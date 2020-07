'Samsung overweegt Bixby te laten vallen voor Google'

Samsung en Google zijn naar verluidt in gesprek met elkaar om de zoekdiensten van laatstgenoemde een groter platform te geven op de telefoons van het Zuid-Koreaanse bedrijf.

Hoewel Android en Google-diensten een fundamenteel onderdeel vormen voor Samsungs portfolio, zijn de Zuid-Koreanen huiverig om haar toestellen synoniem te maken met standaard Android-toestellen. Een nieuwe deal zou daar toch lichtelijk verandering in brengen, zo meldt Bloomberg.

De gesprekken zouden ervoor kunnen zorgen dat toekomstige Samsung-toestellen zoals de Galaxy Note 20 en Galaxy Tab S7 mogelijk zonder Bixby geleverd worden, maar in plaats daarvan standaard ondersteuning voor Google-diensten.

Samsung, Tizen en Google

De Koreaanse elektronicagigant is 's werelds grootste smartphonemaker. Het merendeel van de verkochte telefoons draait op Android.

In het verleden heeft Samsung meermaals geprobeerd om zich los te koppelen van Android, maar zonder succes. Tizen, het eigen softwareplatform, richt zich enkel op wearables en slimme televisies, al drukt Samsung wel haar eigen smaak door met aanpassingen aan Android en het vooraf installeren van eigen diensten. Dit is een strategie die ook tal van andere fabrikanten die hun toestellen laten draaien op Android gebruiken, met wisselend succes.

Hoewel het wellicht moeilijk is om gebruikers over te halen om van zoekmachine te veranderen, geloofde Samsung vooral in de samensmelting hiervan met een persoonlijke assistent. Vandaar dat men volop inzette op Bixby. De assistent is al enkele jaren op vrijwel elk Samsung-vlaggenschip te vinden, vaak met een speciale knop ervoor. Een grote concurrent dus ook voor Google Assistant.

Lucratief

Een nieuwe deal met Google zou een lucratieve bron van inkomsten kunnen opleveren. Terwijl Android-gebruikers misschien meer geneigd zijn om Google te kiezen in plaats van hun iOS-tegenhangers, is de overeenkomst voor Google om de standaard zoekmachine op iPhone te zijn miljarden dollars waard.

Deze deal zou natuurlijk ten koste gaan van de eigen inspanningen van Samsung op het gebied van gegevensverzameling en de ontwikkeling van Bixby en een breder dienstenecosysteem. Volgens Bloomberg zouden de nieuwe voorwaarden ervoor zorgen dat Samsung de Google Play store en de Google Assistant op zijn toestellen zou pushen.

Google: "Zoals alle Android-toestelbouwers is Samsung vrij om een eigen app-winkel en digitale assistent te creëren. Dat is een van de geweldige functies van het Android-platform. En hoewel we regelmatig met partners praten over manieren om de gebruikerservaring te verbeteren, zijn we niet van plan om dat te veranderen".

Samsung is gecontacteerd voor commentaar.