13 Android 13 Schermformaat 6,8 inch 6,8 inch 6,8 inch Resolutie 3.088 x 1.440 pixels 3.088 x 1.440 pixels 3.088 x 1.440 pixels CPU Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy RAM 8GB 12GB 12GB Opslag 256GB 512GB 1TB Batterij 5.000mAh 5.000mAh 5.000mAh Camera's achteraan 200MP hoofdcamera + 12MP ultrawide + 10MP telefoto (3x), 10MP telefoto (10x) 200MP hoofdcamera + 12MP ultrawide + 10MP telefoto (3x), 10MP telefoto (10x) 200MP hoofdcamera + 12MP ultrawide + 10MP telefoto (3x), 10MP telefoto (10x) Selfiecamera 12MP 12MP 12MP

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Samsung Galaxy S23 Ultra review: Design

Bijna hetzelfde ontwerp als vorig jaar

Premium, stevig design

De S22 Ultra was de eerste Samsung die de elementen van de Galaxy S- en Galaxy Note-families echt combineerde. Ook haalde hij het camerablok weg en zaten er individuele cameralenzen op de achterkant. Dit jaar hebben de Galaxy S23 en Galaxy S23 Plus een inhaalslag gemaakt door het design met individuele lenzen over te nemen, terwijl de S23 Ultra slechts subtiele verfijningen heeft.

Net zoals hiervoor zijn de zijkanten van het scherm gebogen en vloeien ze over in de zijkanten van de telefoon. De detailgerichte Samsung-gebruiker zal merken dat de kromming hier iets kleiner is dan in voorgaande jaren en dat het display iets "platter" is. Dat geeft je iets meer ruimte om de S Pen stylus te gebruiken.

De kleuren van de S23-serie zijn dit jaar hetzelfde voor elk model. Je kan kiezen uit Phantom Black, crème, groen en lavendel. Net als de voorgaande jaren zijn er ook enkele kleuren exclusief verkrijgbaar via de website van Samsung, waaronder rood, Sky Blue, Graphite en Lime. Hoewel het dopje van de S Pen consistent is met de kleur van de behuizing, is de rest van de stylus zwart, ongeacht de kleur van de telefoon.

Wederom is er een IP68-score voor stof- en waterdichtheid, een aluminiumlegering die Samsung zelf ontwikkelt en het nieuwste Gorilla Glass Victus 2.

(Image credit: Future)

Samsung Galaxy S23 Ultra review: Display

Afgezien van die kleinere kromming langs de randen en het nieuwe Gorilla Glass Victus 2, krijg je het oude vertrouwde scherm op de S23 Ultra.

Je krijgt opnieuw een 6,8-inch Dynamic AMOLED 2X paneel met een resolutie van 1.440 x 3.088 en een refresh rate dat dynamisch wisselt tussen verschillende frequenties van 1Hz tot 120Hz. Het kiest hier automatisch het beste refresh rate zodat het scherm stroom kan besparen wanneer je bijvoorbeeld een artikel leest.

Zelfs in het felle licht van de demoruimte, gaf de Galaxy S23 Ultra ons een aangename kijkervaring. Samsung heeft de schermtechnologie aangepast zodat je een betere kijkervaring krijgt bij verschillende soorten omgevingslicht. Deze Advanced Vision Booster is in staat om de kleuren nauwkeurig aan te passen, waar je ook bent.

De maximale helderheid is op papier (1.750 nits) nog steeds niet te vergelijken met de indrukwekkende piek van 2.000 nits op de iPhone 14 Pro, maar in de praktijk wordt het wel gewoon helder genoeg. Ondertussen heeft Samsung geen nieuwe claims van lagere S Pen latentie of extra Air Gestures. Nu gaf de S Pen van vorig jaar al een indrukwekkend responsieve gebruikerservaring en was er weinig ruimte voor verbetering als je het ons vraagt.

Samsung Galaxy S23 (Image credit: Future)

Samsung Galaxy S23 Ultra review: Camera's

200MP-hoofdcamera tegenover 108MP

Selfiecamera van 12MP in plaats van 40MP

Overige camera's blijven hetzelfde

De Ultra onderscheidt zich altijd van de rest met zijn camera's. De Samsung Galaxy S23 Ultra heeft de laatste paar generaties consequent aan de top van onze koopgids cameratelefoons gestaan. We verwachten dat hij na de volledige review ook weer hoog eindigt.

Terwijl de 12MP-ultrawide en dubbele 3x en 10x 10MP-telefotocamera op de achterkant hetzelfde zijn gebleven, is de 108MP-hoofdcamera vervangen door een gloednieuwe 200MP-camera. De overgang naar deze nieuwe Adaptieve Pixel Sensor lijkt veelbelovend, aangezien zo'n hardware-update soms resulteert in een lagere kwaliteit. Enkele foto's in de demoruimte toonden datgene waar Samsung-smartphones om bekend staan: consistente foto's met een hoger contrast en een meer gestileerde benadering van kleuren.

Standaard schiet de Galaxy S23 Ultra foto's in 12,5MP door middel van pixel binning. Door informatie uit meerdere pixels te combineren, krijg je een beter eindresultaat. Ook worden kleuren accurater vastgelegd en zijn er betere prestaties bij weinig licht. Dat laatste lijkt dit jaar een belangrijk aandachtspunt. Samsung maakt de belofte van verbeterde nachtopnames, inclusief portretfoto's en een hyperlapse videomodus voor astrofotografie.

Stabilisatie voor foto's en video is ook verbeterd, met een grotere bewegingshoek in het OIS-systeem (optische beeldstabilisatie) in vergelijking met de Ultra van vorig jaar. Ook zijn er verbeterde VDIS en snellere autofocus met de 'Super Quad Pixel'-sensor

Voor professionals is er de Expert RAW-modus in de camera-app, die nu ook 50MP ondersteunt als aanvulling op de 12MP-resolutie van de voorbije jaren. Foto's maken met de volledige 200MP-kwaliteit is eveneens mogelijk, zodat je achteraf sterk kan bijsnijden zonder veel kwaliteit te verliezen.

Alle Galaxy S23-telefoons hebben tot slot dezelfde 12MP-selfiecamera. Voor de Ultra is dit weliswaar op papier een downgrade van een 40MP-sensor. De andere twee komen van 10MP en zien wel een kleine upgrade. In de praktijk maakte de 40MP-sensor echter gebruik van pixel binning om uiteindelijk foto's in 10MP te maken. Op het eerste gezicht lijkt de nieuwe selfiecamera op hetzelfde niveau te zitten als vorig jaar.

(Image credit: Luca Rocchi)

Samsung Galaxy S23 Ultra review: Prestaties en batterij

Aangepaste Snapdragon 8 Gen 2 chipset

Dezelfde 5.000mAh-batterij met 45W-snelladen als vorig jaar

Samsung claimt 20% langere batterijduur

De volledige Samsung Galaxy S23-serie wordt aangedreven door het Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy, een aangepaste versie van de chip die is overgeklokt tot 3,6GHz. Ook hier hebben we meer tijd nodig om de meerwaarde van de aangepaste chip te bepalen. Alles wat we uitvoerden in de demoruimte, ging snel en vlot, maar zwaardere taken zoals games en 8K-videobewerking konden we niet uitvoeren.

Zoals Samsung aangaf tijdens een interview voor de lancering, is de vapor champer dit jaar "gemiddeld 2,7x groter voor de hele S23-serie", wat helpt bij de thermische efficiëntie. Het gebruik van sneller en efficiënter LPDDR5X-geheugen en UFS 4.0-opslag (een primeur voor smartphones) zorgen op hun beurt voor betere prestaties.

De batterijspecificaties zijn vervolgens hetzelfde als de S22 Ultra, met een 5.000mAh-capaciteit in de S23 Ultra die 45W bedraad opladen ondersteunt (samen met draadloos en omgekeerd draadloos opladen). Samsung beweert dat het collectieve effect van de nieuwe hardware en nauwere integratie tussen hardware en software moeten zorgen voor 20 procent meer batterijduur. Dit zullen we zeker grondig onder de loep nemen tijdens onze volledige review.

Eén ding waar Samsung momenteel niets van zegt, is enige vorm van satellietconnectiviteit. Qualcomm heeft namelijk al een demo getoond met zijn nieuwe chip die een noodbericht stuurt via satellietcommunicatie. Ook Apple biedt een gelijkaardige functie aan met de iPhone 14, maar die is hier nog niet beschikbaar. Als Samsung toch besluit om via een update satellietcommunicatie te introduceren, verwachten we niet dat dit meteen beschikbaar zal zijn in Nederland en België.

(Image credit: Samsung)

Samsung Galaxy S23 Ultra review: Software

Android 13 met OneUI 5.1

Bijna geen aanpassingen of nieuwe features

Onderhoudsmodus voor betere beveiliging tijdens reparaties

De gehele Samsung Galaxy S23-serie draait Android 13 met OneUI 5.1. Samsung belooft vier Android-updates en vijf jaar beveiligingsupgrades. Heel veel is er niet veranderd tegenover vorig jaar. Enkele apps hebben nieuwe features, maar buiten de apps ziet alles er identiek uit.

Een van de apps waar Samsung jaarlijks aan sleutelt, is Samsung Notes. Die heeft dit keer een update gehad waardoor je beter met anderen kan samenwerken. Daarnaast is er een nieuwe veiligheidsfunctie waarmee je zelf de Galaxy S23 in onderhoudsmodus kan zetten zodat alle gegevens beschermd zijn tijdens een reparatie.

Air Command en Air Gestures blijven ten slotte bestaan als onderdeel van de S Pen en bieden de mogelijkheid om de camera te bedienen, tekst te vertalen en direct inhoud op het scherm te knippen en te plakken. Nieuwe features voor de S Pen zijn er dit jaar echter niet.

(Image credit: Future)

Samsung Galaxy S23 Ultra review: Vroeg oordeel

De Samsung Galaxy S23 Ultra vindt zichzelf niet opnieuw uit en brengt wederom kleine verbeteringen. De nieuwe camera van 200MP lijkt veelbelovend en de aangepaste chipset zal de prestatiekloof tussen Samsung en Apple ongetwijfeld dichten.

Dit soort upgrades zijn we gewend, maar het grote verschil is dat Samsung zijn prijzen verhoogd heeft. De basisopslag is verdubbeld van 128GB naar 256GB met als gevolg dat je nu minstens 1.399 euro kwijt bent voor deze telefoon in plaats van 1.249 euro. We zijn alvast benieuwd of de ogenschijnlijk kleine upgrades toch een grote impact hebben op de algemene gebruikservaring.