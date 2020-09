Samsung Galaxy S21 / S30 releasedatum, prijs, nieuws en leaks

De Samsung Galaxy S20 is een van de meest premium en indrukwekkende smartphone die het bedrijf heeft uitgebracht, maar we dromen nu al van wat Samsung ons zal brengen met de Galaxy S21-reeks.

Nu dat de Samsung Galaxy Note 20 is gelanceerd, kennen we de visie van Samsung als het op 'premium' smartphone aankomt - en dat geeft ons een hint voor wat er zit aan te komen met de Galaxy S21, die we pas verwachten in het begin van 2021.

De Samsung Galaxy S21-toestellen zullen de meest interessante smartphones van 2021 worden, dus de spanning wordt al opgebouwd, en we horen nu de eerste geruchten.

Al deze info vind je hieronder, en we zullen meer toevoegen aan dit artikel zodra er meer informatie is, dus neem zeker geregeld een kijkje als je up-to-date wil blijven.

Je zal ook verder ons wenslijstje voor de Samsung Galaxy S21 vinden - dit zijn de dingen die we het liefst in de nieuwe Galaxy S-smartphone zien verschijnen, om hem zo interessant mogelijk te maken.

Laatste nieuws: Een benchmark suggereert dat de Samsung Galaxy S21 Plus met een andere chipset komt dan we verwachten, samen met 8GB RAM.

In het kort

Wat is het? De opvolger van de Galaxy S20

De opvolger van de Galaxy S20 Wanneer verschijnt hij? Waarschijnlijk februari 2021

Waarschijnlijk februari 2021 Wat zal hij kosten? Voorlopig onbekend

Samsung Galaxy S21 releasedatum en prijs

Samsung onthult altijd nieuwe Galaxy S-modellen in het begin van het jaar, en de voorbije jaren zagen we ze steeds voor het eerst in februari, waarna ze dan in maart in de winkelrekken verschenen. Het ziet ernaar uit dat ze hetzelfde zullen doen met de Samsung Galaxy S21-reeks.

We kunnen voorlopig niet veel specifieker gaan dan dat, maar het bedrijf heeft dit jaar het MWC (een mobiele technologiebeurs die doorgaans aan het einde van februari plaatsvindt) vermeden en zijn toestellen eerder die maand gelanceerd, dus dat is ook mogelijk in 2021.

Hoeveel de Samsung Galaxy S21 gaat kosten is nog onduidelijk. De smartphones zullen waarschijnlijk minstens even duur zijn als de Galaxy S20-reeks. De startprijs van het basismodel bedraagt €899,-, en de Samsung Galaxy S21 Plus en Samsung Galaxy S21 Ultra zullen die prijs dan nog overstijgen.

Samsung Galaxy S30 of Galaxy S21?

Voor de lancering van de Samsung Galaxy S20 dachten we dat deze de naam Galaxy S11 ging krijgen, en verschillende lekken verwezen er telkens anders naar. De geschiedenis herhaalt zichzelf misschien - een betrouwbare leaker zei al dat de Galaxy S30 eigenlijk de Galaxy S21 is.

Dus krijgt het nieuwe toestel nu de naam Samsung Galaxy S21 of Galaxy S30?

Dat kunnen we nu nog niet weten - de meeste mensen denken Galaxy S30, maar de lekker die ermee naar buiten kwam heeft een geloofwaardig parcours, wat genoeg is om onze aandacht te trekken.

Nu we dichter bij de lancering van de smartphones komen, verwachten we ook dat meer gekende lekkers hun naam achter een van de twee namen gooien, wat ons een beter idee zal geven van wat we kunnen verwachten.

Bij ons op de redactie worden in het algemeen de voorspellingen voor de Galaxy 21 gevolgd, dus dat wordt dan ook onze verwijzing naar het toestel doorheen het artikel.

Samsung Galaxy S21 lekken en nieuws

Op het moment van schrijven hebben we nog niet teveel geruchten rond de Samsung Galaxy S21 gehoord, maar wat we al wel weten is een claim dat het toestel een in-screen camera kan hebben, al zou Samsung de mogelijkheden hiervan aan het evalueren zijn, dus het klinkt alsof de technologie nog niet klaar is.

We hebben ook gehoord dat Samsung werkt aan een camera voor smartphones met 150MP die negen pixels in één kan combineren, voor 16MP-beelden die veel licht kunnen oppakken.

We moeten deze claim echter met een serieuze korrel zout nemen - het is heel vroeg voor geruchten van de S21, de bron heeft geen achtergrond, en zelfs als Samsung werkt aan die camera, dan is de kans nog groot dat deze niet in de Galaxy S21-reeks verschijnt.

Dit gezegd zijnde, de claim van een 150MP hoofdcamera is weeral verschenen, met een andere bron die toevoegt dat hij vergezeld wordt van een 64MP telefoto, 16MP ultrawijde en 12MP macrocamera, plus een dieptesensor, voor 5 sensoren in totaal. Als dit klopt, dan lijken het ons eerder specificaties voor de Samsung Galaxy S21 Ultra.

Bovendien hebben we recent gehoord dat de Samsung Galaxy S21 Ultra een 108MP hoofdcamera krijgt (net als de S20 Ultra), maar met een nieuwe en verbeterde beeldsensor. Dus het is onduidelijk welke geruchten er momenteel juist zijn.

Elders hebben we opgevangen dat de Samsung Galaxy S21 de Time-of-Flight-sensor zal laten vallen die wel in de Galaxy S20 zat. Blijkbaar zou Samsung deze technologie opzij hebben geschoven tot het een sensor heeft die kan concurreren met die van Apple.

Die informatie werd ondersteund door een Samsung Galaxy S21 / S30 Ultra camera lek. Blijkbaar zal het toestel een 108MP hoofd-, 12MP ultrawijde en 40MP selfiecamera hebben, net als de S21 Ultra, maar met twee zoomlenzen in plaats van een, en geen ToF-sensor. Deze zoomcamera's zouden 3x en 5x zoomen kunnen aanbieden.

Aan de andere kant hebben we nu een Samsung patent voor een ToF-sensor gezien - vroeger gebruikte het bedrijf er enkel die door Sony werden gemaakt, maar dit suggereert dat het een eigen sensor aan het bouwen is, in plaats van ze helemaal te laten vallen. Als dit klopt, dan kan de sensor worden gebruikt voor gezichtsherkenning, bokeh-effecten of AR-functies (augmented reality). Natuurlijk betekent het bestaan van een patent niet dat de sensor op tijd klaar zal zijn voor de Galaxy S21-reeks.

Er is ook een patent van Samsung (zie onder) dat een ontwerp van een smartphonecamera toont met zes camerasensoren achteraan. Dat zou 5 breedhoek- en een telefoto-sensor inhouden, en elke lens zou individueel verschuifbaar zijn, wat inhoudt dat ze allemaal naar een andere richting kunnen wijzen.

Dat zou een aantal potentiële applicaties kunnen hebben, van het toevoegen van een bokeh-effect tot panorama's, om mogelijk de shots bij laag licht en HDR te verbeteren. Hoe dan ook is het patent nog niet specifiek gelinkt aan de Galaxy S21, dus we moeten er niet op rekenen om dit ontwerp te zien.

We hebben ook wat nieuws over de chipset, met een benchmark die suggereert dat sommige versies van de Samsung Galaxy S21 een nieuwe Exynos 1000 chipset zullen gebruiken met een GPU-prestatie die tot drie keer sneller is dan die van de Snapdragon 865 - wat momenteel de beste Android chipset is die bestaat. Kopers in de VS zullen waarschijnlijk een Snapdragon 875 krijgen, die waarschijnlijk even snel is.

Dit gezegd zijnde, een andere benchmark - blijkbaar voor de Samsung Galaxy S21 Plus - toont een Exynos 2100 chipset, wat iets is waar we nog niet van hebben gehoord. De scores zijn niet bijzonder indrukwekkend (al zijn ze zeker aan de hoge kant) en het is vermeld met 8GB RAM. We moeten dit echter met een korreltje zout nemen.

Qua batterij suggereren onofficiële berichten dat de S21 een kleine boost krijgt in batterijcapaciteit vergeleken met de gelijkaardige S20-modellen - maar we zullen moeten wachten of dit zich in een langere batterijlevensduur vertaalt.

Een klein stukje nieuws rond de ontwikkeling van de Galaxy S21 is dat Samsung volgens geruchten gewisseld is van leveranciers van de schermtechnologie naar een bedrijf genaamd BOE. Nieuwere berichten suggereren dat dit niet meer het geval is, en dat de schermtech dezelfde blijft als die van de Galaxy S20 nu Samsung verder gaat met de productie van zijn eigen schermen.

We hebben gehoord dat Samsung intern debatteert of het moet stoppen met het verzenden van oplaadkabels met zijn smartphones in 2021 in een poging om e-afval te verminderen (aangezien de meeste mensen reeds oplaadkabels hebben liggen thuis).

De Samsung Galaxy S21 zou zeker een van deze smartphones kunnen zijn. Vorige Galaxy-toestellen kwamen met oplaadkabels die niet dezelfde oplaadsnelheid hadden als het toestel, dus veel mensen kopen al aparte kabels, en het is mogelijk dat het toestel volledig zonder poorten zal zijn. We zijn alvast benieuwd naar meer informatie.

Wat we willen zien

We weten nog niet veel van de Samsung Galaxy S21, maar we weten wel wat we ervan verwachten, met de volgende zaken die op de top van onze lijst staan.

1. Een meer redelijke prijs

Er valt niet te ontsnappen aan hoe prijzig de Samsung Galaxy S20-reeks is. Zelfs het basismodel kost je aardig wat, met prijzen die stijgen in vergelijking met het vorige jaar en de feit dat de Samsung Galaxy S20 Ultra bijna een nieuwe categorie ultra-premium smartphones heeft gemaakt.

De situatie wordt niet verbeterd door het gebrek aan Samsung Galaxy S20e of Samsung Galaxy S20 Lite - al is het mogelijk dat er een soortgelijke versie ooit opduikt.

In elk geval zouden graag een prijsverlaging voor de modellen van 2021 willen zien, of een Samsung Galaxy S21 Lite als deel van de reeks. Of zelfs nog beter, beide.

2. 100x zoom voor heel de reeks

De Samsung Galaxy S20 Ultra heeft de beste cameraspecificaties die we ooit op een smartphone hebben gezien, met in het bijzonder de 100x zoom.

Dus, voor de hele Galaxy S21-reeks zouden we deze functie in de meer betaalbare modellen willen zien verschijnen. Maar we willen het ook verbeterd zien, want in zijn huidige vorm is de kwaliteit niet geweldig, wat er meer een leuk snufje van maakt dan een functie die je eigenlijk veel gebruikt.

3. Een in-screen camera

Het huidige vlaggenschip van Samsung heeft uitsnijdingen in het scherm voor de selfiecamera, en we vinden dit een nogal weinig elegante oplossing, dus voor de Samsung Galaxy S21 zouden we graag de camera in het scherm gebouwd willen zien, net als de vingerafdrukscanner.

Dat zou Samsung de kans geven om een ontwerp met een ononderbroken scherm te leveren zonder een pop-up camera (die intern meer plaats inneemt en ook kwetsbaarder is).

We vertrouwen er niet op dat we dit te zien krijgen - het zal waarschijnlijk afhangen van de kwaliteit van de tech - maar het zou een geweldige functie zijn.

4. Een nieuw ontwerp

Het ontwerp van de Galaxy S-reeks is niet veel veranderd met de modellen van 2020, en los van het omruilen van een rand voor een camera-perforatie is het ontwerp niet veel veranderd in jaren, dus we zouden zeggen dat het tijd is voor Samsung om de dingen nog eens wat op te frissen met de Galaxy S21-reeks.

Een manier om dat te doen zou met een in-screen camera zijn, zoals reeds vermeld, maar hoe dan ook willen we dat de toestellen er anders uitzien dan de Galaxy S20-reeks.

5. Overal dezelfde chipset

Een gekke functie van de Samsung Galaxy S-reeks is dat de chipset afhangt van de regio in de wereld waar je hem koopt, met sommige regio's die de top Snapdragon-chipset gebruiken, en andere dan weer de beste Exynos-chip van Samsung.

Het verschil is dat deze chips amper gelijk zijn. Of het nu op prestatie of batterijlevensduur aankomt, er is altijd een verschil. De grootte van het verschil hangt af van jaar tot jaar, en het is nooit gigantisch, maar er is altijd wel een zwakkere versie van de telefoon.

Dus bij deze nieuwe reeks zouden we graag dezelfde chipset in alle regio's gebruikt willen zien worden.

6. 120Hz bij QHD+

Een andere eigenaardigheid van de Samsung Galaxy S20-reeks is dat je een 120Hz beeldverversingssnelheid of QHD+ schermresolutie kan hebben, maar nooit beide tegelijk.

Dat is vrij restrictief, zeker als er voldoende andere smartphones zijn - zoals de OnePlus 7T Pro en Google Pixel 4 XL - die tenminste een 90Hz refresh rate hebben gepaard met QHD+, waar de toestellen van Samsung je dan naar 60Hz trekken.

Er zijn geruchten dat Samsung deze restricties misschien verwijdert met een software-update, maar of dit nu het geval is of niet, dit is geen restrictie die we op de Galaxy S21 willen zien verschijnen.

7. Een betere scanner

De ingebouwde vingerafdrukscanner in de Samsung Galaxy S20-reeks is niet slecht, maar het is nog steeds niet zo snel of betrouwbaar als de beste fysieke vingerafdrukscanners die er zijn, dus dat is iets dat we graag verbeterd willen zien worden bij de Samsung Galaxy S21.

We willen dat dit direct werkt, elke keer, en ook nog eens veilig blijft.