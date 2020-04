Dell is in 2018 met zijn herontwerpen op de rand van de afgrond gekomen. Naast een gedurfde herziening van zijn vlaggenschip Ultrabook, de Dell XPS 13, heeft het bedrijf de Dell XPS 15 volledig heruitgevonden in de vorm van een 2-in-1 laptop.

Door een krachtige laptop om te zetten in een hybride machine die je eigenlijk als tablet wilt gebruiken, heeft Dell de nieuwe Kaby Lake G-processors van Intel ingeschakeld om discrete graphics op een enkele chip te leveren. Dit 15-inch prestatiemonster introduceert ook het nieuwe magnetisch aangedreven toetsenbord en innovatieve koelsysteem van Dell om het gewicht verder te verminderen en de grootte van deze converteerbare notebook te verkleinen.

Gezien het feit dat het vorige XPS 15 model al goed beviel, heeft een 360-graden scharnier en een 8ste generatie Intel Core-processor met ingebouwde AMD Vega graphics de deal alleen maar aangenamer gemaakt. Als deze laptop fysica de baas zou kunnen om een beetje koeler en stiller te draaien, zou hij een perfecte score hebben gekregen.

Specificaties Dit is de configuratie van de Dell XPS 15 2-in-1 (2018) die TechRadar kreeg voor de review: CPU: 3,1GHz Intel Core i7-8705G Processor (quad-core, 8MB cache, tot 4,1 GHz)

Graphics: Radeon RX Vega M GL graphics, Intel HD Graphics 630

RAM: 16GB DDR4 (2.400MHz)

Scherm: 15,6-inch, 4K Ultra HD (3.840 x 2.160) InfinityEdge anti-reflecterend touchscreen

Opslag: 512GB PCIe SSD

Aansluitingen: 2 x Thunderbolt 3 (USB-C), 2 x USB-C 3.1, microSD-kaartlezer, hoofdtelefoonaansluting

Connectiviteit: Killer 1435 802.11ac 2x2 wifi, Bluetooth

Camera: 720p breedbeeld HD webcam met vierdubbele digitale microfoon, Windows Hello-infraroodcamera

Gewicht: 2kg

Grootte: 35,4 x 23,5 x 0,9-0,6cm; W x D x H

Prijs en beschikbaarheid

De Dell XPS 15 2-in-1 heeft een beginprijs van ongeveer 1.700 euro. Voor deze prijs krijg je een 15,6-inch Full HD-aanraakscherm, een 8e generatie Intel Core i5-8305G-processor met Radeon RX Vega M GL-graphics, 8GB DDR4-geheugen en een 256GB solid-state drive (SSD).

De enige andere laptop die momenteel is uitgerust met dezelfde Kaby Lake G chips is de HP Spectre x360 15. HP's Kaby Lake G-aangedreven hybride wordt bovendien geleverd met een 4K display.

Om een 4K scherm op de XPS 15 2-in-1 te krijgen, moet je minstens 2.250 euro uitgeven en upgraden naar een configuratie met een Intel Core i7-8705G processor met dezelfde Radeon RX Vega M GL graphics, 16GB RAM en 256GB aan opslagruimte.

Afbeelding 1 van 8 Afbeelding 2 van 8 Afbeelding 3 van 8 Afbeelding 4 van 8 Afbeelding 5 van 8 Afbeelding 6 van 8 Afbeelding 7 van 8 Afbeelding 8 van 8

Design

De XPS 15 2-in-1 heeft een soortgelijke hybride transformatie ondergaan als de kleinere XPS 13 2-in-1 die op CES 2017 werd geïntroduceerd, naast zijn duidelijk grotere afmetingen. Dell lijkt een ontwerp te hebben gevonden dat werkt en wil zich daaraan houden.

Je krijgt hetzelfde zilverkleurige aluminium deksel en een basis met dezelfde koolstofvezel toetsenbordsteun van eerdere XPS 15 modellen, dit keer met aluminium scharnieren die 360°-rotatie mogelijk maken. Het unieke aan de buitenkant van deze laptop is de ventilatie achteraan, waar de laptop veel van zijn warmte afgeeft, maar daarover later meer.

Dells meest indrukwekkende herzieningen hebben betrekking tot het afslanken van de krachtige XPS 15 tot een hybride laptop die comfortabel is om vast te houden. In feite claimt Dell dat deze laptop de kleinste en dunste 2-in-1 laptop van 15,6 inch is die vandaag beschikbaar is met afmetingen van slechts 0,9-1,6cm dun en 35,4cm breed. Het instapmodel van de laptop weegt ook maar 1,97kg. De high-end opties zullen daar waarschijnlijk nog een paar gram aan toevoegen.

De Dell XPS 15 is daarnaast iets groter met afmetingen van 35,7 x 23,5 x 1,5 x 1,1-1,7 cm, maar is verrassend genoeg lichter dan de hybride versie. Naar onze mening voelt de XPS 15 2-in-1 niet veel zwaarder dan een 15-inch MacBook Pro, indrukwekkend voor een 15-inch laptop met een touchscreen.

Gezien de grootte en lichtheid van deze laptop, zijn we verrast door de selectie van de aansluitingen die Dell beschikbaar heeft weten te stellen in de XPS 15 2-in-1: twee maal Thunderbolt 3 en twee maal USB-C 3.1 - die allemaal als oplaadpoort en DisplayPort kunnen dienen - een microSD-kaartlezer en een headsetaansluiting. Het is triest om te zien hoe de oude USB-A en volledige SD-kaartlezer verdwijnen, maar Dell heeft die keuze lang genoeg kunnen uitstellen.

Klein, kleiner, kleinst

Er zijn twee redenen voor deze ongelooflijk kleine afmetingen.

Ten eerste gebruikt Dell zijn nieuwe InfinityEdge-display met een nieuwe contrastverhouding van 1.500:1, waardoor zwarte tinten perfect te onderscheiden zijn op het scherm. Dit bijna randloze kader rond het scherm staat de laptop van amper 35,4cm breed toe om een scherm van 15,6 inch te huisvesten.

Onder het scherm zit een gecentreerde 720p webcam met infraroodlens waardoor je met Windows Hello kan inloggen. Hoewel de plaatsing van de webcam je vrienden en familie een ongemakkelijk perspectief geeft tijdens videochats, werkt de Windows Hello functionaliteit verrassend snel. Er is ook een vingerafdrukscanner ingebouwd in de aan/uit-knop, voor nog een andere loginoptie met Windows Hello.

Ten tweede is er een gloednieuwe maglev-toetsenbordtechnologie waarmee de basis dunner kan worden gemaakt dan voorheen. Deze maglev-toetsenbordtechnologie is vergelijkbaar met die van de bullet trains in Japan, maar wordt duidelijk op een veel, veel kleinere schaal toegepast. Door gebruik te maken van zeldzame aardmagneten onder de toetsen, in plaats van de traditionele switches, bootst deze laptop het gevoel van een fysieke toetsreactie na ondanks de bewegingsafstand van 0,7mm.

Na even getypt te hebben met het toetsenbord, is die kortere afstand duidelijk: het is zeker geen 1:1-simulatie van een traditioneel laptoptoetsenbord. Om het gebrek aan afstand te compenseren, zijn de toetsen stugger, waardoor je harder moet duwen, maar ze ook sneller terugspringen. Over het algemeen hebben we het gevoel dat we net zo snel van de ene naar de andere toets gaan als we gewend zijn op een groter toetsenbord.

In het begin is het even wennen, vooral met de manier waarop de toetsen nauwelijks boven de rest van het met koolstofvezel toetsenborddek uitstijgen. Het is ook enorm onhandig dat de page up en page down toetsen vlak naast de pijltjestoetsen staan. Maar als je het eenmaal onder de knie hebt, is het een indrukwekkende innovatie die het mogelijk maakt om een verbazingwekkend dun en licht apparaat met een even indrukwekkend groot scherm te maken.

Gelukkig blijft het met glas afgewerkte Microsoft Precision touchpad ongewijzigd en is het nog steeds even fijn om te gebruiken.