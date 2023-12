12 dagen kerst: win de Motorola edge 40 neo

TechRadar is in de kerststemming, daarom willen we al onze lezers de kans geven om leuke gadgets te winnen. Vandaag ligt er een pakketje van Motorola onder de kerstboom. Je maakt namelijk kans op de Motorola edge 40 neo ter waarde van 399 euro. In aanloop naar kerst geven we elke dag een mooie technologieprijs weg aan één gelukkige winnaar en dit is de laatste giveaway van dit jaar! Je mag gerust onze homepagina blijven bezoeken, maar een nieuwe winactie zal je daar (voorlopig) niet meer vinden.

Win de Motorola edge 40 neo

De Motorola edge 40 neo werd in september geïntroduceerd als opvolger van de edge 30 neo. Dit zijn enkele van de belangrijkste kenmerken:

Scherm : de telefoon heeft een 6,55-inch P-OLED Endless Edge-display met een resolutie van 1.080 x 2.400 pixels (Full HD), een beeldverhouding van 20:9 en pixeldichtheid van ongeveer 402 ppi. Het display ondersteunt HDR10+ en heeft een verversingssnelheid van 144Hz. Het scherm is beschermd door Corning Gorilla Glass 3.

: de telefoon heeft een 6,55-inch P-OLED Endless Edge-display met een resolutie van 1.080 x 2.400 pixels (Full HD), een beeldverhouding van 20:9 en pixeldichtheid van ongeveer 402 ppi. Het display ondersteunt HDR10+ en heeft een verversingssnelheid van 144Hz. Het scherm is beschermd door Corning Gorilla Glass 3. Prestaties : de Motorola edge 40 neo wordt aangedreven door een MediaTek Dimensity 7030-chipset en beschikt over 12 GB LPDDR5 RAM en 256 GB opslaggeheugen.

: de Motorola edge 40 neo wordt aangedreven door een MediaTek Dimensity 7030-chipset en beschikt over 12 GB LPDDR5 RAM en 256 GB opslaggeheugen. Camera : de hoofdcamera heeft een resolutie van 50 MP en wordt aangevuld met een 13MP-hoekcamera. Vooraan vind je nog een 32MP-selfiecamera.

: de hoofdcamera heeft een resolutie van 50 MP en wordt aangevuld met een 13MP-hoekcamera. Vooraan vind je nog een 32MP-selfiecamera. Batterij : het toestel beschikt over een 5.000mAh-batterij met ondersteuning voor 68W-snelladen.

: het toestel beschikt over een 5.000mAh-batterij met ondersteuning voor 68W-snelladen. Ontwerp : de edge 40 neo heeft een glazen voorkant (Gorilla Glass 3), plastic frame en een plastic achterkant. De behuizing is IP68-gecertificeerd, wat betekent dat het stofdicht is en waterbestendig tot 1,5 meter diep gedurende 30 minuten.

: de edge 40 neo heeft een glazen voorkant (Gorilla Glass 3), plastic frame en een plastic achterkant. De behuizing is IP68-gecertificeerd, wat betekent dat het stofdicht is en waterbestendig tot 1,5 meter diep gedurende 30 minuten. Extra functies: aanvullend beschikt de smartphone over een vingerafdrukscanner onder het scherm en Lenovo's ThinkShield-softwarebeveiliging.

Doe mee en win!

Wij mogen één lezer blij maken met de Motorola edge 40 neo. Je kan heel eenvoudig je kans wagen door het deelnameformulier hieronder in te vullen (of hier te klikken).

Deelnemen kan vanaf 22 december om 12u 's middags tot 25 december, eveneens om 12u 's middags. Na afloop wordt de winnaar persoonlijk gecontacteerd.