Samsung Galaxy S23 Ultra zou slechts kleine upgrades hebben

Normaal gesproken behoren nieuwe telefoons in Samsung's Galaxy S Ultra lijn tot de meest spannende toestellen van het jaar, maar dat is misschien niet het geval met de Samsung Galaxy S23 Ultra. Gelekte renders wijzen erop dat je moeilijk het verschil zou kunnen zien tussen deze en de Samsung Galaxy S22 Ultra.

Dat is de indruk die we krijgen van onofficiële renders gedeeld door @OnLeaks - een bekende leaker - namens SmartPrix (opens in new tab). Ze tonen een telefoon die er vrijwel identiek uitziet als de S22 Ultra, zoals je hieronder kunt zien.

Er zijn enkele kleine veranderingen. Terwijl dit lek zegt dat de telefoon opnieuw een 6,8-inch scherm zal hebben, zullen de afmetingen ander zijn. De Galaxy S23 Ultra zou 163,4 x 78,1 x 8,8 mm meten, vergeleken met de 163,3 x 77,9 x 8,9 mm van de Galaxy S22 Ultra.

(Image credit: @OnLeaks / SmartPrix)

Het scherm zal blijkbaar ook enkele verbeteringen hebben, zoals verhoogde helderheid, betere kleurnauwkeurigheid en HDR-prestaties.

Andere veranderingen voor de Galaxy S23 Ultra zijn minder gebogen zijkanten en de twee kleinste camerasensoren die niet meer uitsteken aan de achterkant.

We kijken hier voorlopig kritisch naar, maar gezien de bron is de kans groot dat het accuraat is. Daarom zou de Samsung Galaxy S23 Ultra nauwelijks anders zijn aan de buitenkant.

Analyse: upgrades onder motorkap

Het goede nieuws is dat de specs wel beter kunnen zijn. Die worden niet vermeld in dit lek, maar een eerder lek zei dat de Samsung Galaxy S23 Ultra een 200MP camera kan krijgen tegenover 108MP op de S22 Ultra.

Hij zal natuurlijk ook een nieuwe en krachtigere chipset hebben, waarschijnlijk de Snapdragon 8 Gen 2, wat zorgt voor iets betere prestaties.

Als dat het grootste deel van de upgrades is, zal de Galaxy S23 Ultra niet heel interessant zijn. We verwachten hem uiteindelijk wel terug te zien in onze lijst met de beste Samsung-telefoons.