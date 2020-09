Samsung Galaxy S20 Fan Edition kan later deze maand verschijnen op Unpacked event

Het lijkt erop dat Samsung nog niet klaar is met zijn hardware aankondigingen voor dit jaar. We hebben al twee Unpacked evenementen gehad sinds augustus - een voor de aankondiging van de Note 20 reeks en een andere voor de Galaxy Z Fold 2 begin september - en nu is er een extra evenement gepland voor 23 september.

Samsung's Amerikaanse website zegt dat dit Unpacked event voor "iedere fan" is, waardoor we ons afvragen of de lekken en geruchten van de Samsung Galaxy S20 Lite - ook wel de Galaxy S20 Fan Edition genoemd - toch waar zijn.

Het is niet helemaal duidelijk of de Lite en FE namen voor hetzelfde apparaat zijn of dat het twee verschillende modellen worden, maar beide namen zijn in officieel materiaal opgedoken en gespot door oplettende Twitter-gebruikers.

De naamgeving kan ook afhangen van de regio terwijl het om hetzelfde toestel gaat, aangezien de website van Samsung Australië geen vermelding van "de fans" maakt. In plaats daarvan is er een cryptische teaser die slechts zegt dat er "iets" aankomt.

Of de smartphone nu de S20 Lite of de S20 Fan Edition zal heten, er zijn al een tijdje specificaties van een nieuwe Samsung uitgelekt. Volgens eerdere berichten zullen enkele van de belangrijkste kenmerken van de S20 reeks, zoals het 120Hz display, behouden blijven, maar het scherm zal worden beperkt tot 1080p resolutie om de prijs laag te houden.

Wat die prijs precies zal zijn, is nog steeds een mysterie, maar het aftellen is begonnen en we zijn niet ver verwijderd van het volgende Samsung Unpacked event.