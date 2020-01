Samsung heeft codenaam Galaxy S11 'bevestigd'

Het duurt niet lang meer tot de Samsung Galaxy S11 wordt onthuld - we verwachten zo rond 11 februari een aankondiging - maar het bedrijf heeft nu misschien wel onbedoeld gehint op een grote nieuwe fotografie feature.

Op de website van Samsung, nog voor het lanceringsevenement, lijkt het bedrijf de codenaam voor de smartphone te hebben gelekt. Deze codenaam werd opgepikt door de website GalaxyClub, zij kwamen erachter dat codenaam verstopt zit in een URL. Als je je namelijk inschrijft voor e-mailupdates over het Unpacked evenement, - dat kan in bepaalde landen, in dit geval in Duitsland - dan moet je vervolgens je e-mailadres bevestigen. In die URL is het volgende te lezen: 'Hubble-Bloom-Registration'.

Hubble en Bloom zijn twee codenamen die we al eens eerder hebben gehoord; de Galaxy S11 werd aangeduid als de eerste tijdens de ontwikkeling ervan en Bloom zou waarschijnlijk de codenaam zijn voor de langverwachte Galaxy Fold 2. We hebben van beide eerder gehoord, maar dit is de eerste keer dat we het van Samsung zelf horen.

Vanwege het pseudoniem Hubble verwachten we dat de Samsung Galaxy S11 een Huawei P30 en Google Pixel 4-stijl astrofotografie modus krijgt. Samsung heeft een gepatenteerde software feature genaamd 'Space Zoom', die klinkt alsof het is ontworpen om foto's te nemen van hemellichamen.

Door het publiceren van de codenaam van de Galaxy S11, heeft Samsung zelf de geruchten bevestigd dat zijn aankomende smartphones worden geleverd met deze fotografiefunctie.

En wat kunnen we halen uit de 'Bloom' naam voor de Samsung Galaxy Fold 2? Nou, niet veel, aangezien je kan refereren naar vrijwel elke opvouwbare telefoon als 'in bloei staan als een bloem' zodra je hem opent.

Als de Space Zoom feature echt is, zullen we er waarschijnlijk wel meer over horen tot 11 februari als Samsung Unpacked klaar is om ons de nieuwste gadgets van het bedrijf te presenteren. Check TechRadar om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws over de Samsung Galaxy S11.