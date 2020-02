Samsung lanceert tweede vouwbare smartphone, de Galaxy Z Flip

Samsung heeft de opvolger van de vouwbare Galaxy Fold zonet onthuld op het Unpacked event. Deze tweede foldable klapt dicht zoals een klassieke klaptelefoon en krijgt de naam Galaxy Z Flip.

Samsung onthulde de vouwbare aan het begin van zijn Unpacked event waar hij met de Galaxy S20 serie debuteerde. Wij beginnen alvast met het positieve nieuws dat de Galaxy Z Flip meteen beschikbaar zal zijn in zowel Nederland als België vanaf vrijdag 21 februari!

(Image credit: Samsung)

In het kort

Wat is het? De tweede vouwbare smartphone van Samsung

De tweede vouwbare smartphone van Samsung Wanneer ligt hij in de winkel? 21 februari

21 februari Wat kost dat dan? 1500 euro

(Image credit: Samsung)

Samsung Galaxy Z Flip design en display

De geruchten hadden het hier bij het rechte eind: de Galaxy Z Flip is een vouwbare klaptelefoon met een 6,7-inch display (2636 x 1080p resolutie) aan de binnenkant. Het display is ook aanzienlijk langer dan bij de gemiddelde smartphone met een verhouding van 21,9:9. Ter vergelijking: het display van de S20-reeks heeft een verhouding van 20:9.

Aan de buitenkant zit nog een klein display van 1,1 inch waarop je meldingen kan bekijken en een dubbele camera, waarover later meer.

Het scharnier zelf (ook vernieuwd ten opzichte van vorig jaar) zou volgens Samsung ongeveer 200.000 keer gevouwen kunnen worden. In de praktijk kan je hier enkele jaren mee verder, tenzij je een power-folder zou zijn.

(Image credit: Samsung)

In tegenstelling tot de Samsung Galaxy Fold maakt de Z Flip gebruik van een display van buigbaar glas voor extra stevigheid. Je kan het scharnier bovendien vastzetten in verschillende posities. Zo kan je de onderkant gebruiken als een soort van statief terwijl je een foto wil nemen met de (selfie)camera. Samsung heeft ook enkele apps aangepast en unieke interacties ingebouwd zodat ze beter werken met dit vouwbare display.

(Image credit: Samsung)

Samsung Galaxy Z Flip: specificaties, prijs en beschikbaarheid

De Samsung Galaxy Z Flip ziet er niet alleen leuk (en ietwat fragiel) uit, maar is ook een snelheidsduivel van formaat. Hij is er weliswaar uitsluitend in een 4G-versie, dus Samsung heeft hier niet voor dezelfde route gekozen als bij de eveneens gloednieuwe Samsung Galaxy S20 Ultra.

Onder de vouwbare motorkap zit een Snapdragon 855+ SoC en 8GB RAM voor razendsnelle prestaties. Dat gaat gepaard met 256GB aan interne opslag en een 3.300mAh-batterij om het geheel van stroom te voorzien. Die batterij kan je bovendien ook draadloos opladen, wat handig kan zijn, aangezien er geen klassieke koptelefoonaansluiting is.

(Image credit: LetsGoDigital)

De cameramogelijkheden zijn hier iets beperkter dan bij de Galaxy Fold van vorig jaar. Aan de buitenkant krijgen we een dubbele camera: een 12MP-hoofdlens met optische beeldstabilisatie en een 12MP-groothoeklens. Aan de binnenkant zit een centrale punch-hole selfiecamera van 10MP die inmiddels iconisch is voor Samsung.

Hierboven haalden we al aan dat je in de Benelux vanaf 21 februari een Galaxy Z Flip kan aanschaffen. Dat kan doen... als je portemonnee klaar is voor zijn adviesprijs van maar liefst 1500 euro. Hiermee blijft hij de €2000-zone waarin de Galaxy Fold momenteel alleen vertoeft, maar het blijft een prijspunt waar de gemiddelde consument zich niet naartoe wil begeven.

Samsung geeft tot slot nog mee dat de Galaxy Z Flip hier beschikbaar is in de kleuren Mirror Purple en Mirror Black, én in beperkte oplage. Als je niet kan wachten om een vouwbare smartphone in je bezit te hebben, dan beslis je in dit geval beter vroeg dan laat.