SpaceX lancering: Starlink stuurt supersnelle internetsatellieten naar de ruimte

De lancering van SpaceX Starlink is een feit. Dit keer is het niet de missie om astronauten af te leveren, maar om 60 sattelieten de ruimte in te sturen om voor snel internet te zorgen.

Elon Musks SpaceX is van plan om hiermee supersnel internet met lage latency naar de wereld te brengen. Vooral in gebieden met veel platteland is dit voordelig. Het is namelijk nogal een uitdaging om op dat soort plekken lange glasvezelkabels aan te leggen. SpaceX wil daar verandering in brengen.

De Starlink-snelheden zullen naar verwachting variëren tussen de 50 en 150 MB/s. De latency zou tussen de 20 en 40 ms moeten vallen.

Het internetprogramma van SpaceX is momenteel in bèta en beperkt tot enkele geografische gebieden. De internetdienst zal 99 dollar per maand kosten, wat volgens onze Amerikaanse collega's iets hoger ligt dan de reguliere pakketten (rond de 75 dollar per maand).

Het addertje is dat je ook betaalt voor hardware en verzending. Een eenmalige betaling van 50 dollar voor verzendkosten en 500 dollar voor de Starlink-schotel, wifi-router, voeding, kabels en montagestatief. Voorlopig lijkt het met de hoge instapprijs nog geen directe concurrent te zijn voor veel internetgebruikers. Voor inwoners van landelijke gebieden is het misschien wel de kans om eindelijk zonder lag online te gamen of zonder haperingen van hun favoriete streamingdiensten te genieten.