Samsung Galaxy Z Flip 6 krijgt volgens de geruchten een belangrijke camera upgrade

Hoewel Samsung nu de Galaxy Z Flip 6 en de Galaxy Z Fold 6 heeft onthuld, gaan deze telefoons pas op 24 juli in de verkoop, en in de tussentijd hebben we een gerucht gehoord over een belangrijke upgrade voor de nieuwe opvouwbare flip.

Volgens tipgever @theonecid (via Android Authority) gaat de Galaxy Z Flip 6 de Expert RAW-app ondersteunen die Samsung zelf ontwikkelt en die pro-fotografen meer controle geeft over hoe hun foto's eruit zien.

Als dit waar blijkt te zijn, zou het de eerste keer zijn dat de geavanceerde app voor het maken van foto's wordt ondersteund door een van Samsung's foldables.

Tot nu toe heeft Samsung hier nog niets over gezegd, en het is mogelijk dat we het pas zeker weten als het toestel daadwerkelijk in handen van gebruikers is, maar het zou de foldable zeker aantrekkelijker maken voor degenen die een aankoop overwegen.

De voordelen van RAW

Expert RAW Z Flip6 image quality IMPROVEMENT• The exposure was intermittently overrepresented under certain conditions, so it was improved by adjusting the balance of tone/brightness/color.• In DNG, the part where details were intermittently lacking due to noise removal…July 12, 2024

Professionele fotografen werken vaak met RAW-afbeeldingen als het gaat om digitale foto's: het betekent in wezen dat er minder automatische verwerking van een foto is, zodat deze in zijn 'ruwe' vorm wordt vastgelegd zonder aanpassingen aan helderheid, contrast, enzovoort.

Het beeld dat je op het scherm ziet wanneer je een foto maakt met je telefoon is eigenlijk heel anders dan wat er door de sensors van de camera komt. Er worden op de achtergrond een heleboel aanpassingen gedaan, bijvoorbeeld om kleuren in balans te brengen en de belichting aan te passen.

Met RAW wordt dat allemaal overgelaten aan de fotograaf om te bewerken. Originele RAW-afbeeldingen kunnen er al slecht belicht of onevenwichtig uitzien, maar er zijn meer mogelijkheden om een foto er precies zo uit te laten zien als jij wilt

Bovendien zijn RAW-bestanden, in tegenstelling tot de meeste beeldformaten, niet gecomprimeerd, waardoor ze veel meer opslagruimte in beslag nemen. Expert RAW biedt ook meer controle over camera-instellingen en zoomniveaus.