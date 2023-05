De HP Omen 16 is een uitstekende gaming laptop, die er niet uitziet als een typische gaming laptop en dat vinden we een pluspunt. Hij heeft een stijlvol design en levert goede prestaties voor zijn prijs, ook al is er inmiddels wel sterke concurrentie van laptops met nieuwere (en krachtigere) grafische kaarten binnen deze prijsklasse. Het toetsenbord en de batterijduur laten wel wat te wensen over.

HP Omen 16: Review in een notendop

De HP Omen 16 is over het algemeen een indrukwekkende gaming laptop met een aantal kleine minpunten, maar die mogen de pret niet drukken.

Hij levert niet de allerbeste prestaties die je kan krijgen in een laptop, maar je betaalt dan ook ongeveer dubbel zo veel (of meer) als je een laptop koopt met een van de nieuwste en beste grafische kaarten. De specs van ons testmodel zijn erg goed op elkaar afgesteld, want bij 1440p krijg je op hoge instellingen framerates die redelijk goed passen bij de 165Hz-verversingssnelheid. Bij de nieuwste games moet je misschien wel wat inleveren op de grafische kwaliteit om deze refresh rate echt optimaal te benutten, maar je komt ook al heel ver dankzij DLSS.

Verder heeft de laptop een stijlvol en redelijk onopvallend design dat wij mooier vinden dan het design van de gemiddelde gaming laptop. Het toetsenbord vinden we wel een minpunt, omdat de toetsen redelijk zwaar zijn om in te drukken. Dat is niet bepaald handig bij het gamen en ook niet ideaal tijdens het typen.

We zijn in ieder geval benieuwd naar de volgende generatie van deze laptops, want als je een grafische kaart van de RTX 4000-serie met DLSS 3 toevoegt aan de rest van deze specs, dan kan je ongetwijfeld nog betere prestaties verwachten. Als dan alleen nog het toetsenbord en de batterijduur iets kunnen worden verbeterd, dan wordt de volgende generatie zeker een sterke aanrader.

HP Omen 16: Prijs en beschikbaarheid

Hoeveel kost hij? Inmiddels kost de laptop 2.178,99 euro

Inmiddels kost de laptop 2.178,99 euro Wanneer komt hij uit? De HP Omen 16 is sinds 2022 beschikbaar

De HP Omen 16 is sinds 2022 beschikbaar Waar is hij beschikbaar? Hij is beschikbaar in Nederland via HP en af en toe via andere retailers. Er lijkt geen vergelijkbaar Azerty-model (meer) beschikbaar te zijn in België

Specs Dit is de configuratie van de HP Omen 16(-N0295ND) die we getest hebben:

Processor: Ryzen 9 6900H 3,30GHz (tot 4,9GHz boost-kloksnelheid)

Grafische kaart: NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 8GB GDDR6

RAM: 32GB (2x 16GB) DDR5-4800MHz

Display: 16,1" QHD (2560x1440) met 165Hz, 3 ms reactietijd, mat IPS-paneel, 300 nits, 100% sRGB

Opslag: 1TB PCIe NVMe TLC M.2 SSD

Aansluitingen: 2x Type-C (met 10Gb/s datasnelheid, DisplayPort 1.4 en opladen in slaapstand), 1x Type-A (met 5Gb/s datasnelheid en opladen in slaapstand), 2x Type-A (met 5Gb/s datasnelheid), 1x HDMI 2.1, 1x RJ-45, 1x SD-kaartlezer, 1x gedeelde koptelefoon/microfoon-poort

Connectiviteit: Wi-Fi 6 / Bluetooth 5.3

Camera: HP Wide Vision 720p HD-camera en ingebouwde digitale 'dual array'-microfoons

Gewicht: 2,41 kg

Afmetingen: 36,9 x 24,8 x 2,3 cm (B x D x H)

Er zijn meerdere versies van de HP Omen 16 te krijgen in verschillende configuraties, maar het model dat wij hebben getest (met een AMD Ryzen 9, 32GB RAM en een Nvidia GeForce RTX 3070 Ti) kost 2.178,99 euro. Er zijn nog varianten te vinden met een minder snelle processors, minder RAM en minder krachtige grafische kaarten. Ook kan je qua processor voor een model met een Intel-chip kiezen als AMD niet je ding is, maar dat valt wel al gauw duurder uit.

Deze prijs is relatief toch wel hoog, aangezien je daar ook een vrij redelijke gaming pc voor kan samenstellen en het hier om een laptop gaat met een grafische kaart van de vorige generatie. Dat is zeker geen slecht presterende grafische kaart, maar rond deze prijs vind je inmiddels laptops met een RTX 4070 en die grafische kaart presteert vergelijkbaar en kan daarbovenop gebruikmaken van onder andere de nieuwe DLSS 3-technologie.

Verder krijg je zeker wel goede specs voor de prijs. De Ryzen 9-chip, 32GB RAM en het QHD-display met een verversingssnelheid van 165Hz stellen dan ook zeker niet teleur. Het "probleem" heeft dus meer te maken met het feit dat dit inmiddels een iets ouder model is, maar de prijs nog steeds vergelijkbaar is met nieuwere laptops die vergelijkbaar of beter presteren en nieuwe voordelen bieden.

Prijs-kwaliteit: 4/5

HP Omen 16: Design

Stijlvol, subtiel design

Toetsenbord voelt niet geweldig om mee te gamen (en typen)

Goede selectie aan poorten

De HP Omen 16 mag dan wel een gaming-laptop zijn, maar hij is niet zo opzichtig als veel andere gaming-laptops. Er zijn wel een aantal aspecten waaraan je kan zien (of voelen) dat het om een gaming laptop gaat, zoals het imposante ventilatorsysteem op de onderkant, het '16'-logo dat zich rechtsonder het toetsenbord bevindt en het gewicht van 2,41 kg, maar deze dingen zijn óf verborgen óf alsnog redelijk subtiel. Er is geen sprake van typisch gamer-achtige RGB-verlichting, verspreid over de hele laptop. Alleen het toetsenbord is verlicht en deze verlichting staat standaard ingesteld op wit, ook al kan je de kleur wel aanpassen (per zone) in de Omen Gaming Hub-software.

Dat toetsenbord is helaas wel een van de grootste minpunten van de laptop. Dat wil overigens niet zeggen dat het een complete ramp is, want er zijn over het algemeen geen hele grote minpunten te vinden, maar dit toetsenbord is wel een beetje een vreemde keuze voor een gaming-laptop. De toetsen (behalve de spatiebalk) zijn allemaal vrij zwaar om in te drukken en dat is niet ideaal voor tijdens het gamen, want dan wil je gewoon zo snel mogelijk de knoppen kunnen indrukken. Het maakt ook het typen minder fijn, want je moet echt goed opletten dat je de toetsen hard genoeg indrukt. Zo hadden we ook wel eens problemen met de aan/uitknop. Dat is namelijk dezelfde soort toets als de F-toetsen en we merkten af en toe dat de laptop niet aanging, omdat we dan de knop blijkbaar niet hard genoeg hadden ingedrukt. Het is wel fijn dat er volledige pijltjestoetsen aanwezig zijn, aangezien er toch wat extra ruimte over was naast de rest van het toetsenbord.

Het is dus eigenlijk wel aan te raden om een los toetsenbord (en een losse muis) aan te schaffen voor het gamen met deze laptop, als je niet kan wennen aan de zware toetsen. We hebben niet echt een probleem met het touchpad, maar ermee gamen gaat toch wel een stap te ver. Het is overigens een erg groot touchpad, maar als je bang bent dat dit vervelend wordt tijdens het typen, dan is het goed om te weten dat er een goede 'palm rejection' aanwezig is. Als je dus met je handpalm het touchpad aanraakt tijdens het typen, dan wordt dat over het algemeen gelukkig niet geregistreerd.

Verder is er een goede selectie aan poorten. Rechts vind je twee USB-A-poorten en links vind je één USB-A-poort, een ethernetpoort een gecombineerde koptelefoon- en microfoonpoort en een SD-kaartlezer. Achterop vind je dan nog eens twee USB-C-poorten, een HDMI-poort en de oplaadpoort. Dit is een redelijk fijne opstelling, omdat er niet veel in de weg zit. Misschien had één van de USB-A-poorten nog wel op de achterkant gemogen en ook de ethernetpoort, want ethernetkabels kunnen nog wel eens stugge, dikke kabels zijn en daar wil je niet met je arm of met je muis tegenaan zitten, al zit hij aan de linkerkant, dus dat zou alleen een probleem kunnen zijn als je een linkshandige muis hebt.

Als je dus een redelijk stijlvolle, maar onopvallende gaming laptop zoekt, dan is de HP Omen 16 zeker een goede keuze.

Design: 3,5/5

HP Omen 16: Display

1440p-resolutie

165Hz-verversingssnelheid

Mat IPS-display houdt de meeste weerspiegelingen tegen

Het scherm van de HP Omen 16 ziet er over het algemeen erg goed en past goed bij het prestatievermogen van de grafische kaart. De 1440p-resolutie en de 165Hz-verversingssnelheid (op ons testmodel) werden bijvoorbeeld goed benut in de Uncharted: Legacy of Thieves Collection, maar daar komen we zo bij de prestaties nog op terug.

De HP Omen 16 maakt gebruik van een mat IPS-paneel en dat zorgt ervoor dat de meeste weerspiegelingen worden geëlimineerd. Dat is natuurlijk erg fijn voor tijdens het gamen, zeker als er donkere scènes op het scherm te zien zijn. Door de IPS-technologie zijn de kijkhoeken ook redelijk goed en blijft de kleurweergave dus ook prima vanuit de hoeken. Wel merk je dat je toch iets meer last van de weerspiegelingen krijgt als je niet recht voor het scherm zit.

Het scherm wordt niet heel erg fel, dus buiten in het zonlicht kan het wel lastig zijn om alles goed te zien, maar voor binnen is de helderheid prima. Buiten gamen is sowieso niet heel erg aan te bevelen als je niet bij een stopcontact in de buurt zit, maar ook daar komen later we (bij onze beoordeling van de batterij) nog wel op terug.

Een aantal dingen rondom het display die nog opvallen zijn de webcam en de enorme bezel onder het display. De Wide Vision 720p HD-camera is niet buitengewoon speciaal, maar we zagen er duidelijk uit tijdens videogesprekken, de kleurweergave is redelijk accuraat en door de groothoeklens kan je ook gemakkelijk met twee mensen voor de camera zitten, zonder dat je tegen elkaar aan moet proppen. De enorme bezel onder het display is wel een enigszins vreemde keuze. Door het overkoepelende design van de laptop lijkt er meer dan genoeg ruimte te zijn voor een 16:10-beeldverhouding en dat zien we dan ook steeds vaker op moderne laptops. Dat zou er iets mooier uit hebben gezien en die extra verticale ruimte kan ook handig zijn voor verschillende productiviteitstaken en in sommige games.

Display: 4,5/5

HP Omen 16: Prestaties

Sterke prestaties

Klinkt alsof hij gaat opstijgen tijdens het gamen

Met een combo van een Ryzen 9 6900H en de Nvidia GeForce RTX 3070 Ti (Mobile) kan je prima prestaties verwachten bij de 1440p resolutie en natuurlijk al helemaal als je voor een lagere resolutie gaat. Je kan hier zeker de nieuwste games op draaien, al krijg je dan misschien niet de hoogste framerates (zonder DLSS). Het is natuurlijk niet de sterkste grafische kaart die je in een laptop kan krijgen, zelfs niet van de vorige generatie, maar je betaalt dan ook ongeveer 2.000 euro in plaats van 4.000 euro (of meer). Je krijgt dan ook zeker waar voor je geld.

We hebben de laptop onder andere getest met de Uncharted: Legacy of Thieves Collection en daarbij kregen we bij de 1440p-resolutie framerates tussen de 56 en 80 fps met de grafische instellingen op 'Ultra'. Zet je dan ook nog eens DLSS aan (op 'Kwaliteit'), dan mag je genieten van framerates tussen de 80 en 120 fps. DLSS zorgt dus voor een flinke boost bij dit spel en het spel ziet er dan nog steeds prachtig uit.

Bij Forza Horizon 5 leek DLSS vreemd genoeg niet echt voor een merkbaar verschil te zorgen. Met én zonder DLSS kregen we in 1440p op 'Ultra' ongeveer frameraties van 80 tot 90 fps. Je kan natuurlijk altijd nog de resolutie of de grafische instellingen omlaag doen om wat dichter bij die verversingssnelheid van 165Hz te komen, maar zelfs bij de maximale instellingen levert deze laptop dus uitstekende prestaties.

We schreven al dat je waarschijnlijk het beste een los toetsenbord kon aanschaffen bij deze laptop, maar we kunnen je verder ook nog aanraden om een losse gaming-headset aan te schaffen. Dat is niet vanwege slechte audio uit de Bang & Olufsen-speakers, want die klinken prima voor laptopspeakers, maar het heeft meer te maken met het lawaai van de ventilatoren tijdens het gamen. Het leveren van deze uitstekende prestaties kost de HP Omen 16 namelijk wel wat moeite. Het klinkt af en toe echt net alsof hij gaat opstijgen. Zorg dus dat je een headset met een goede passieve isolatie hebt als je nog wat van je game-audio wil horen.

Deze geluidsoverlast geeft echter wel aan dat de koeling goed zijn best doet. Hieronder zie je dan ook het grote ventilatiesysteem van de laptop. Uiteindelijk game ik liever met een headset op, terwijl de ventilatoren tekeergaan om de laptop koel te houden, dan dat ik de audio via de speakers afspeel terwijl de laptop oververhit raakt. De koeling is gewoon een van de belangrijkste aspecten van een gaming laptop en hoewel de ventilatoren irritant kunnen zijn, maken ze wel uitstekende prestaties mogelijk.

Prestaties: 4,5/5

HP Omen 16: Batterij

Matige batterijduur

Bij deze categorie komen we het andere grootste minpunt tegen, naast het toetsenbord. Gaming-laptops staan in het algemeen al niet echt bekend om een goede batterijduur en de HP Omen 16 is helaas geen uitzondering. De batterijduur van deze laptop viel ons zelfs een beetje tegen. We hebben deze laptop ook gewoon een tijdje als werklaptop gebruikt. Dat houdt in dat we er artikelen op hebben geschreven via een browser met daarnaast onze mailbox en Slack open, terwijl de laptop verbonden was met een extern display en een toetsenbord en muis. De helderheid van het scherm stond dan ook wel redelijk hoog, vanwege het felle licht dat van buiten naar binnen scheen. We merkten onder die omstandigheden dat we binnen ongeveer twee uur ene een kwartier van 100% naar 20% waren gezakt. We maakten daarbij ook gebruik van de gebalanceerde energiemodus.

Het is natuurlijk jammer dat de batterij zo snel al bijna leeg is, terwijl we niet eens op de laptop aan het gamen waren, maar het komt ook niet echt als een verrassing. Met een gaming laptop moet je eenmaal altijd bij een stopcontact in de buurt zitten als je hem langer dan een uur of een paar uur wil kunnen gebruiken en al helemaal als je wil gamen.

Batterij: 3/5

HP Omen 16: Software

Omen Gaming Hub heeft handige functies en veel onnodige toevoegingen

We zullen het hier niet uitgebreid over de software hebben, maar we wilden wel even de Omen Gaming Hub bespreken, die standaard geïnstalleerd staat op de HP Omen 16 (en andere Omen-laptops). Met deze software krijg je op een vrij overzichtelijke manier inzicht in jouw systeem. Je kan de temperaturen en het gebruik van je GPU en CPU in de gaten houden, je kan de verlichting van het toetsenbord aanpassen en je kan allerlei aanpassingen doen voor de prestatie-instellingen.

Al deze handige opties vind je onder de naam van je laptop, maar de Omen Gaming Hub staat daarnaast vol met allerlei (voor ons) onnodige toevoegingen, zoals de zoveelste gamebibliotheek... en advertenties. De nuttige informatie en instellingen zijn staan redelijk overzichtelijk bij elkaar, maar door al die onnodige toevoegingen voelt het programma als geheel wel een beetje onoverzichtelijk.

Software: 4/5

Moet je de HP Omen 16 kopen?

Swipe to scroll horizontally Categorie Opmerking Score Prijs-kwaliteit Deze laptop levert een redelijk goede prijs-kwaliteitverhouding, maar nieuwere (betere) grafische kaarten zijn inmiddels ook beschikbaar rond dezelfde prijs. 4/5 Design Het overkoepelende design van deze laptop is erg stijlvol en subtiel, maar het toetsenbord haalt de score omlaag. 3,5/5 Display Het matte 16-inch 1440p/165Hz IPS-display ziet er uitstekend uit en past goed bij het prestatievermogen van de laptop. Het scherm is alleen niet heel helder. 4,5/5 Prestaties Deze laptop levert krachtige prestaties in recente games en het prestatievermogen past ook goed bij de specs van het display. 4,5/5 Batterij Net als veel andere gaming laptops is de batterij niet zijn sterkste kant. Het is zelfs een van de grootste minpunten, dus je zal vaak een stopcontact nodig hebben. 3/5 Software De Omen Gaming Hub-software geeft je een handig inzicht in je systeem en biedt veel aanpassingsmogelijkheden. Het zit alleen ook vol met onnodige toevoegingen. 4/5

Koop hem als...

Je een stijlvolle en subtiele gaming laptop zoekt

De meeste gaming laptops zijn enorm opzichtig met al hun RGB-verlichting en rare vormen, maar deze laptop kan je ook mee naar het werk nemen.

Je op zoek bent naar een goede prijs-kwaliteit voor je gaming laptop

Dit is niet de krachtigste gaming laptop die je kan kopen, maat hij kost dan ook maar ongeveer de helft van de allerbeste, allernieuwste gaming laptops en levert alsnog uitstekende prestaties.

Koop hem niet als...

Je de beste specs van het moment zoekt

De HP Omen 16 is inmiddels alweer wat ouder en je kan voor vergelijkbare prijzen ook laptops met bijvoorbeeld een (mobile) 4070 krijgen en daarbij kan je ook gebruikmaken van Nvidia's DLSS 3.

Je onderweg (of buiten) wil gamen

Deze laptop heeft net als veel andere gaming-laptops geen geweldige batterijduur, dus hij houdt het niet lang vol als je gaat gamen zonder verbonden te zijn met een stopcontact. Ook is het scherm iets te donker om buiten comfortabel te kunnen gamen.

HP Omen 16: Alternatieven

Als je aan de hand van deze HP Omen 16 review ook nog wat andere opties wil bekijken, dan hebben we hieronder een aantal alternatieven voor je verzameld, die je ook kan overwegen.

Swipe to scroll horizontally Vergelijking HP Omen 16 (2022) Asus ROG Zephyrus G14 (2022) ASUS TUF Dash F15 (2022) Lenovo Legion Slim 7i (2022) Prijs: 2.178,99 euro 2.499 euro 1.649 euro 2.589 euro Processor: Ryzen 9 6900H 3,30GHz AMD Ryzen 9 6900HS Intel Core i7-12650H Intel Core i7-12700H Grafische kaart: NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 8GB GDDR6 AMD Radeon RX 6800S GeForce RTX 3060 Nvidia GeForce RTX 3070 Max-Q RAM: 32GB 32GB 16GB 16GB Display: 16,1 inch, 2.560 x 1.440 14 inch, 2.560 x 1.600 15,6 inch, 1.920 x 1.080 16 inch, 2.560 x 1.600 Opslag: 1TB SSD 1TB SSD 1TB SSD 512GB SSD Aansluitingen: 2x Type-C (10Gb/s, DisplayPort 1.4 en opladen in slaapstand), 1x Type-A (5Gb/s en opladen in slaapstand), 2x Type-A (5Gb/s), 1x HDMI 2.1, 1x RJ-45, 1x SD-kaartlezer, 1x gedeelde koptelefoon/microfoon-poort 1x HDMI 2.1 TMDS, 1x USB 3.2 Gen 2 ,Type-C 2x USB 3.2 Gen 1, Type-A 1x USB 3.2 Gen 2, Type-C support DisplayPort / power delivery / G-SYNC HDMI, Thunderbolt 4, Ethernet, 2 USB 3.2 2x USB-C, 3x USB-A, 1x HDMI, 3,5mm-aansluiting Connectiviteit: Wi-Fi 6 / Bluetooth 5.3 Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 Camera: HP Wide Vision 720p HD-camera 1080p FaceTime HD-webcam 720p, 30 FPS HD 1080p Gewicht: 2,41 kg 1,24 kg 1,26 kg 2,36 kg Afmetingen: 36,9 x 24,8 x 2,3 cm 30,41 x 21,5 x 1,13 cm 29,54 x 19,91 x 1,52 cm 35,77 x 25,6 x 1,69 cm

ASUS TUF Dash F15 (2022)

De Asus TUF Dash F15 is een goedkopere gaming-laptop met een stevig design en een prima batterij. De goedkoopste versie begint al vanaf 1.000 euro, dus dat dit is een budgetvriendelijkere laptop dan de HP Omen 16. Lees meer: Asus TUF Dash F15 review

Asus ROG Zephyrus G14 (2022)

De Asus ROG Zephyrus G14 is een iets kleinere, maar ook duurdere gaming-laptop dan de HP Omen 16. Verder is hij qua specs erg vergelijkbaar, alleen beschikt hij over een AMD-GPU in plaats van een Nvidia-GPU. Het design is minder onopvallend, maar wel heel uniek. Lees meer: Asus ROG Zephyrus G14 review