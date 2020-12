SpaceX explosie: bekijk hoe Starship SN8 raket tot vurig einde komt

De SpaceX SN8 is succesvol opgestegen in de eerste paar minuten van de livestream. Het starship kreeg het echter niet voor elkaar om zachtjes te landen, waarna het op spectaculaire wijze crashte op de landingsplaats.

Je kunt de explosie van de SpaceX maanlander in de video hieronder bekijken. De raket begint vijf minuten na het opstijgen aan zijn ultieme afdaling (voor als je gelijk naar de actie wil kijken). Tussendoor en ook helemaal aan het einde zie je een groene vlam uit de motoren komen.

De suborbitale vlucht van het prototype-raket was ontworpen om een aantal doelstellingen te testen, waaronder hoe de drie Raptor-motoren presteren, wat de aerodynamische instapmogelijkheden van het voertuig (inclusief de carrosseriekleppen) zijn en hoe het de drijfgasovergang beheert, aldus SpaceX. De raket was niet onderweg naar de ruimte en had geen waardevolle lading aan boord.

Zelfs vóór de al twee keer vertraagde lancering, merkte SpaceX op dat Starship SN8 "zou proberen een landingsflipmanoeuvre uit te voeren, wat een primeur zou zijn voor een voertuig van deze omvang." SpaceX-oprichter Elon Musk gaf de testvlucht een kans van een op drie om volledig te slagen.

SpaceX vermeldt in de beschrijving van de lanceringsvideo van de livestream dat bij een test als deze, "succes niet wordt gemeten door het behalen van specifieke doelstellingen, maar eerder door hoeveel we als geheel kunnen leren." Dit schreven zij vóór de explosie.

De tekst ging verder met te zeggen dat deze Starshiptest "de kans op succes in de toekomst zal verbeteren, aangezien SpaceX de ontwikkeling van het Starship snel voortzet". Musk ondersteunt dit in een tweet na de lancering en explosie. Hij zei dat de gegevens die verzameld moesten worden inderdaad een succes waren.

Fuel header tank pressure was low during landing burn, causing touchdown velocity to be high & RUD, but we got all the data we needed! Congrats SpaceX team hell yeah!!December 9, 2020

Later plaatste Musk de volgende tweet, waarin hij bevestigt dat Starship SN8 het geweldig deed, ondanks de vurige explosie bij de landingspoging.