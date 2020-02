108MP-camera van Samsung Galaxy S20 Ultra kan oogverblindende 12MP-foto's schieten

Een van de meest spannende features van de Samsung Galaxy S20 Ultra zou de 108MP-camera kunnen zijn. Samsung's nieuwe aanvraag voor een handelsmerk bevestigt min of meer dat deze lens foto's in 12MP zal maken.

Samsung heeft een handelsmerk aangevraagd voor een technologie genaamd 'Nonacell'. Dat heeft LetsGoDigital opgevangen en hoewel het handelsmerk niet in detail gaat, geeft dit wel aan dat deze technologie gerelateerd is aan camera's. Op basis van de naam en de andere lekken hebben we wel een goed idee van hoe de technologie werkt.

De naam op zich geeft al heel wat info prijs. Samsung gebruikt in sommige van zijn camera's al een technologie die 'Tetracell' heet om in wezen vier pixels tot één te combineren, dus het is logisch dat Nonacell ook zoiets zou doen. Maar 'nona' betekent negen in het Latijn, dus logischerwijs zou dit negen pixels combineren tot één, wat met een 108MP lens zou betekenen dat je 12MP foto's maakt, want 12 x 9 is 108.

Geen nieuwe naam

Er is geen garantie dat deze technologie zal worden gebruikt met de 108MP-camera van Samsung, maar het ziet er enorm waarschijnlijk uit. Het is ook niet de eerste keer dat we iets over deze technologie horen.

In december tweette @UniverseIce (een betrouwbare leaker) dat Samsung precies deze technologie zou gebruiken in zijn 108MP-camera. Hij noemde zelfs Nonacell bij naam, dus deze handelsmerkaanvraag bevestigt zo'n beetje dat dit gaat gebeuren.

Dus wat is er zo goed aan negen pixels combineren tot één? Het maakt ze een stuk groter, waardoor de prestaties bij weinig licht enorm verbeteren, en aangezien je nog steeds 12MP foto's maakt, zul je niet te veel details opofferen. Veel high-end smartphonecamera's zijn immers nog steeds rond de 12MP.

Wat op dit moment nog niet helemaal duidelijk is, is of je met de camera ook 108MP foto's zou kunnen maken, maar daar moeten we snel achter komen, want naar verwachting zal Samsung de Galaxy S20 Ultra naast de Samsung Galaxy S20 en S20 Plus op 11 februari onthullen.