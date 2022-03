Huawei Sound Joy review

De Huawei Sound Joy is een veelzijdige, handzame speaker. Ondanks het compacte formaat levert hij diepe bastonen en een groot audiobereik. De batterijduur is ook uitstekend. Je luistert gemakkelijk urenlang naar muziek zonder in de buurt van een stopcontact te hoeven zijn. Voor een prima prijs biedt Huawei een aangenaam totaalpakket. De enige minpunten zijn de afwezigheid van een iOS-app en de ontbrekende ondersteuning voor audiokabels. Daarnaast is er veel concurrentie in deze prijsklasse, waardoor de Sound Joy moeite heeft om zichzelf te onderscheiden.

Review in een notendop

Huawei is niet onbekend op de audiomarkt, maar het is zeker niet de grootste speler. Het Chinese techbedrijf staat vooral bekend om zijn smartphones. Na een reeks draadloze oortjes heeft Huawei ook de stap gezet naar draadloze speakers met onder andere de Sound Joy. Het woord ‘Joy’ in de naam is toepasselijk, het apparaat is namelijk een genot om te gebruiken.

De speaker heeft een handzaam formaat. Hij is gemakkelijk in één hand vast te houden en mee te nemen. Op het oog verwacht je misschien niet het meest krachtige geluid van zo’n compact apparaat, maar het tegendeel is waar. De Sound Joy levert uitstekende audioprestaties. Met name de bas is rijkelijk aanwezig. Soms wordt de zang ietwat overstemd, maar al met al zijn we zeer tevreden over het geluid. De speaker is ontwikkeld in samenwerking met Devialet. Dit Franse merk staat bekend om producten die voor echte audiofielen zijn gemaakt.

De Sound Joy is uitgerust met twee luidsprekers en twee passieve radiatoren, wat voor een krachtig en helder geluid zorgt. Als je twee Sound Joy's hebt, kun je deze makkelijk aan elkaar koppelen voor meeslepend stereogeluid. De 20W-hoofdspeaker heeft een speciaal ontwerp om zelfs de laagste bastonen een diepe klank te geven. Daarnaast zijn de hoge tonen helder en prettig om naar te luisteren.

Combineer het handzame formaat met de IP67-certificering voor water- en stofbestendigheid, en je hebt een ideale speaker om buiten te gebruiken. De Sound Joy kan tot een meter onder water en is bestendig tegen vrijwel alle denkbare weersomstandigheden. Daarnaast gaat de batterij gemakkelijk enkele dagen mee. Huawei belooft een batterijduur van 26 uur, wat zeer indrukwekkend is. Om dit te halen zul je enkele functies moeten aanpassen, zoals het uitschakelen van de stijlvolle LED-ring, maar zelfs als je dat niet doet gaat de Sound Joy langer mee dan veel concurrenten in dezelfde prijsklasse.

(Image credit: Future)

Al deze functies zijn ingepakt in een stijlvol ontwerp. De Sound Joy is in twee kleuren verkrijgbaar: Obsidian Black en Spruce Green. Daarnaast is het apparaat uitgerust met een meerkleurige lichtring. Dit is niet alleen een vrolijke toevoeging, de mate van licht toont ook de batterijduur en het volumeniveau. Een stijlvolle manier om in één oogopslag wat meer informatie te krijgen. De gewoven laag aan de buitenkant is van een robuuste stof gemaakt en kan tegen een stootje.

Qua connectiviteit is de speaker makkelijk te verbinden via bluetooth. Dit is een moeiteloos proces. Met een druk op de knop kun je de Sound Joy vinden via jouw smartphone of laptop en ze met elkaar koppelen. Al ontbreekt er wel een 3,5mm-audioingang, waardoor je gebonden bent aan luisteren via bluetooth.

Ons grootste punt van kritiek heeft echter niets met de Sound Joy zelf te maken. Het prijskaartje van 129 euro is uitstekend als je kijkt naar wat je er voor terug krijgt. Er is echter ontzettend veel concurrentie in deze prijsklasse. In de zee van draagbare speakers valt de Sound Joy zeker op, met name door de uitstekende batterijduur, maar er zijn ontzettend veel alternatieven te krijgen van bekende audiomerken als Sony, JBL of Sonos die ook allemaal stuk voor stuk goede opties zijn.

(Image credit: Future)

Huawei Sound Joy: prijs en beschikbaarheid

De Huawei Sound Joy heeft een adviesprijs van 129 euro. Hiermee is hij iets goedkoper dan de vergelijkbare JBL Flip 6, die een tientje meer kost. De Sound Joy is zelfs een flink stuk goedkoper dan de Sonos Roam, wat onze favoriete draagbare luidspreker van 2021 is.

Echter is er ook de nodige concurrentie in deze prijscategorie als het om compacte luidsprekers gaat. Zo kosten de JBL Flip 5 en de Sony SRS-XB23 respectievelijk 99 en 89 euro. Als een grotere speaker ook een optie is, komen bijvoorbeeld de Ultimate Ears Megaboom 3, JBL Charge 5 en Sony SRS-XB33 tevoorschijn als alternatieven. Kortom, er is ontzettend veel competitie in deze prijsklasse.

De Sound Joy weet zichzelf enigszins te onderscheiden van de roedel door de combinatie van zijn compacte formaat en lange batterijduur, dus er zijn zeker redenen om deze speaker te verkiezen boven de andere.

Design

(Image credit: Future)

De Sound Joy is een cilindervormige speaker die grotendeels van een speciale geweven stof is gemaakt. Het design doet denken aan de JBL Flip-reeks of de Sony SRS-XB23 en wijkt daarmee niet echt af van de norm. Met een hoogte van 20,2 cm, een breedte van 7,3 cm en een gewicht van 680 gram is het apparaat gemakkelijk in één hand vast te houden. Ook stop je hem eenvoudig weg in een tas of rugzak. Het apparaat is te krijgen in twee kleuren: Obsidian Black en Spruce Green.

Door zijn IP67-certificering voor water- en stofbestendigheid is hij beschermd tegen alle weersomstandigheden en kan hij dertig minuten onder water tot een maximale diepte van één meter. Daarmee is het een ideale speaker om mee naar buiten te nemen.

Het geweven materiaal wat het merendeel van de speaker bedekt voelt stevig aan. Niet alleen geeft het veel grip als je hem in de hand houdt, het zorgt er ook voor dat hij tegen een stootje kan, wat zijn avontuurlijke karakter versterkt.

Aan de voorkant is het Huawei-logo te zien in rubberen letters, samen met de NFC-sensor waarmee je een smartphone kunt koppelen. Aan de bovenkant zitten twee knoppen, een grote plus en min om het volume mee aan te passen. De rest van de bedieningsknoppen is achterop te vinden. Hier zit een plastic gedeelte met vijf toetsen en de USB-C-ingang.

(Image credit: Future)

De knoppen aan de achterkant hebben alle verwachte functies. Er is een aan/uitknop, een knop om de microfoon in- of uit te schakelen, een afspeel/pauzeerknop, een bluetoothknop en tot slot een knop om twee Sound Joy-speakers met elkaar te verbinden. Door drie keer op de afspeelknop te drukken zet je de LED-ring aan, dit is gelijk een van de meest opvallende ontwerpkeuzes van deze speaker.

Bij het afspelen van muziek verschijnt een kleurrijke LED-ring aan de zijkant van de speaker. Deze feestelijke toevoeging geeft de speaker een unieke uitstraling. De ring heeft ook een praktische functie, de mate van licht toont namelijk de batterijduur, het volumeniveau en de voortgang bij een firmware-update. Wanneer je de muziek harder of zachter zet, past de ring zich aan tot een volumemeter. Hoe harder je het geluid zet, hoe meer oppervlak van de ring wordt gevuld. De ring wordt rood om aan te tonen dat de batterij bijna leeg is.

Qua positie is de speaker op meerdere manieren te plaatsen. Je kunt hem rechtop zetten, waardoor de lichtgevende ring aan de bovenkant zit. Onderop het apparaat zitten twee rubberen pootjes om hem ook stabiel horizontaal neer te kunnen zetten. Ook is het apparaat voorzien van een kleine riem waarmee je hem aan een tas of om je pols kunt binden.

Audioprestaties

Het compacte formaat zegt overigens niets over de prestaties van deze speaker. Vanaf het eerste luistermoment merk je dat er krachtig geluid uitkomt met een prominent aanwezige bas. Wellicht is het geluid niet goed genoeg om een echte audiofiel aan te trekken, maar voor de gemiddelde luisteraar is het meer dan genoeg dankzij de krachtige 20W-full-frequency-speaker, in combinatie met een 10W-tweeter en twee passieve radiatoren.

Bij het luisteren naar 'Sacrifice' van The Weeknd ging er geen enkele toon verloren. De krachtige bastonen dreunen door terwijl er niets van het soepele synthesizergeluid wordt overstemd. Ook de subtiele echo in de zangstem is duidelijk te horen, alle details blijven in tact.

Ook de hoge tonen houden goed stand. De subtiele pianoklanken, begeleidende strijkers en hoge noten in 'Walking on Broken Glass' van Annie Lennox vloeien ontzettend goed samen. Zelfs wanneer de kopstem wordt ingezet klinkt de muziek subtiel en meeslepend, op geen enkel moment zijn de hoge tonen scherp of doordringend, alles is zo helder als het moet zijn.

(Image credit: Future)

Ook wanneer je buitenshuis luistert, verlies je nauwelijks geluidskwaliteit. De subtiele echo en lange synthesizernoten van 'Everybody Wants to Rule the World' van Tears For Fears zijn goed te horen. Ook in de buitenlucht, ondanks dat deze subtiele middentonen makkelijk weg kunnen vallen in deze omstandigheden.

De Sound Joy heeft een verrassend hoog maximaal volume. Op een feestje kan het apparaat zeker zijn mannetje staan, al merken we wel dat de zangstem bij een hoger volume soms ietwat overstemd wordt door de instrumenten. Bij laag tot gemiddeld volume is er een stuk meer helderheid, maar dat is niet gek. Dit is immers geen vervanger voor een compleet geluidssysteem.

Wanneer je dichtbij de speaker zit of het volume heel hoog staat, kan de bas ietwat overweldigend klinken en andere instrumenten onderdrukken. Wanneer je echter precies het juiste volume te pakken hebt, komt alles tot zijn recht. 'Ship to Wreck' van Florence + The Machine heeft een prominente baslijn die soms wordt overstemd door de gepassioneerde zang, maar bij de Sound Joy klinken de twee perfect in balans. De zang klinkt helder en meeslepend terwijl de krachtige bas het geheel samenhoudt.

Connectiviteit

(Image credit: Future)

De speaker ondersteunt Bluetooth 5.2-verbinding, waarmee je vrijwel geen vertraging of geluidsverlies hebt.

Het koppelen met een smartphone gaat moeiteloos. Wanneer je de Sound Joy inschakelt en op de bluetoothknop drukt, verschijnt hij gelijk in de apparatenlijst op je smartphone. Met een druk op de knop koppel je met de speaker en speel je muziek af met jouw favoriete app.

Om het nog makkelijker te maken kun je zelfs verbinden via NFC. Als je deze functie hebt ingeschakeld op jouw smartphone hoef je deze alleen tegen de NFC-reader op de speaker aan te tikken en je bent verbonden.

Als je een tweede Sound Joy hebt - of een van je vrienden er ook een heeft - kun je deze aan elkaar koppelen voor stereogeluid. Ook dit proces is eenvoudig, dubbelklik op beide apparaten op de bijbehorende knop en de twee speakers verbinden met elkaar. Dit kun je ook doen door de speakers naast elkaar te houden en te schudden.

Muziek afspelen kan met de Sound Joy echter alleen draadloos, er zit geen 3,5mm-audioingang op, en ook ondersteuning voor audio via USB ontbreekt.

Je kunt nog enkele opties van de speaker aanpassen met de Huawei AI Life-app. Als je de app opent gaat hij automatisch zoeken naar Huawei-apparaten. Vervolgens biedt de app enkele functies om jouw luisterervaring aan te passen. Zo kun je uit drie geluidsprofielen kiezen, Hi-Fi, Vocal en Devialet. Ook kun je aanpassen hoe hard de bas klinkt.

Bij het uitproberen van deze profielen merkten we echter niet veel verschil in geluidskwaliteit. Het is leuk om mee te spelen maar het zal geen significante verandering geven aan jouw ervaring. Daarnaast kun je de app ook gebruiken om instellingen van de LED-ring aan te passen, de firmware te updaten en een tijd in te stellen voor wanneer de speaker zichzelf uit moet schakelen.

Een groot nadeel aan de app, is dat het niet beschikbaar is op iOS. Huawei claimt echter dat er een versie van de app in de iOS App Store verschijnt in april. Hopelijk kunnen ook iPhone-gebruikers binnenkort het maximale uit de Sound Joy halen.

Batterij

(Image credit: Future)

De Huawei Sound Joy belooft 26 uur aan luistertijd op een volle batterij. Om het meeste uit de accu te halen wordt het aangeraden om niet al te harde muziek af te spelen en de LED-ring uit te schakelen. De belofte van Huawei lijkt te kloppen, blijkt uit onze test. Met de LED-ring aan en de muziek grotendeels op gemiddeld volume hebben we er zo’n 25 uur aan luistertijd uit gehaald.

Het apparaat is voorzien van een grote 8.800mAh-batterij, die het gemakkelijk een volle dag volhoudt, of misschien zelfs een volledig weekendje weg afhankelijk van het aantal luisteruren. In vergelijking met de concurrentie is dit uitstekend, met name als je de compacte vormfactor in overweging neemt. Grotere speakers zijn uiteraard vaak ook voorzien van grotere batterijen, maar de compacte Sound Joy heeft een lange accuduur ingebouwd in een klein pakketje.

Ter vergelijking, de Sonos Roam biedt een luistertijd van ongeveer 10 uur voordat je de oplader er weer bij moet pakken. De JBL Flip 6 en de Sony SRS-XB23 gaan beide zo’n 12 uur mee. Als je kijkt naar de JBL Charge 5, de Ultimate Ears Megaboom 3 of de Sony SRS-XB33, dan krijg je speakers die het zo’n 20 tot 24 uur volhouden, maar deze zijn ook aanzienlijk groter van formaat dan de Sound Joy, die er met zijn 26 uur aan luistertijd nog altijd bovenuit steekt.

Wanneer de batterij eindelijk leeg is, laad je deze in no-time op aangezien het apparaat 40W-snelladen ondersteunt. Na 10 minuten laden kun je een volledig uur aan muziek afspelen. Let wel op, in de doos wordt enkel een oplaadkabel meegeleverd, geen oplader.

Moet ik de Huawei Sound Joy kopen?

Koop hem als…

Je een veelzijdige speaker wilt

Of je nu een speaker wilt voor thuis, onderweg, buiten of binnen, de Huawei Sound Joy kan het allemaal zonder een al te grote hap uit je portemonnee te nemen.

Batterijduur belangrijk voor je is

Met ondersteuning voor snelladen en een batterij die 26 uur meegaat zit je zelden met een lege accu.

Je vrienden hem ook willen hebben

Een enkele Sound Joy levert al ontzettend goede prestaties, maar met veel gemak verbind je er twee met elkaar voor stereogeluid. Als je een vriend of familielid hebt die ook een draadloze speaker zoekt, kun je allebei een Sound Joy halen.

Koop hem niet als…

Je een iPhone gebruikt en ongeduldig bent

iPhone-gebruikers kunnen vooralsnog de bijbehorende app niet gebruiken, al komt hij wel naar iOS in april.