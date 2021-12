Samsung Galaxy S22 Ultra komt mogelijk met groene tint

De nieuwe Samsung Galaxy-reeks laat niet enorm lang meer op zich wachten, en een nieuw leak rond het ontwerp van de Samsung Galaxy S22 Ultra is altijd welkom. Dit gerucht toont ons de smartphone in een nieuwe kleur, en het mogelijk een van de beste tinten waarin we ooit een smartphone zagen verschijnen.

De informatie is afkomstig van bekend leaker @Universerlce. Hij onthulde de groene tint van de Samsung Galaxy S22 Ultra. LetsGoDigital ging aan de slag met wat renders en toont ons hoe de smartphone er in die kleur uit kan zien. Het resultaat zie je hieronder.

Het is een heel donkere en stijlvolle groene tint, wat dan ook wel iets is dat we verwachten van een topklasse smartphone. Het ziet er veel interessanter uit dan de vertrouwde zwarte, witte en zilveren kleuren die veel moderne smartphones krijgen.

(Image credit: LetsGoDigital)

Zoals altijd moeten we dit leak met een korreltje zout nemen. We hebben wel al verscheidene malen gehoord dat de Samsung Galaxy S22 Ultra in het groen beschikbaar zou zijn (samen met zwart, wit en donkerrood). Als het dan toch het geval is, dan zou een donkere tint zoals de deze goed passen bij de gebruikelijke kleuren van de topmodellen van Samsung.

Daarnaast merkte SamMobile op dat box.co.uk, een handelaar uit het Verenigd Koninkrijk, verscheidene accessoires online plaatste voor de Samsung Galaxy S22-reeks, waaronder hoesjes. Als we de verschillende kleurencombinaties mee in rekening nemen, dan zien we minstens 66 opties.

De meeste producten bevatten jammer genoeg geen afbeeldingen. Het valt echter wel op dat geen van de cases voor de Galaxy S22 Ultra met een opening komen voor de S Pen. Dit versterkt ons vermoeden dat de smartphone zelf een gleuf krijgt waar je deze kan opbergen.

De vermelding suggereert ook dat de S Pen-stylus met een zwarte, witte, donkerrode of groene kleur komt, net als de Samsung Galaxy S22 Ultra zelf.

Opinie: minder wit, meer groen

In tegenstelling tot andere merken blijft Samsung weigerachtig om heldere kleuren te gebruiken op zijn duurdere smartphones. Ook al kan dat voor sommigen teleurstellend zijn, toch kiezen we zelf liever voor de donkerdere tinten.

We hopen dat de nog niet onthulde donkerrode kleur even stijlvol blijkt. Hiermee zou de Samsung Galaxy S22 Ultra al snel veel meer interessante kleuren krijgen dan de Samsung Galaxy S21 Ultra die enkel in het blauw of bruin verscheen.

Deze twee nieuwe kleuren ten spijt blijven het slechts een beperkte hoeveelheid tinten die erbij komen. De zwarte en witte kleuren zullen er waarschijnlijk mee voor zorgen dat de smartphone eruit ziet als een standaard glazen toestel.

Het is jammer dat we niet meer kleuren krijgen (als deze geruchten kloppen natuurlijk). De kans bestaat ook dat niet alle kleuren in elke regio verkrijgbaar zijn, of dat je ze enkel via de eigen winkel van Samsung kan kopen. Keuze is altijd interessant, en het wordt stilaan moeilijk om zoveel geld uit te geven aan weer een witte rechthoek.