Slimme lamp Nobi nu beschikbaar voor ouderen die thuis willen wonen

Een van de meest voorkomende incidenten bij ouderen die thuis wonen, zijn valincidenten. Vaak blijven zij lange tijd op de grond liggen en komt hulp veel te laat met alle gevolgen van dien. De volgende stap voor deze mensen is meestal het woonzorgcentrum en daar wil Belgische scale-up Nobi iets aan veranderen. Zij hebben namelijk een slimme lamp ontwikkeld die een val meteen kan detecteren en automatisch kan ingrijpen. Na succesvolle resultaten in woonzorgcentra, trekt Nobi nu naar de consumentenmarkt.

Hoe werkt de slimme lamp van Nobi?

Een belangrijk principe bij Nobi is dat ze niet als noodzakelijke medische technologie willen overkomen. De slimme lamp van Nobi ziet er daarom uit als een gewone lamp en onderneemt pas actie wanneer ze een val opmerkt. Wanneer je bezoek hebt, zullen ze simpelweg nieuwe lampen zien hangen in plaats van medische apparatuur.

De voornaamste functie van de Nobi lamp is natuurlijk een valpartij opmerken. Wanneer de oudere blijft liggen na een val, vraagt de lamp of de persoon gevallen is. Als het antwoord iets anders dan “nee” is, wordt er een lijst ingestelde contactpersonen gecontacteerd tot er iemand opneemt. Die persoon belt met hun smartphone, terwijl de oudere de ingebouwde microfoon en speakers van hun lamp gebruikt. Vervolgens worden er mails uitgestuurd naar dezelfde lijst contactpersonen zodat zij de volledige val kunnen bekijken (tot 30 seconden voor het gebeurde). Daarna kunnen ze gepaste actie ondernemen door de hulpdiensten of zorgverlener in te schakelen.

(Image credit: Nobi)

Verder volgt het licht van de Nobi lamp het circadiaanse ritme. Overdag zal de lamp daarom iets witter en feller zijn, terwijl ze ’s avonds een warmere en minder felle tint uitstraalt. De lamp wenst de gebruiker ook elke ochtend een goedemorgen en je hebt de optie om bepaalde agendagebeurtenissen te laten voorlezen. Deze functie is toegevoegd om de gebruikers een zekere geruststelling te geven dat zowel de microfoon als speakers werken.

Met behulp van sensoren kan de lamp daarnaast automatisch aan en uit gaan. Hier wordt een onderscheid gemaakt tussen een groot licht en kleiner licht dat op het plafond gericht is. Wanneer een oudere plots rechtzit in bed, gaat het kleinere licht aan. Zodra ze weer gaan liggen, gaat de lamp volledig uit. Besluiten ze uit bed te komen, dan wordt er overgeschakeld naar het grotere licht.

Privacy en gebruiksvriendelijkheid van topklasse

Een logische bedenking is de privacy van dit hele gebeuren, maar daar heeft Nobi goed over nagedacht. Ten eerste kan elke lamp slechts 30 seconden aan beelden lokaal opslaan en daar blijven de beelden ook. Alleen de 30 seconden aan beeldmateriaal van een val wordt naar de cloud gestuurd en vervolgens naar de lijst contactpersonen. Als dat niet genoeg is, kan je ook in de bijbehorende app aanduiden of je beelden wil laten anonimiseren. Met die optie wordt de persoon die valt, vervangen door een stokfiguurtje. Nobi heeft deze functie live aan ons getoond en het werkt zelfs met terugwerkende kracht. Eerst zagen we beelden met onszelf en nadat de instellingen aangepast waren, zagen we een stokfiguurtje dat onze val nabootste.

Gebruiksvriendelijkheid is een tweede belangrijk aspect van dit soort technologie. Nobi voert daarom zelf de installatie van de lampen uit en geeft daarbij de nodige info, zowel aan de oudere als de vertrouwenspersonen. De vertrouwenspersonen krijgen daarna toegang tot de Nobi-app. Daarin kunnen ze de lijst met contactpersonen en de volgorde instellen. Wanneer iemand bijvoorbeeld enkele weken in het buitenland is, kan je die persoon onderaan de lijst plaatsen zodat die pas als allerlaatste opgebeld wordt. De oudere zelf hoeft de app nooit te gebruiken, maar de mogelijkheid is er wel.

Tot slot hebben ouderen niet altijd vast internet in hun woning, wat wel noodzakelijk is voor de Nobi lampen. De kans is groot dat de Nobi lampen de enige aangesloten apparaten in de woning zijn. Daarom wordt Nobi zelf ingelicht wanneer een lamp een bepaalde tijd offline is. Op die manier wordt er tijdig ingegrepen als er tijdens de downtime een val zou plaatsvinden.

De kleinere Nobita lamp. (Image credit: Nobi)

Hoeveel kost Nobi?

Ook over het prijzenmodel van Nobi is er goed nagedacht. Ze werken namelijk met een abonnementsformule gebaseerd op het aantal lampen. Voor de zekerheid wil je dat elke ruimte van een Nobi lamp voorzien is. Naast de grote Nobi lamp die 5 meter in alle vier richtingen kan kijken, is er nog een kleinere Nobita lamp die is bedoeld voor badkamers. Installatiekosten zijn er niet en je betaalt ook niets om de lampen weer weg te laten halen.

Concreet betaal je 39 euro per maand voor een Nobi lamp en 19 euro per maand voor de kleinere Nobita lamp. Je hebt aansluitend de mogelijkheid om toegang te krijgen tot een geïntegreerd platform met medische dienstverlening voor 19 euro per maand.

De gemiddelde woning van een alleenstaande 65-plusser bestaat meestal uit een slaapkamer, leefruimte met keuken en badkamer met toilet. In dit geval zijn er twee reguliere Nobi lampen en één kleine Nobita lamp nodig. Daarmee kom je op een kostprijs van 97 euro per maand. Neem je het platform voor dienstverlening erbij, dan zit je aan 116 euro. Ter vergelijking: momenteel kan je met dat bedrag twee dagen in een woonzorgcentrum betalen.

Het pilootproject voor consumenten is aanvankelijk beschikbaar in Vlaanderen en Nederland. In de loop van 2023 hoopt Nobi naar de internationale markt te trekken. Meer info vind je op www.ikwilnobithuis.be (opens in new tab) en www.ikwilnobithuis.nl (opens in new tab).