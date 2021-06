Huawei heeft het slim aangepakt. Het weet dat Android-tablets lijden onder de slechte interfaces die verbleken in vergelijking met iPadOS. De MatePad Pro kan misschien niet mee op vlak van app-ondersteuning, maar dankzij enkele verbeteringen (geïnspireerd door Apple en Microsoft) verandert het wel op een goede manier de Android-ervaring voor tablets. Als je hem meer als een Chromebook-achtig, op de browser gefocust toestel gebruikt in plaats van een traditionele Android-tablet, dan is dit het eerste Huawei-toestel op Android in meer dan een jaar tijd dat niet gebukt gaat onder een matige app-ervaring.

Huawei’s MatePad Pro 12.6 gaat met zijn grootte en specs de strijd aan met de Galaxy Tab S7 Plus en iPad Pro 12.9 (2021). Bovendien komt het met Harmony OS 2.0, wat het antwoord is van Huawei op zijn Google-vrije ecosysteem. Dat bevat een reeks upgrades voor de interface, waardoor hij afwijkt van traditionele Android-tablets.

Het is geen geheim dat Android-tablets er nooit in zijn geslaagd om de iPad-reeks van Apple te evenaren. Ze bevatten vaak goede hardware, maar de interfaces zijn nooit geoptimaliseerd geweest voor grote schermen. Het is dan ook heel verstandig van Huawei, een merk dat hard werd geraakt door de ban van Google, om zich op deze zwakheid van Android te richten en ze op te lossen.

De nieuwe Huawei Harmony OS 2.0 tablet-gebruiksinterface wordt vergezeld van stevige hardware, dankzij een gigantisch 12,6 inch OLED-display, vlaggenschip-kracht vanwege de Kirin 9000 (die we ook in de Mate 40 Pro kunnen terugvinden) en een heleboel opslaggeheugen.

Heeft Huawei met omgekeerd draadloos laden, een drievoudige camera-opstelling en nog veel meer trucjes in de slanke behuizing eindelijk een Google-loos toestel gemaakt dat de concurrentie verslaat?

Huawei MatePad Pro 12.6 prijs en releasedatum

Beschikbaarheid nog niet bevestigd

Prijs nog niet bevestigd

De prijs van de MatePad Pro 12.6 is nog niet bevestigd. We verwachten dat deze tablet ook verschijnt in de regio's waar Huawei doorgaans zijn producten lanceert, waaronder Azië, Australië, het Midden-Oosten, Nieuw-Zeeland en Europa.

Momenteel weten we dus nog niet veel op dit vlak, dus blijf zeker een kijkje nemen voor meer informatie. Zoals bij alle andere producten van Huawei ziet het er niet naar uit dat de tablet in de Verenigde Staten verschijnt.

Design

Afbeelding 1 van 3 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 2 van 3 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 3 van 3 (Image credit: TechRadar)

Huawei heeft voor de tablet het meeste van het ontwerp van de toestellen van 2020 behouden, met een ingetogen uitstraling voor de nieuwe reeks. Waar Samsung de aandacht trekt met zijn metalen kleuren, zoals bijvoorbeeld Mystic Bronze, beperkt Huawei het tot een sober Olive Green, met Matte Grey en Silver Frost als alternatieven. De tablet heeft een zeer praktische uitstraling.

Het toestel voelt alvast iets meer praktisch aan dan de iPad of Galaxy Tabs S7 Plus, met zijn zachtere hoeken en rondingen, waardoor hij beter in de hand ligt. Langs de andere kant ziet hij er wel iets minder premium uit dan zijn grootste concurrenten.

We kunnen ons wel vinden in het verwijderen van de punch-hole selfiecamera. De voorste camera is verplaatst naar de bezel in het midden van het display (als je de tablet horizontaal houdt). Dat geeft niet enkel een ononderbroken display, maar ook videogesprekken die 'rechter' aanvoelen.

Als je hem horizontaal houdt, dan vind je links een aan/uitknop en bovenaan links de volumeknoppen. Deze plaatsing voelt minder verwarrend aan als je naar de knoppen op zoek bent, omdat ze zo niet naast elkaar staan.

De nieuwe M Pen hecht zich bovenaan rechts magnetisch vast, en aan de rechterzijde vind je de USB-C-poort terug. In tegenstelling tot de platte Galaxy Tab S7 en iPad Pro is het metalen frame afgerond, waardoor hij enorm comfortabel in de hand ligt.

De achterzijde is niet van metaal, waardoor de MatePad zo slank en relatief dun kan blijven. Net als bij het model van vorig jaar ondersteunt de MatePad Pro van 2021 ook draadloos en omgekeerd draadloos laden, dus je kan hem ook gebruiken om jouw wearables of smartphone op te laden, wat handig kan zijn gezien de ruime grootte van de batterij.

De MatePad Pro komt ook met dunnere bezels dan zijn voorgangers, en ze zijn overal even breed, wat een mooie voorkant geeft. De enige onderbreking achteraan is de drievoudige camera-opstelling die met zijn rechthoekige vorm veel wegheeft van het camerablok van de Huawei P40 Pro.

De MatePad Pro 12.6 levert een kwalitatief ontwerp zonder dat het echt uitsteekt. Het is een slanke, goed ontworpen tablet, en de hardware ondersteunt het grote, immersieve scherm goed.

Display

(Image credit: TechRadar)

De MatePad Pro 12.6 komt met een FullView OLED-scherm, waardoor het een van de enige tablets is met een groot scherm dat gebruik maakt van de OLED-technologie. Dit belooft dus diepe zwarte tinten en heldere kleuren.

Het display heeft een 2560 x 1600 resolutie, wat resulteert in een pixeldichtheid van 240 pixel per inch (ppi). Dat komt overeen met de 256 pixels per inch van de iPad Pro en Tab S7 Plus, maar is niet even helder. Met een DCI-P3 kleurenbereik, een 1.000.000:1 contrastratio en een Delta E van onder de 0,8 procent is het op papier zeker een vlaggenschip.

Tijdens onze voorlopig korte testperiode met de tablet kon de schermkwaliteit het opnemen tegen andere toptablets.

Waar de MatePad Pro 12.6 wel tekortschiet, is op vlak van beeldverversing. Het toestel heeft maximaal 60Hz, wat vlot genoeg is als je Netflix kijkt. Als je echter door feeds wil scrollen, dan voelt het zeker niet zo vloeiend aan als op de nieuwe iPad Pro.

Camera

Huawei staat bekend om zijn goede camera's en de MatePad komt ook hier met een upgrade voor de tabletreeks, want hij heeft als eerste drie lenzen. Met een 13MP hoofdcamera heeft de MatePad geen high-end sensor, net zoals de 50MP module van Sony in de P40 Pro Plus.

Hoe dan ook: daar komt nog steeds een 8MP groothoeklens bij, voorzien van een 120-graden zichtveld en een Time of Flight-sensor.

Specificaties en prestaties

(Image credit: TechRadar)

Dankzij de Kirin 9000E processor is de MatePad Pro 12.6 zowel vanbuiten als vanbinnen een vlaggenschip. Tijdens onze tests gaf het heel vlotte prestaties, zelfs met de volledig herwerkte interface van Harmony OS 2.0. We kwamen geen haperingen, pauzes of gecrashte apps tegen.

De tablet is ook voorzien van 8GB RAM en tot 256GB opslaggeheugen. Er is geen opening voor een simkaart of microSD-kaart, maar de MatePad Pro ondersteunt wel Nano Memory-kaarten. Als je dus zonder opslag komt te zitten, dan kan je gebruikmaken van de opslagkaarten van Huawei.

Software

(Image credit: TechRadar)

Zowel het beste als het slechtste van de MatePad Pro 12.6 bevindt zich in de software. De tablet blinkt uit op vlak van de aanpassingen van Huawei. Helaas schiet hij wat tekort qua app-mogelijkheden in vergelijking met andere op Android gebaseerde tablets en iPads. We melden hier duidelijk 'op Android gebaseerd', want ook al loopt de MatePad Pro op HarmonyOS 2.0, toch is de software duidelijk op Android gebouwd, met ondersteuning voor APK's en een bekende Android UI.

Waarom gebruikt Huawei Harmony? Dit besturingssysteem van Huawei werd ontwikkeld als antwoord op de Google-ban die volgde uit de sancties van de Verenigde Staten. De eerste versie van HarmonyOS was een exacte kopie van de Android-ervaring, maar bij de laatste iteratie ziet alles er unieker uit.

Wat ons het meeste opvalt op HarmonyOS 2.0 is hoe tablet-vriendelijk de interface is. Huawei heeft veel inspiratie opgedaan bij iPadOS en Windows 10, en neemt alles een stapje verder. Het thuisscherm bijvoorbeeld heeft onderaan een dynamische balk die recente apps weergeeft, net als bij iPads. Als je er met de M Pen overgaat, dan krijg je een pop-up preview van de app te zien, zoals bij Windows.

Swipe omhoog op de geoptimaliseerde shortcuts en je kan ook een 'snippet' activeren, wat de widgets van Huawei zijn. Deze bestaan ook naast widgets, dus we weten niet altijd zo goed wat hun waarde is. Ze zien er echter wel goed uit. App snippets hebben doorgaans wel meer opties dan hun widget-tegenhangers.

Afbeelding 1 van 3 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 2 van 3 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 3 van 3 (Image credit: TechRadar)

Huawei heeft enkele oude bekende features teruggebracht, zoals zwevende schermen en split-screen multitasking. Je kan dus vier apps tegelijkertijd op je scherm weergeven. Daar komen dan nog eens andere toffe gebruiksinterfaces bij, zoals picture-in-picture modus, als je de tablet aansluit op een dock met een toetsenbord en muis of M Pen. De grote tablet kan dus eerder gebruikt worden als een Windows-toestel dan een traditionele Android-tablet.

Los van deze innovaties is er wel echt een beperkt aantal apps. Er is geen ondersteuning voor de Google Play Store, of zelfs Gmail of YouTube-apps. Het side-loaden van Google Mobile Services is ook teveel moeite in 2021. Dat werkt allemaal goed voor enkele weken, maar daarna moet je alles terugschakelen naar de fabrieksinstellingen om opnieuw aan de slag te gaan. Je kan apps downloaden via AppGallery van Huawei of Petal Search. Je kan ook nog steeds met de diensten van Google werken, maar dan enkel via je browser. Veel van de apps waar je Play Store-ondersteuning voor nodig hebt, waaronder HBO Max, werken perfect in de browser, wat wel een handige oplossing is. Als je van jouw browser afhankelijk bent, dan hang je echter steeds wel vast aan je internetverbinding.

Helaas was een van de grote functies van de MatePad Pro 12.6, namelijk Wireless Extend mode, niet beschikbaar op de vroege versie van de tablet waarmee we aan de slag mochten. In deze modus tover je het display van de MatePad Pro 12.6 om naar een extra display voor jouw PC of tablet. Net zoals bij het standaard toevoegen van een extra scherm kan de MatePad Pro gebruikt worden om het scherm te dupliceren of uit te breiden. Nog slimmer is de Share Projection-modus. Hiermee kan je een klembord, muis en toetsenbord delen tussen een PC en de MatePad, en zelfs ook bestanden overzetten.

Batterijduur

De MatePad Pro 12.6 komt met een 40W lader in de doos, waardoor de 10.050mAh batterij ongeveer een procent per minuut oplaadt tot hij 80 procent bereikt. Tussen de 80 en 100 procent gaat alles wat trager, en het duurt dus net iets meer dan twee uur voordat de tablet volledig opgeladen is.

Bij zwaar gebruik gaat hij enkele dagen mee. Hij verbruikt ongeveer vijf procent na een uur Netflix streamen over WiFi op de maximale helderheid, waardoor je dus ongestuurd enkele uren kan bingen.

De MatePad Pro 12.6 ondersteunt draadloos en omgekeerd draadloos laden. Dat is perfect voor het draadloos laden van wearables of smartphones, en het is tevens een functie die veel andere tablets met grote batterijen niet hebben.

Voorlopig oordeel

(Image credit: TechRadar)

We kunnen nog geen duidelijk oordeel vellen over de Huawei MatePad Pro 12.6, omdat er nog veel is dat we nog niet hebben ontdekt.

Tot dusver lijkt HarmonyOS 2 wel een nieuwe en beduiden betere ervaring te bieden dan versie 1, waardoor dit een van de beste producten van Huawei is van de voorbije jaren.