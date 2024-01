Vier redenen om te upgraden naar de Samsung Galaxy S24

Samsungs Galaxy Unpacked-event zit erop en we mochten opnieuw kennismaken met drie nieuwe smartphones. De gloednieuwe Samsung Galaxy S24-serie staat volledig in het teken van artificiële intelligentie (AI) die ervoor zorgt dat jouw gebruikerservaring aangenamer wordt.

Je vraagt je nu waarschijnlijk af of je de Samsung Galaxy S24 in huis moet halen of toch nog even verder kan met je oude telefoon. We hebben de nieuwe telefoon van dichterbij bekeken en dit zijn onze top vier redenen waarom je moet upgraden.

1. AI die je foto's beter maakt

We vallen meteen met de deur in huis, want de grootste upgrade aan de camera's van de Samsung Galaxy S24 is AI-fotobewerking. Niet iedereen is een professionele fotograaf en we hebben ook niet allemaal de tijd om uren te wachten tot we de perfecte foto kunnen maken. De Samsung Galaxy S24 kan je gelukkig helpen met zijn geavanceerde AI-fotobewerking die elke foto volledig kan transformeren.

Met slechts één tikje op een foto krijg je meteen suggesties te zien. Sommige voorgestelde bewerkingen zijn eenvoudig, zoals de helderheid verbeteren of de horizon rechtzetten, maar het gaat veel verder dan dat. De Samsung Galaxy S24 kan bijvoorbeeld reflecties in ramen verwijderen. We kennen allemaal wel dat vervelende moment waarop je een foto in het vliegtuig wil nemen, net voor de landing, maar je voornamelijk een reflectie van jezelf en je telefoon in het raampje ziet. Alles wat je nodig hebt om dat op te lossen, is één tikje en de AI doet de rest.

Reflecties zijn trouwens niet het enige dat je kan verwijderen. Je kan zelfs voorwerpen en personen weghalen. Ook hier kent iedereen wel het moment op vakantie dat je een leuke foto wil nemen op een drukke toeristische trekpleister. Je denkt dat je het ideale shot hebt en daarna zie je dat er toch anderen in beeld zijn geslopen. De AI in de Samsung Galaxy S24 geeft suggesties voor personen die uit beeld gehaald moeten worden en laat je zelf extra elementen aanduiden die je wil verwijderen. Daarna gebeurt de echte magie want de plaats waar die personen of voorwerpen zich bevonden, wordt automatisch opgevuld alsof er nooit iets of iemand heeft gestaan.

2. Verlaagde adviesprijzen

Het gebeurt niet vaak dat smartphoneprijzen lager worden, maar ons zul je niet horen klagen. De adviesprijs van de Samsung Galaxy S24 is namelijk met 50 euro verlaagd tegenover vorig jaar en je hebt nu al een los toestel voor 899 euro. Daarnaast zijn er bijna altijd extra voordelen als je een Samsung telefoon met abonnement koopt en dat is dit jaar ook het geval. Afhankelijk van de samenstelling van je abonnement, moet je op het moment van de aankoop maar een paar tientjes betalen voor de telefoon. De rest van het bedrag wordt dan verwerkt in de maandelijkse betalingen.

Het minder goede nieuws is dat de adviesprijs van de Samsung Galaxy S24 Ultra met 50 euro is verhoogd en dat je nu 1.449 euro moet neertellen voor het allerbeste dat Samsung te bieden heeft in 2024. De upgrades zijn hier dan ook groter en de prijsstijging is daarom enigszins te verantwoorden. Als je toch de Galaxy S24 Ultra wil zonder een Ultra-groot gat in je portemonnee te maken, kunnen bundels met abonnement eveneens interessant zijn.

3. Extreem heldere displays

Samsung staat bekend om zijn displays van topklasse en bewijst dat dit jaar opnieuw. De Samsung Galaxy S24 heeft namelijk een verhoogde helderheid van maar liefst 2.600 nits. Door deze upgrade heeft Samsung nu niet alleen de iPhone 15 Pro overtroffen, maar ook de Google Pixel 8 Pro. Dit is een van de helderste displays die je kan vinden op een smartphone en zal zelfs op de zonnigste zomerdag goed leesbaar zijn.

De extra helderheid is overigens niet de enige upgrade. De Samsung Galaxy S24 en de Galaxy S24 Plus hebben sinds dit jaar dezelfde 1-120Hz dynamische refresh rate als de Samsung Galaxy S24 Ultra. Deze refresh rate past zichzelf automatisch aan met een frequentie tussen 1Hz en 120Hz. De refresh rate wordt bijvoorbeeld verhoogd naar 120Hz tijdens het scrollen, waardoor alles er extreem soepel uitziet. Anderzijds wordt de refresh rate verlaagd naar 1Hz als je statische content bekijkt, zoals een nieuwsartikel, waardoor energie wordt bespaard.

4. Verbeterde zoom

Als je vaak het gevoel hebt dat je niet ver genoeg kan inzoomen met je smartphone, dan is de Samsung Galaxy S24 Ultra misschien precies wat je nodig hebt. De Samsung Galaxy S24 en Galaxy S24 Plus hebben één 10MP-telefotocamera met 3x optische zoom, maar de Galaxy S24 Ultra voegt daar nog een tweede telefotocamera van 50MP met 5x optische zoom aan toe. Door de hoge resolutie van deze tweede camera kan je probleemloos 10x inzoomen zonder kwaliteitsverlies en zelfs foto's met 30x zoom zien er nog scherp uit.

Een goede zoom is voor velen onmisbaar en de Samsung Galaxy S24 Ultra geeft je de meest veelzijdige zoom die we ooit op een smartphone hebben gezien. De camera-app helpt je ook bij het fotograferen met een hoge zoom. Wanneer je echt ver inzoomt (10x of meer), dan verschijnt er een kleine preview van het volledige beeld in de bovenhoek van de camera-app. Op die manier kan je eenvoudig de perfecte foto maken.