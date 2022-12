HP ZBook Studio G9 review

Of je nu grafisch intensief werk wil doen of een gaming pc wil die er minimalistisch uitziet, de HP ZBook Studio G9 krijgt alles voor elkaar. Ondanks zijn hardware op desktopniveau blijft het geheel relatief licht en compact. Hoewel de batterij de claims van HP niet haalt, houdt hij het lang genoeg vol voor een mobile workstation. Het grootste probleem is dat je haast verplicht om een docking station aan te kopen door de beperkte selectie aansluitingen.

Waarom u TechRadar kunt vertrouwen Onze deskundige reviewers besteden uren aan het testen en vergelijken van producten en diensten, zodat u de beste voor u kunt kiezen. Meer informatie over hoe we testen .

Een mobile workstation, oftewel een laptop die krachtig genoeg is om een volledige desktop-setup te vervangen. Het is niet makkelijk om een laptop te maken met krachtige hardware die alsnog compact blijft. Op het eerste gezicht slaagt de HP ZBook Studio G9 hierin, maar wij kijken natuurlijk verder dan dat.

HP ZBook Studio G9: prijs

SPEC SHEET CPU: Intel Core i7-12800H

GPU: Nvidia RTX A3000

RAM: 64GB DDR5

Opslag: 2TB PCIe NVMe

Schermgrootte: 16 inch

Resolutie: 3840 x 2400 pixels, 120Hz refresh rate

Aansluitingen: 2x USB-C met Thunderbolt, 1x USB-C, 1x USB-A, 1x 3,5mm-audiopoort, 1x microSD-kaartlezer

Webcam: 720p met Windows Hello

Een belangrijk punt waarmee we willen starten is zijn prijs, want die is niet bepaald mild. Met een beginprijs van ongeveer 3.500 euro zit hij op het niveau van de MacBook Pro (2021) en dat getal kan oplopen tot een kleine 6.000 euro als je de krachtigste configuratie wil.

Op het moment van schrijven, betaal je 3417,69 euro voor de "minst krachtige" HP ZBook Studio G9 met Intel Core i7-12800H, Nvidia RTX A2000, 16GB RAM en 512GB SSD-opslag. De duurste configuratie kost momenteel 5.989,14 euro en daar krijg je een Intel Core i9-12900H, Nvidia GeForce RTX 3080 Ti, 32GB RAM en 2TB SSD-opslag.

HP ZBook Studio G9: Design

(Image credit: HP)

Wat meteen opvalt bij het uitpakken van de HP ZBook Studio G9 is dat hij een heel minimalistisch design heeft, iets té minimalistisch als je het ons vraagt. Zo is het aantal aansluitingen redelijk beperkt. Je krijgt twee USB-C-poorten met Thunderbolt voor snelle data-overdracht, één gewone USB-C-poort en slechts één reguliere usb-aansluiting.

In de doos zitten een vijftal afzonderlijke tussenstukken van USB-C naar HDMI, DisplayPort, ethernet… Het probleem is dat dit afzonderlijke tussenstukken zijn en het ziet er ronduit idioot uit als je drie kabeltjes aan je laptop hebt hangen. Het is daarom aangewezen om een dock te gebruiken. Zelfs Apple heeft inmiddels terug een HDMI-aansluiting in zijn laptops zitten, dus we vinden het heel vreemd dat HP het houdt bij USB-C-poorten.

(Image credit: HP)

Verder had het toetsenbord iets groter gemogen. Dit neemt namelijk minder dan de helft van de onderkant in en voor ons zat het iets te hoog om 100% comfortabel te zijn. Ook was er in principe nog plaats voor een numeriek toetsenbord, maar HP heeft ervoor gekozen om de open ruimte links en rechts van het klavier te gebruiken voor twee luidsprekerroosters.

Het pluspunt van dit alles is dat het trackpad gigantisch is. Rechts van het trackpad zit nog een vingerafdrukscanner waarmee we meteen konden inloggen en als je fan bent van gezichtsherkenning kan je ook snel inloggen met Windows Hello.

HP ZBook Studio G9: Scherm

Het 16-inch display van de laptop verdient een onderdeel op zichzelf omdat het gewoon zo goed is. De randen rond het scherm zijn om te beginnen enorm dun, waardoor de HP ZBook Studio G9 niet veel groter is dan enkele oude 14-inch laptops.

Het scherm zelf heeft bovendien een resolutie van 3840 x 2400 pixels en dat verschil merk je echt op dit formaat. Het refresh rate van 120Hz maakt het plaatje compleet zodat je je cursor altijd nauwkeurig ziet bewegen. Het display ondersteunt 100% van het DCI-P3-kleurenspectrum, maar het blijft wel een lcd-paneel. Een OLED-paneel was hier zeker niet verkeerd geweest, maar je kan niet alles hebben.

(Image credit: HP)

Wie niet wil investeren in een tweede monitor voor fotobewerking zit zeker goed bij de HP ZBook Studio G9. De kwaliteit van het scherm is beter dan dat van de meeste monitoren en door het formaat van 16 inch hadden we in de praktijk nooit het gevoel dat we te weinig werkruimte hadden.

Bij programma’s als Adobe Premiere Pro en Photoshop moesten we niet tegen het scherm aan plakken om alles details goed te kunnen zien. Je kan (meestal) ook goed werken met twee vensters naast elkaar zonder essentiële informatie te verliezen.

HP ZBook Studio G9: Prestaties en batterij

(Image credit: HP)

Aan prestaties heb je geen gebrek met de HP ZBook Studio G9. Zelfs de 16GB RAM in de basisversie is voldoende voor foto- en videobewerking, tenzij je vaak met 4K of 8K beeldmateriaal zou werken. De Intel Core i7-12800H is eveneens geschikt voor bijna elke workload, maar is niet de meest energiezuinige processor. Hetzelfde geldt voor de Nvidia RTX A3000 GPU. Die GPU vind je alleen terug in mobile workstations en komt grotendeels overeen met een RTX 3060 GPU die je vaker in gaming laptops tegenkomt.

Of je nu video’s bewerkt of even wil gamen, met eender welke configuratie van deze HP is bijna geen enkele taak je te veel. Ter referentie: om een 4K-video met 30fps van anderhalve minuut te renderen in Davinci Resolve hadden we iets minder dan twee minuten nodig, een indrukwekkend resultaat.

(Image credit: HP)

HP claimt dat de ZBook Studio G9 een batterijduur van maximaal 12 uur heeft, maar dat cijfer hebben wij in de praktijk nooit gehaald. Je kan met een beetje geluk een halve dag werken op een lading, maar zeker geen volledige werkdag. Na een videogesprek van 30 minuten was de batterij met ongeveer 25% gedaald en na iets meer dan een uur typen in Word ging er weer ongeveer 25% af. Dit alles terwijl de helderheid gemiddeld was en er geen zware achtergrondprogramma’s draaiden.

Hoewel er drie USB-C-poorten zijn, gebruikt de oplader nog steeds de eigen aansluiting van HP. Het oplaadblok is ook ronduit gigantisch en weegt bijna evenveel als de hele laptop. Het pluspunt is dat je hem wel voor de helft kan opladen in amper een halfuur. Toch was de mogelijkheid om ook via USB-C op te laden zeker niet verkeerd geweest.

HP ZBook Studio G9: eindoordeel

Of je nu grafisch intensief werk wil doen of een gaming pc wil die er minimalistisch uitziet, de HP ZBook Studio G9 krijgt alles voor elkaar. Ondanks zijn hardware op desktopniveau blijft het geheel relatief licht en compact. Hoewel de batterij de claims van HP niet haalt, houdt hij het lang genoeg vol voor een mobile workstation. Het grootste probleem is dat je haast verplicht om een docking station aan te kopen door de beperkte selectie aansluitingen.