Nieuwe Motorola-smartphone biedt 5G-ondersteuning voor minder dan 200 euro

Motorola kondigde zonet de moto g34 5G aan, het meest betaalbare 5G-toestel van de moto g-familie. De telefoon heeft een 6,5-inch scherm met een verversingssnelheid van 120 Hz, wat zorgt voor een soepele game- en videoweergave-ervaring. Het immersive ontwerp met een 85% screen-to-body ratio verbetert de weergave van films, games en videochats. Grote stereospeakers leveren geluid vanuit elke richting, met verbeterde bassen, schonere vocalen en verbeterde geluidshelderheid bij hogere volumes. De audio-ervaring is afgestemd door Dolby Atmos en biedt gebruikers nieuwe dimensies om te genieten van hun favoriete muziek, games en series.



Gebruikers kunnen alle mogelijkheden van het Snapdragon 695 5G mobiele platform benutten voor een soepele game-ervaring en uitzonderlijke fotografie, ook bij weinig licht. Supersnelle 5G-mogelijkheden zorgen voor ononderbroken downloads, binge-waardige seizoenen en naadloze filmstreaming. De moto g34 5G is uitgerust met 18W TurboPower-snelladen, dat uren stroom levert in slechts enkele minuten, in combinatie met een aanzienlijke 5000mAh-batterij voor minimale downtime.

De moto g34 5G wordt geleverd met een 50MP Quad Pixel-sensor die prachtige foto's levert met een 4x betere gevoeligheid bij weinig licht. Gebruikers kunnen de complexiteiten van de wereld ontdekken met de speciale Macro Vision-camera, die zelfs de kleinste details vastlegt.

De moto g34 5G is uitgerust met Android 14, met een beschermend en gebruiksvriendelijk design. Android 14 geeft prioriteit aan de gezondheid, veiligheid en gegevensbeveiliging van gebruikers, zorgt voor een groter bewustzijn van het gebruik van app-data en biedt verbeterde bescherming tegen onbevoegde toegang. Android 14 bevordert inclusiviteit met verbeterde zicht- en hoorfuncties, wat zorgt voor een moeiteloze en op maat gemaakte gebruikerservaring.

De Motorola moto g34 5G is binnenkort beschikbaar voor een adviesprijs van 169,99 euro.