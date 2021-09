De Oppo Reno 6 is een veelbelovend toestel, verpakt in een net totaalpakket met een aangenaam prijskaartje. We denken echter dat er andere opties zijn in het prijssegment die net wat beter uit de hoek komen dan de Oppo Reno 6. Het is daarom lastig te zeggen of we de Reno 6 volmondig kunnen aanraden.

De Oppo Reno 6 is al een tijdje verkrijgbaar in onder meer China, maar vanaf 9 september 2021 is het toestel van de Chinese fabrikant ook in de Benelux verkrijgbaar. Naast de Oppo Reno 6 is ook de duurdere Reno 6 Pro gepresenteerd aan de Europese markt.

Als je niet per se op zoek bent naar het meest premium model in de reeks, moet je bij de reguliere Reno 6 zijn. Deze is zo'n driehonderd euro goedkoper. Met een adviesprijs van 499 euro is er veel om van te houden in dit toestel. Het heeft een strak design dat veel weg heeft van de nieuwste Apple-toestellen, beschikt over prima specs en biedt een prettige gebruikservaring.

Dat gezegd hebbende: er zijn een handjevol alternatieven te noemen in hetzelfde prijssegment die de Oppo Reno 6 op sommige vlakken overklassen. Onze eerste bevindingen van het toestel vind je hieronder. Later komen we met een uitgebreidere review, inclusief eindoordeel.

Oppo Reno 6: releasedatum en prijs

Vanaf 9 september verschijnt de opvolger van de Oppo Reno 5 in de winkels in Nederland en België. In andere landen, zoals China en India, is de Reno 6 al langer verkrijgbaar. De Reno 5 heeft de markt in de Benelux overigens nooit gehaald. De Reno 4 is hier wel beschikbaar.

De Oppo Reno 6 met 8GB RAM-geheugen en 128GB opslag is verkrijgbaar voor 499 euro. Tot en met 10 oktober krijg je de Oppo Enco Free 2-oortjes en een beschermhoes gratis bij aankoop van het toestel.

Design en display

(Image credit: TechRadar)

Als je het design van de iPhone 12 wel ziet zitten, maar liever een Android-smartphone gebruikt, lijkt de Oppo Reno 6 een geweldig alternatief. Het toestel beschikt over soortgelijke hoekige randen, wat voor een strakke uitstraling zorgt. Kies je voor de zwarte variant, dan oogt het toestel redelijk zakelijk.

De afmetingen bedragen 156,8 x 72,1 x 7,6 mm. Dat is iets smaller en dunner dan de OnePlus Nord 2 met dezelfde schermgrootte. Het toestel is prima met één hand vast te houden en ligt lekker in de hand. Met een gewicht van 182 gram is het toestel ook niet al te zwaar. Volledige bediening met één hand is niet mogelijk, aangezien je duim niet makkelijk bij de bovenste anderhalve centimeter van het scherm raakt.

De aan/uit-knop bevindt zich op een prettige hoogte aan de rechterkant. Op de knop is een glimmende groene streep aanwezig. Aan de andere zijde van het toestel zijn de volumeknoppen te vinden. Verder heeft de telefoon een vrij minimalistisch ontwerp.

Aan de onderkant is een USB-C-poort te vinden. Aan de rechterzijde bevindt zich een kleine speakergrille. Er zijn geen andere knoppen te vinden én ook geen koptelefoonaansluiting. Jammer vinden we het gebrek aan een notificatieslider. Dit vinden we wel terug in de OnePlus Nord 2.

De Oppo Reno 6 Pro lijkt in mindere mate op de standaard Reno 6. Op de achterkant zal je weinig verschillen opmerken, maar aan de voorkant des te meer. De Pro-versie beschikt namelijk over gebogen schermranden, wat voor een andere look-and-feel zorgt.

Het toestel is verkrijgbaar in de kleuren Stellar Black en Arctic Blue. Door de matte afwerking zijn vingerafdrukken niet snel zichtbaar. Het materiaal is niet geheel effen, maar bevat een kleine korrelige structuur. In direct zonlicht zorgt dit voor een toffe glinstering.

(Image credit: TechRadar)

Het 6,43 inch FHD+ AMOLED-display (2.400 x 1.080 pixels) beschikt over een beeldverversing van 90Hz, wat soepelere prestaties biedt dan de 60Hz die je steeds minder vaak in nieuwe smartphones ziet. Het beeldscherm wordt beschermd door Corning Gorilla Glass 5.

Aan de bovenkant en zijkanten zijn slechts smalle bezels aanwezig. Aan de onderkant is de schermrand wat flinker. Het display is dus niet geheel schermvullend, maar dankzij de punch-hole selfiecamera linksboven is er goede screen-to-body-verhouding.

In het zonlicht en in ruimtes met veel lichtinval is het scherm van de Oppo Reno 6 goed af te lezen. Volgens Oppo beschikt het display over een piekhelderheid van 750 nits, waar de typische helderheid zo'n 430 nits moet bedragen.

Het display is daarnaast geoptimaliseerd voor gaming. Dankzij de 180Hz Touch Sampling Rate (aanrakingen worden 180 keer per seconde geregistreerd). In games als Call of Duty: Mobile, waar elke milliseconde telt, kan dit voor een voordeel zorgen ten opzichte van je tegenstander.

De Oppo Reno 6 heeft geen IP-rating, wat betekent dat je voorzichtig moet zijn in de buurt van zwembaden en vijvers.

Camera's en batterij

(Image credit: TechRadar)

De Reno-reeks van Oppo staat bekend als het goedkopere neefje van de Find X-reeks, maar focust doorgaans wel meer op de camera's. Er is onder meer een AI-videomodus aanwezig. De functie Cinematic Bokeh Flare Video zorgt voor wazige achtergronden. Met de Portrait Beautification Video-modus worden er beauty-effecten toegepast op jouw gezicht.

Er is een 64MP hoofdcamera (f/1.7) aanwezig, een 8MP groothoeklens (f/2.2) en een 2MP macrolens (f/2.4). De frontcamera bevindt zich linksboven in het scherm en betreft een geperforeerd gat. Bij het ontgrendelen van de Reno 6 door middel van gezichtsherkenning is er kort een blauwgroene animatie rond het cameragat te zien.

De Oppo Reno 6 beschikt net als zijn Pro-broertje over een zogenoemd pixelaggregatie-algoritme, waardoor het nemen van zeer gedetailleerde foto's mogelijk wordt. In onze uitgebreide review komen we hierop terug.

Op het gebied van video kan de Oppo Reno 6 opnemen tot 4K-resolutie met 30 frames per seconde. Wil je een snellere beeldverversing gebruiken, dan zal je terug moeten schakelen naar 1080p.

De eerste paar kiekjes die we met het toestel geschoten hebben, zien er op het eerste zicht veelbelovend uit. De camera's bieden levendige kleuren en diepe contrasten. Het materiaal is zeker Instagram-waardig. Ook video's zien er initieel sterk uit. We moeten echter langer met de camera's aan de slag om hier een definitief oordeel aan te kunnen hangen.

(Image credit: TechRadar)

Aan boord van de Oppo Reno 6 zit een 4,300mAh batterij, wat iets kleiner is dan in de Oppo Reno 6 Pro. In de korte tijd dat we het toestel gebruikt hebben houdt de Reno 6 het met gemak een volledige dag vol, zelfs met 5G ingeschakeld en het nodige multimediagebruik. We komen later in onze volledige review met ons definitief oordeel over de batterijduur.

Dankzij de SuperVOOC 2.0-technologie is de Oppo Reno 6 capabel tot 65W snelladen. In minder dan een halfuur is het toestel van nul naar honderd procent geladen. Na slechts tien minuten aan de lader is de telefoon weer tot vijftig procent gevuld, waardoor je er weer een halve dag tegenaan moet kunnen.

Prestaties en software

(Image credit: TechRadar)

Onder de motorkap van de Oppo Reno 6 is de MediaTek Dimensity 900-chipset te vinden. Deze octacore processor wordt vooral gebruikt in Chinese smartphones en zorgt ervoor dat je zonder haperingen kunt multitasken. Ook met gaming ervaarden we weinig problemen, al moeten we nog langer met het toestel aan de slag om dit hard te kunnen maken. Dankzij de chip kun je bovendien gebruik maken van het snelle 5G-netwerk.

Al met al biedt de Oppo Reno 6 vooralsnog een soepele gebruikservaring. Het bewijst des te meer dat je niet langer diep in je buidel hoeft te tasten om een telefoon voor prettig dagelijks gebruik aan te schaffen.

Op het gebied van configuraties valt er weinig te kiezen. De Oppo Reno 6 is verkrijgbaar met 128GB aan interne geheugenopslag en 8GB RAM-geheugen. Voor veel gebruikers is deze geheugenopslag voldoende om lang mee vooruit te kunnen, maar aangezien het geheugen niet uitbreidbaar is, is het wel iets om rekening mee te houden.

(Image credit: TechRadar)

De Oppo Reno 6 draait op ColorOS 11.3. Deze software van Oppo zelf is gebaseerd op Android 11 en verschil enorm van standaard Android. Echter kun je de user interface geheel naar wens aanpassen, wat een hoop vrijheid geeft.

Vooralsnog is het niet bekend van hoeveel software-updates je als Oppo Reno 6-eigenaar mag genieten. Een upgrade naar Android 12 is echter een feit.

Voorlopig oordeel

Oppo heeft (op het eerste zicht) een gestroomlijnd product afgeleverd met de Reno 6. Het is niet zo premium als zijn Pro-broertje, maar biedt voor minder dan 500 euro genoeg om van te houden. Het toestel ziet er op het gebied van design uit als een Android-versie van de iPhone 12, waardoor het direct op een degelijk toestel lijkt.

Over de prestaties van de Oppo Reno 6 kunnen we tot nu toe niet te klagen. We kunnen echter pas een definitief oordeel aan de smartphone hangen als we het toestel een langere tijd gebruikt hebben. Aangezien het om een toestel gaat dat de focus legt op het gebied van de camera's, dienen we ook het camerablok nog flink aan de tand te voelen.