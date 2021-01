Samsung kondigt nieuwe 11.1.4-kanaals Dolby Atmos soundbar aan

Samsung heeft een hele reeks nieuwe hoogwaardige Q-serie soundbars aangekondigd voor 2021, waaronder de 11.1.4-kanaals HW-Q950A, die wordt geleverd met Dolby Atmos-ondersteuning en innovatieve achterspeakers.

In tegenstelling tot de meeste soundbar-opstellingen, zijn de meegeleverde draadloze achterluidsprekers elk voorzien van een zijwaarts gericht kanaal. Hierdoor schiet de muziek of tv-audio vanuit elke hoek naar je toe, in combinatie met de tweeters van de soundbar.

De Samsung HW-Q950A wordt geleverd met een draadloze subwoofer met ingebouwde microfoon. Met deze microfoon kan de subwoofer de omgeving scannen en het geluid voor de kamer waarin deze staat kalibreren, zodat het geweldig moet klinken, waar je het ook plaatst.

Bij veel soundbars, waaronder de Sonos Arc, moet je door je kamer lopen en met je smartphone in de lucht zwaaien om het apparaat goed af te stemmen op de omgeving. De functie van Samsung zal dan ook een welkome verbetering zijn voor gebruikers die een eenvoudige installatie willen.

Volgens Samsung wordt de nieuwe soundbar ook geleverd met een gaming-modus om "meer dynamiek in je game-ervaring te brengen", evenals een Active Voice Amplifier om de dialoog in films en tv-shows te versterken wanneer er ruis wordt gedetecteerd.

Er komt een hele reeks Samsung-soundbars aan

Er is nog niets bekend over hoeveel de Samsung HW-Q950A gaat kosten, maar als zijn voorganger daar iets over te zeggen heeft, zal het een prijzige soundbar zijn. De 9.1.4-kanaals HW-Q950T had een adviesprijs van 1.499 euro toen deze vorig jaar werd gelanceerd. Het is te verwachten dat het nieuwste model minstens zo duur is. Als je een strikt budget hebt, zijn andere nieuwe modellen in de Q-serie waarschijnlijk iets goedkoper.

Volgens Tech Hive heeft Samsung een nieuwe 2.0.2 draadloze surroundkit add-on aangekondigd voor sommige van deze Q-serie soundbars, wat betekent dat je alsnog een surround sound-systeem kunt creëren als je soundbar nog niet is geleverd met draadloze luidsprekers.

Een van de compatibele soundbars uit de Q-serie, de HW-Q800A, wordt geleverd met Dolby Atmos- en DTS:X-ondersteuning, hoewel de 3.1.2-kanaals soundbar suggereert dat het een stuk goedkoper is dan de Q950A.

Samsung heeft ook aangekondigd dat de Q Symphony-functie - wat betekent dat Q-serie soundbars kunnen werken met de luidsprekers in een Q-serie tv - dit jaar naar meer Samsung tv's zal komen, waaronder de Q70A-, A80A-, A60A- en AU8000-lijnen.

Wanneer deze functie zal verschijnen is niet bekend, maar een lancering in het tweede kwartaal (maart-mei) lijkt het meest waarschijnlijk.