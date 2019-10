Samsung werkt aan gezichtsherkenning voor de Galaxy S11

Verschillende smartphonebedrijven, zoals Apple en Google, gebruiken geavanceerde gezichtsherkenning als manier om de telefoon te ontgrendelen. Het lijkt erop dat Samsung zich daar nu bij aansluit, nu er nieuwe informatie over de Samsung Galaxy S11 naar buiten is gekomen die wijst op de nieuwe functie.

Dat nieuws is afkomstig van Max Weinbach (een schrijver voor XDADevelopers), die een code heeft gevonden in een gezichtsherkenning ontgrendelingapp, wat wijst op de Samsung Galaxy S11 dat de technologie gebruikt als een fundamenteel onderdeel van het toestel.

Picasso is codenaam voor Galaxy S11 - dit hebben we al meerdere keren gehoord, en het klinkt logisch aangezien Samsung wel vaker zijn apparaten vernoemt naar schilders en kunstenaars (da Vinci was de codenaam voor de Galaxy Note 10). Daarnaast was Pablo Picasso vooral bekend vanwege zijn portretten, dus het gebruik van gezichtsherkenning - van het positioneren van je gezicht voor de camera - is erg toepasselijk.

Another (exclusive) S11 leak(?). In the Face Service app, Samsung has started to work on the UX_Picasso. Essentially, the UX for the S11. In reality, it doesn't say much about anything besides Samsung is actively working on facial recognition. pic.twitter.com/FNFrK158iuOctober 28, 2019

Eerder uitgebrachte smartphones van Apple en Google, zoals de iPhone 11 en de Google Pixel 4, maken gebruik van een geavanceerde gezichtsherkenning ontgrendeling, in plaats van de fysieke of interne vingerafdrukscanner die de meeste andere toestellen gebruiken. Maar is gezichtsherkenning een goede manier om je telefoon te ontgrendelen?

Is gezichtsherkenning de nieuwe interne vingerafdrukscanner?

Het is noemenswaardig dat de meeste smartphones (inclusief de Galaxy S10) een eenvoudige gezichtsherkenning hebben om de andere manieren te complementeren van het ontgrendelen van je telefoon. Maar deze zijn gebaseerd op 2D-beeld, wat minder betrouwbaar is (wel sneller) dan de meer complexe systemen van Apple en Google.

Weinbach benadrukt dat wat hij heeft gevonden niet bewijst dat 3D gezichtsherkenning ook daadwerkelijk beschikbaar zal zijn op de S11, maar aangezien Samsung wel werkt aan de functie zou het wel enige verbeteringen kunnen betekenen.

Tijdens het testen van de Galaxy S10, vonden wij de gezichtsherkenning nogal traag, en dat is een probleem wat we al eerder tegenkwamen bij Apple producten, maar de laatstgenoemde is wel betrouwbaarder.

Zelfs de pittigste gezichtsherkenning die we in een smartphone vonden is nog steeds significant trager dan dat je een interne vingerafdrukscanner aan de zij- of achterkant gebruikt, aangezien die beide sneller zijn in gebruik.

Vingerafdrukscanners zijn ook betrouwbaarder, aangezien mensen al met foto's van gebruikers de telefoon konden ontgrendelen, of als de gebruiker sliep door de telefoon simpelweg voor zijn of haar gezicht te houden.

Als de Samsung Galaxy S11 gezichtsherkenning gebruikt als een primaire manier om het toestel te ontgrendelen, dan is dit het derde bedrijf dat de technologie omarmt, ook al is er beperkt bewijs dat men dit echt zoekt in een smartphone.

Als drie van de grootste smartphonefabrikanten de functie gebruiken, kan het een trend worden, en dus kunnen we verwachten dat smartphones van minder bekende merken de tech ook in de toekomst zullen gebruiken.

Via T3