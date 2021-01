De Samsung Galaxy Buds Pro zijn op diverse vlakken verbeterd ten opzichte van de Samsung Galaxy Buds Live en Buds Plus, maar daar betaal je ook naar. In onze volledige review moet blijken of de oortjes de extra tientjes waard zijn. De eerste tekenen zijn in ieder geval veelbelovend.

Op 14 januari waren alle ogen gericht op het grote (digitale) Unpacked-evenement van Samsung. De meeste aandacht ging logischerwijs uit naar de nieuwe smartphones die de Zuid-Koreaanse fabrikant gemaakt heeft, bestaande uit de Samsung Galaxy S21, Galaxy S21 Plus en Galaxy S21 Ultra. Gelukkig was er ook nog de nodige aandacht besteed aan de nieuwe set oortjes, namelijk de Samsung Galaxy Buds Pro.

Zoals de naam al doet vermoeden, gaat het hier om echte high-end oortjes. Waar Samsung met de Samsung Galaxy Buds Plus begin vorig jaar qua prijs wilde concurreren met de reguliere Apple AirPods, concurreren deze Buds Pro qua prijs met de, jawel, Apple AirPods Pro. Heeft Samsung met deze 229 euro kostende Buds Pro zijn hand overspeeld, of is er een nieuwe topper gearriveerd in het high-end segment van volledig draadloze oortjes?

Prijs en beschikbaarheid

De Samsung Galaxy Buds Pro zijn samen met de Samsung Galaxy S21-smartphones uit de doeken gedaan tijdens het Galaxy Unpacked-evenement op 14 januari. De oortjes gaan vanaf 29 januari officieel in de verkoop voor een adviesprijs van 229 euro. Daarmee zijn ze 40 euro duurder dan de Samsung Galaxy Buds Live en 60 euro duurder dan de Samsung Galaxy Buds Plus bij de release.

Het nieuwe setje oortjes van Samsung is beschikbaar in de kleuren zwart, paars en zilver.

Design

De Samsung Galaxy Buds Pro zijn zoals gezegd verkrijgbaar in drie kleuren: zwart, zilver en paars. De kleur van de oortjes komt overeen met de oplaadcase die je erbij krijgt. De meegeleverde case lijkt bijzonder veel op die van de Galaxy Buds Live: hij is een stuk kleiner dan die van de Buds Plus, maar wel ietsjes dikker. De case is dan ook vrij snel zichtbaar in de zakken van je skinny jeans, maar de nog altijd compacte vorm maakt hem wel ideaal om overal makkelijk mee naar toe te nemen.

De case zelf voelt lekker degelijk aan, en in tegenstelling tot de Buds Plus-case is er geen sprake van speling bij het uitklapbare einde. Aan de voorzijde van de oplaadcase vinden we een LED-lampje terug, wat in kleuren aangeeft (groen, geel, rood) hoeveel accusap er nog in de case zelf zit. Aan de achterzijde zit een USB-C poort waarmee je het doosje kunt opladen. Dit kan overigens ook draadloos.

Klappen we de case open, dan zien we een extra LED-lampje. Ook hier worden dezelfde kleuren gebruikt, maar deze geven dan aan in hoeverre de oortjes zijn opgeladen.

(Image credit: Digital Slang)

De oortjes zelf zijn vrij klein en bol ten opzichte van de Samsung Galaxy Buds Plus, en al helemaal vergeleken met de boonachtige Buds Live (maar dat is dan ook een klasse apart). Het oppervlakte is relatief klein, maar het deel wat ver in je gehoorkanaal zit heeft Samsung merkbaar groter gemaakt qua inhoud. Ook de kussentjes zijn qua vorm aangepast: de dopjes zijn wat langer en minder rondvormig.

Verder valt op dat vrijwel alleen het gedeelte wat je bij gebruik ziet glimmend is gemaakt. Je ziet goed de microfoontjes zitten op elk oortje. Het glimmende gedeelte is vrijwel volledig te gebruiken voor de aanraakbediening. Verder door in de oortjes is alles mat gehouden. Heel uniek en opvallend zien de oortjes er niet uit, maar we vinden de Buds Pro qua design zeker geslaagd.

Samsung levert drie verschillende tweetallen aan dopjes mee, van klein naar groot. Standaard zitten de medium dopjes bevestigd, en die zullen voor de meeste consumenten het beste passen. Tot dusver vinden we de oortjes vrij comfortabel zitten. In onze volledige review lees je of we dat ook nog vinden na urenlange luistersessies.

(Image credit: Future)

Boordevol features

De Samsung Galaxy Buds Pro zijn uitgerust met de nodige nieuwe features. Een van de belangrijke vernieuwingen is niet direct zichtbaar aan de buitenkant of via de software. We hebben het over de water- en stofbestendigheid van de oortjes. De Buds Pro zijn uitgerust met een IPX7-certificering, de hoogste rating tot dusver bij oortjes van Samsung. Bij een flinke regenbui of intense workout hoef je je dus geen zorgen te maken over de duurzaamheid van deze oortjes.

Ook voor iedereen die graag belt met zijn of haar draadloze oortjes is er goed nieuws: er zitten drie microfoontjes en een accelerometer in elk oortje gestopt, die verantwoordelijk zijn voor het filteren van ongewenste geluiden tijdens gesprekken. Een van de microfoontjes aan de buitenkant is voorzien van een hoge signal to noise ratio, wat erop neerkomt dat je nog beter te verstaan moet zijn.

Er is verder een speciale technologie geïmplementeerd die ervoor moet zorgen dat weersomstandigheden minimale negatieve gevolgen moeten hebben voor de audiokwaliteit van je telefoongesprek. In onze volledige review vertellen we je of het telefoneren met de nieuwe oortjes van Samsung echt zo'n verbetering is.

(Image credit: Future)

Een andere interessante toevoeging is de actieve noise-cancelling. De Buds Pro zijn na de Buds Live pas de tweede set oortjes die de fabrikant uitrust met deze handige geluidstechnologie. Niet alleen moet de actieve noise-cancelling beter werken bij de Buds Pro, ook kun je zelf de mate van noise-cancelling bepalen; in de bijbehorende applicatie kies je zelf of je een hoge of lage mate van ruisonderdrukking wil hebben.

Uiteraard mag de ambient modus, waarmee geluiden juist extra goed door worden gegeven, niet ontbreken bij de Galaxy Buds Pro. Ook deze feature pas je makkelijk aan via de Galaxy Wear-applicatie. Wel nieuw zijn de ondersteuningsniveaus: je hebt in de ambient modus de keuze uit maar liefst vier verschillende sterktes.

Of je nu op zoek bent naar noise-cancelling of juist behoefte hebt aan de ambient modus, verschilt per situatie. Speciaal voor snel wisselende situaties heeft Samsung iets nieuws geïntroduceerd, namelijk de optie om de Buds Pro te laten kiezen welke geluidsmodus jij nodig hebt. De oortjes begrijpen namelijk wanneer je zelf aan het praten bent, waarna de muziek automatisch gedempt wordt en de ambient modus geactiveerd wordt. Na het gesprek kun je zelf instellen in de Wear-app hoe snel de muziek weer op het eerdere niveau weer gaat afspelen.

Daarnaast herkennen de Buds Pro wanneer er behoefte is aan veel of weinig noise-cancelling, afhankelijk van het omgevingsgeluid. Deze modus is ook handig voor tijdens het hardlopen; de Buds Pro laten het geluid van een auto op de achtergrond bijvoorbeeld snel door naar je oortjes, zodat je veilig op pad kan.

Op het moment van schrijven is het nog te vroeg om te bepalen hoe goed de automatische modus werkt. Wel kunnen we melden dat de actieve noise-cancelling van een broodnodige upgrade is voorzien ten opzichte van de Buds Live. In onze volledige review lees je hier meer over.

Als laatste bestaat er nog iets als de 'Auto Switch'. Beschik je over meerdere Galaxy-producten, dan kun je naadloos overschakelen tussen apparaten met de Buds Pro. Stel: je luistert muziek via je Galaxy Tab S7 Plus en wordt gebeld via je Samsung Galaxy S20. Dankzij Auto Switch kan je jouw producten zo instellen dat de oortjes automatisch gebruikt kunnen worden voor het telefoongesprek, om na het gesprek weer zichzelf terug te koppelen aan de tablet. Het ecosysteem begint steeds volwassener te worden, en we beginnen dan ook Apple-vibes te krijgen bij elk nieuw product wat nog beter samenwerkt. Dat is vooral positief voor fanatieke Samsung-gebruikers.

(Image credit: Future)

Geluidsprestaties

Natuurlijk zijn al die toeters en bellen een leuke bijkomstigheid, maar doorgaans haal je nieuwe oortjes in huis vanwege de geluidskwaliteit. De binnenkant zit boordevol nieuwe technologie om mooie klanken te realiseren. Samsung heeft een 11 mm woofer geplaatst die verantwoordelijk is voor de lage tonen. Een 6,5 mm tweeter zorgt voor de best mogelijke hoge tonen.

In onze eerste luistersessies zijn we met name te spreken over de helderheid van de klanken. We krijgen het gevoel dat we de verschillende instrumenten in bombastische muziek goed van elkaar kunnen onderscheiden, en dat treble noch bas de overhand neemt op een bepaald moment.

Bij het nummer Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight) (en ja, we weten het, onze excuses voor onze muzieksmaak) klonk alles goed in balans, en hoor je de beat van de drums duidelijk in je rechteroortje, iets wat bij menig ander oortje getransformeerd wordt tot doffe klanken.

In de Galaxy Wear-applicatie kun je zelf nog een beetje de klank aanpassen naar eigen smaak. Er is een optie om bijvoorbeeld extra bas toe te voegen. Nu vinden wij de oortjes zelf prettig klinken, maar we vermoeden dat liefhebbers van rauwe bas wellicht naar andere opties kijken. Op de hardere techno en tech house-muziek mis je misschien net die extra oomph (Nothingness van Alignment is hier een goed voorbeeld van), maar voor een sluitend oordeel luisteren wij nog even verder.

Verder heeft Samsung de Buds Pro als eerste een set oortjes uitgerust met Bluetooth 5.1. Dankzij deze nieuwe versie is er zo goed als geen vertraging tussen beeld en geluid. We hebben tot dusver ook geen problemen met storingen of wegvallende verbindingen, dus de eerste tekenen op dit vlak zijn louter positief.

Batterij

De Samsung Galaxy Buds Pro zijn qua batterijduur een stukje minder indrukwekkend dan hun voorgangers. De Zuid-Koreaanse fabrikant belooft 5 uur luisterplezier op één cyclus, waarna de oplaadcase nog eens 13 uur extra luisterplezier kan geven. Dat klinkt op papier vrij redelijk, maar het is niet zo extreem goed als de Buds Plus, die 11 uur op één cyclus weten te halen.

Wel prettig vinden we dat de oortjes van Samsung snelladen ondersteunen. Binnen 5 minuten moet er weer voldoende accusap aanwezig zijn voor één uur luisterplezier. Snelladen vindt plaats via de USB-C-poort, maar draadloos opladen behoort eveneens tot de mogelijkheden, al zal dit wat langzamer gaan.

(Image credit: Future)

Voorlopig oordeel

De Samsung Galaxy Buds Pro zijn een flink stuk duurder dan de voorgaande Buds-oortjes, maar daar lijk je ook veel voor terug te krijgen. Het design is onder handen genomen en de oortjes lijken ergonomisch gezien prettiger in het oorkanaal te zitten, zeker in vergelijking met de Buds Live. Ook qua uiterlijk kunnen we stellen dat Samsung zijn best heeft gedaan.

De grootste vernieuwingen zitten echter onder dat mooie uiterlijk. Een verbeterde actieve noise-cancelling én een bijzonder slimme modus die analyseert of je ruisonderdrukking of een ambient modus nodig hebt, klinkt als science-fiction, maar is dat niet langer. In onze volledige review komen we terug op hoe goed deze technologie werkt, alsook de audiokwaliteit van de oortjes.