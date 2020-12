Twitch verwijdert tag 'blind playthrough' na kritiek van gamers met visuele beperking

Twitch heeft de tag 'blind playthrough' verwijderd, nadat gamers met een visuele beperking zich uitspraken over de regel. Op verschillende sociale media werd gemixt gereageerd over deze benaming.



De tag werd oorspronkelijk gebruikt om streams te verzamelen van spelers die een game speelden zonder enige kennis van het plot of de in-game mechanieken. Zij zouden er als het ware 'blind' ingaan. Streamers worden nu door het platform aangemoedigd om voortaan termen als 'first playtrough' en 'no spoilers' te gebruiken.

Nu de tag is verwijderd, prijzen individuen en organisaties voor gamers met een (visuele) beperking Twitch voor het nemen van stappen om een meer inclusief platform te worden. Een van hen is Steven Spohn van Able Gamers, een organisatie die zich inzet voor gamers met een beperking.

Spohn zegt "Waar we eerst 'homo' zeiden om iets slechts te omschrijven, gebruiken we nu termen over beperkingen als alternatief woord voor een negatieve situatie of een negatief gevoel. We kunnen hiermee stoppen. Denk aan jouw woordkeuze."

Just as we used to say "gay" when something was bad, using disability terms as an alternate word for a negative situation or feeling is common in today's languageBut just as we stopped saying gay to mean bad, we can stop saying these words tooThink about the words you chooseJune 15, 2020