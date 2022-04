‘Samsung Display werkt aan oprolbare OLED-tv’

This is LG's RX Rollable Series OLED TV

Een nieuwsbericht uit Zuid-Korea claimt dat Samsung Display werkt aan dunnere en flexibelere schermen, met de intentie om een oprolbare QD-OLED-tv te maken.

Dit claimen bronnen in gesprek met The Elec. Het lijkt erop dat de ontwikkeling van next-gen tv-panelen in een gevorderd stadium zit. Het doel van deze technologie is om het gebruik van glazen substraten te verminderen, waardoor je het beeld kunt oprollen.

Samsung Display is overigens een apart bedrijf van Samsung Electronics, de daadwerkelijke makers van de tv’s. De schermen worden ontwikkeld door Samsung Display en vervolgens ingezet in producten door het grotere elektronicabedrijf.

Samsung Electronics is dus zeer waarschijnlijk de eerste die gebruik kan maken van de oprolbare QD-OLED-schermen.

Oprolbaar is leuk, maar duur

De enige oprolbare tv die nu commercieel beschikbaar is, is de LG RX Rollable Series OLED. Deze maakte zijn debuut bij CES 2019 en kwam een jaar later op de markt.

Voor het 65 inch model van deze tv betaal je zo’n 60.000 euro en je moet hem direct bij de leverancier bestellen, of via een speciale installateur.

We weten nog niet wat de tv van Samsung gaat kosten. Als we kijken naar de huidige prijzen van QD-OLED-tv’s, mogen we rekenen op een behoorlijk bedrag. Waarschijnlijk zal de oprolbare tv niet veel goedkoper zijn dan die van LG.

Dat gezegd hebbende, als Samsung het wel voor elkaar krijgt om de kosten te verlagen, komen de oprolbare tv’s misschien een stuk dichter bij een plaatsje in onze huiskamer.