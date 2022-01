Windows 11 krijgt nieuwe e-mail app

Microsoft voorziet met Windows 11 een update voor al zijn klassieke apps, en nu is zijn e-mailplatform aan de beurt.

Na makeovers voor de kernfuncties waaronder Paint, Word en zelfs Notepad is het bedrijf naar verluidt aan het werk om ook Outlook op te frissen.

Het project, met als codenaam 'Project Monarch', wil e-mail op Windows 11 van een update voorzien, om zo een echte cross-platform-ervaring te komen voor gebruikers die kiezen voor hybride werken.

Alles in één One Outlook

De eerste geruchten over Project Monarch verschenen in januari van 2021. Zij stelden dat Microsoft op zoek was naar een manier om al zijn e-mailprogramma's in één merk onder te brengen, en ook om de huidige kalender-app in Windows te vervangen.

Er werd gezegd dat de nieuwe client over Windows 10, Windows 11, macOS en het web heen zou werken, waardoor Microsoft in staat zou zijn om zijn bestaande Outlook Win32, UWP en Outlook voor Mac-clients te vervangen met één dienst die een uniforme ervaring over verschillende platform zou brengen. Dat zou niet veel afwijken van de manier waarop Outlook voor het web werkt.

WindowsLatest beweert nu dat nieuwe referenties op de website van Microsoft suggereren dat we tegen het einde van maart of in april 2022 een publieke preview van One Outlook te zien krijgen. Daarna zou het zich in de zomer verspreiden naar andere Insider-kanalen voor een algemene lancering in de herfst van 2022.

Zowel de klassieke als nieuwe One Outlook-apps zullen samen beschikbaar zijn, zodat gebruikers zelf de keuze hebben om over te schakelen.

De website beweert dat het in een ondersteuningsdocument van Microsoft kon terugvinden dat de nieuwe app-interface gelijkaardig zal zijn aan die van Outlook web. Dit bevat dus onder meer de afgeronde hoeken en iconen die we al in een reeks nieuwe Windows 11-apps zagen opduiken, waarbij de uniforme beeldtaal voor een samenhangend geheel zorgt.

Dit nieuws komt er na een reeks recente updates en upgrades voor Outlook nu Microsoft de software nieuw leven in wil blazen.

Er zit tevens een upgrade aan te komen waarbij Outlook web-gebruikers de kleuren van evenementen in hun kalender-app kunnen aanpassen en ze een spelling- en grammatica-controle op het mobiele platform kunnen uitvoeren. Een andere update stelt gebruikers in staat om middels een notificatie te laten zien waar ze werken, of dat vanop kantoor of van thuis is, of misschien nog ergens anders.