De Google Pixel 7 heeft misschien niet alle fotokunsten van de Pixel 7 Pro, maar de topprestaties van de Tensor 2 chipset krijg je wel. Dat betekent dat hij net zo krachtig is als het Pro-model. We zijn enthousiast om met deze telefoon aan de slag te gaan en zijn benieuwd naar alle voordelen van Google's AI in de camera, Google Assistant en meer.

De Google Pixel 7 heeft een klein prijsje in vergelijking met de Pro. In tegenstelling de iPhone 14 Pro, bewaart Google zijn beste hardware niet voor zijn beste smartphone. De Pixel 7 krijgt dezelfde Tensor 2 chipset als de Pixel 7 Pro, waardoor hij qua prestaties op hetzelfde niveau zit.

Google gebruikt Tensor als troef om andere smartphones met betere hardware te overtreffen en slaagt daarin. De Tensor 2-chip zal naar verwachting de beeldkwaliteit van de camera en de spraakherkenning in Google Assistant verbeteren.

De Pixel 7 voelt aan als een premium toestel. Het dual-tone ontwerp oogt goed en de aluminium strip waarin de camera's zitten, onderscheidt hem van de concurrentie.

We zullen de telefoon een grondige stresstest moeten geven om te zien of we de Pro-functies enorm hard missen. Het kleinere 6,3-inch scherm van de Pixel 7 ondersteunt nog steeds 90Hz, wat er prima uit zou moeten zien. Met de grafische boost van de nieuwe Tensor 2 verwachten we geweldige prestaties van Android 13.

Google Pixel 7 prijs en beschikbaarheid

De Google Pixel 7 en Pixel 7 Pro werden aangekondigd op 6 oktober en ze zijn nu beschikbaar als pre-order. De verkoop gaat van start op 13 oktober.

De prijzen beginnen bij 649 euro voor de Pixel 7, waarvoor je 128GB opslag en 8GB RAM krijgt. De versie met 256GB krijgt een adviesprijs van 749 euro.

Vanaf dit jaar zullen de Pixel smartphones officieel verkrijgbaar zijn in Nederland. België moet het nog even doen met grijze import via retailers als Fnac en bol.com. Hoe dan ook, zal je de smartphones makkelijk in beide landen kunnen krijgen.

Google Pixel 7 design

De Pixel 7 is uniek. Hoewel de camerastrip het meeste opvalt, is de telefoon ook strak ontworpen. Het scherm is mooi gebogen, de camerastrip is mooi geïntegreerd en het toestel ligt er goed in de hand.

De Pixel 7 is kleiner dan de Pixel 7 Pro, wat voor sommigen een goede reden kan zijn om hem te kiezen. Zoals we al zeiden, ontbreekt het de telefoon niet aan kracht of Google-functies.

De citroengras kleur is natuurlijk een unieke tint. De witte versie is ook aantrekkelijk, maar kan minder professioneel ogen. Om de een of andere reden was de diep glanzende zwarte obsidiaan versie wel heel donker. Het absorbeerde zoveel licht dat je de vorm van de telefoon niet meer goed zag.

Er zitten een USB-C-poort en grote luidsprekers aan de onderkant van de telefoon. Aan de voorkant vinden we een kleine punch-hole selfiecamera en een vingerafdrukscanner onder het scherm. De camera kan bovendien gebruikt worden voor gezichtsherkenning.

Google Pixel 7 scherm

Het 6,3-inch display op de Google Pixel 7 zag er geweldig uit tijdens onze hands-on met de telefoon. De interface was net zo soepel en responsief als we hadden gehoopt. Het scherm kan 1000 nits helderheid halen met de handmatige slider en maximaal 1400 nits met automatische helderheid.

Het scherm van de Pixel 7 Pro is beter op elk vlak. Het is scherper, helderder en heeft een hoger refresh rate van 120Hz. Dat betekent niet dat de Pixel 7 er niet geweldig uitziet. Hij heeft gewoon niet hetzelfde LPTO-paneel met always-on-modus, maar gebruikt een scherp OLED-scherm dat kleurrijk en helder is.

Het scherm is niet te groot en de bezels zijn zeker dun genoeg. Het glas is Corning Gorilla Glass Victus, dat goede bescherming biedt tegen krassen, en daarbovenop zit nog een vooraf geïnstalleerde screenprotector. Het scherm en de achterkant zijn tot slot beide goed afgesloten voor IP68-waterbestendigheid, net als de Pixel 7 Pro.

Google Pixel 7 camera

De grootste vragen die we hebben over de Pixel 7, zullen worden beantwoord wanneer we eindelijk de camera kunnen testen. Na de persconferentie hebben we hoge verwachtingen gekregen van de cameraprestaties, dus Google heeft heel wat te bewijzen.

Je zou kunnen denken dat de Pixel 7 een downgrade is ten opzichte van de Pixel 7 Pro, maar eigenlijk mist hij slechts één onderdeel, namelijk de telefotocamera. Je krijgt nog steeds de 50MP hoofdcamera, evenals de 12MP ultra-wide camera. De ultra-wide heeft extra grote pixels, waardoor hij perfect is voor Google's nieuwe Macro Focus-modus voor foto's vanop 3cm afstand.

De telefotocamera ontbreekt, maar met behulp van nieuwe software heeft Google de digitale zoom van de hoofdcamera geoptimaliseerd. We zullen hier de resultaten van de Pixel 7 en Pixel 7 Pro moeten vergelijken om te zien wat de grenzen van de digitale zoom zijn.

Google geeft de Pixel 7 ook de mogelijkheid om foto's in je Google Foto's bibliotheek te fixen, zelfs als je ze niet met de Pixel 7 hebt gemaakt. Deze is echter exclusief voor de Pixel 7-reeks en niet voor andere smartphones met de Google Foto's-app. Denk aan functies Face Unblur om gezichten in oude foto's scherper te maken.

Google Pixel 7 software

Natuurlijk draait de Pixel 7 Pro Android 13, het nieuwste besturingssysteem van Google. Google zal waarschijnlijk niet al te veel verbeteringen toevoegen aan de interface zelf.

Met zijn krachtige Tensor 2-chipset moet Android 13 zeer soepel draaien op deze smartphone. Tijdens de hands-on konden we razendsnel door de interface navigeren en wisselden we met gemak van de ene app naar de andere. Verschillende thema's instellen ging eveneens heel vlot.

Het echte softwareplezier komt met de functies die vertrouwen op de Tensor 2 chip. Google Assistant schuift een hoop werk naar de Tensor-chips en de Pixel 7 krijgt een aantal van dezelfde nieuwe softwaretrucs die je op de Pixel 7 Pro vindt.

Enkele nieuwe mogelijkheden zijn live transcriptie van spraakberichten, het onderscheiden van verschillende sprekers tijdens opnames en nog veel meer. Op vlak van software zijn beide Pixel smartphones dus identiek.

Uiteindelijk zal Google nog software toevoegen aan telefoongesprekken, waardoor bellers voor jou helderder zullen klinken. We weten echter niet of dit in de omgekeerde richting werkt.

Met andere woorden, terwijl de Pixel 7 de Pro mist in zijn naamgeving, krijgt hij nog steeds grotendeels dezelfde functies die de Pixel 7 Pro geweldig maken.

Google Pixel 7 prestaties

In tegenstelling tot de iPhone 14, die de (weliswaar supersnelle) processor van vorig jaar krijgt, geeft Google zowel de Pixel 7 Pro als de Pixel 7 de nieuwste Tensor 2 chip.

Google creëerde zijn eigen mobiele chip met de Tensor 2, inclusief de microprocessor. We zullen té niet technisch gaan, maar elke processor vertrouwt op soortgelijke onderdelen die kernen worden genoemd. In de Tensor 2 zitten weliswaar niet de snelste onderdelen van het moment.

We weten wel dat Google de graphics in deze telefoon heeft verbeterd. Er zijn verbeteringen aan de Tensor 2 die specifiek ontwikkeld zijn voor de Pixels.

Met andere woorden, hij heeft misschien niet de ruwe kracht van een iPhone 14 Pro, maar de Pixel 7 kan het opnemen tegen elke concurrent in zijn klasse. Je zult in staat zijn om games te spelen op hun hoogste resolutie en de geavanceerde functies zullen snel genoeg werken.

We zullen de telefoon in de volledige review aan verschillende testen onderwerpen om er zeker van te zijn dat hij de beloftes van Google waarmaakt.

Google Pixel 7 batterij

De 4355mAh batterij in de Google Pixel 7 is groot, maar niet helemaal op het niveau van de concurrentie. Google vermeldt 24 uur batterij bij gemiddeld gebruik en hoewel dat genoeg is, ga je zeker geen twee dagen kunnen doen met deze smartphone.

Of misschien toch wel? Google zegt dat de Pixel 7 in Extreme Battery Saver-modus tot 72 uur meegaat. Veel over deze modus weten we op dit moment niet.

Het hangt er echt vanaf hoe extreem hij zal zijn. Als het de telefoon onbruikbaar maakt, dan heb je 72 uur lang een mooie baksteen in je zak. We hebben soortgelijke modi gezien die het scherm zwart-wit maken en de apps die je kunt gebruiken beperken. Het lijkt ons eerder een modus voor noodgevallen in plaats van een modus die je permanent gebruikt.

De Pixel 7 kan opladen met 30W en Google zegt dat je in 30 minuten ongeveer 50% kan bijladen. Dat is prima, maar niets om over naar huis te schrijven. In deze prijsklasse vind je makkelijk snelheden van 60W en 80W. Tot slot kan je de Pixel 7 ook draadloos opladen.

Google Pixel 7 vroeg oordeel

De Google Pixel 7 is een speciale telefoon. De Pixel 7 Pro trekt misschien de meeste aandacht, maar de reguliere Pixel van dit jaar weet hem te evenaren. Beide smartphones presteren gelijkaardig op meerdere manieren.

We moeten meer tijd doorbrengen om te beslissen of we liever een mooier, groter scherm hebben, maar er is zeker een publiek voor het kleinere 6,3-inch display.

Google heeft enkele beloftes gemaakt over de cameraprestaties van de Pixel 7 Pro en de Pixel 7 deelt drie van die vier camera's, met name de verbeterde selfiecamera, de nieuwe Macro Focus-modus en de 50MP-hoofdcamera.

Nu moeten we alleen bekijken hoe goed de Tensor 2 onze foto's echt kan verbeteren. We moeten ook zien of Google erin geslaagd is de batterijduur en het opladen te verbeteren, want dat was een grote teleurstelling op de Pixel 6a.

Hou TechRadar in de gaten want binnenkort zal je hier de volledige review van de Pixel 7 vinden.