ROG Phone 3 renders voor het eerst gelekt

Het ziet ernaar uit dat de lancering van de ROG Phone 3 dichterbij is dan menigeen denkt. De smartphone van Asus is opgedoken op de Chinese certificatiedatabase TENAA. Gezien de specificaties hebben we te maken met de nodige upgrades hier en daar, vergeleken met zijn voorganger.

Het design van de Taiwanese telefoon lijkt niet heel erg aangepast. Er is een ROG-logo dat waarschijnlijk net als zijn voorganger een LED-functie in zich heeft, en er is een horizontale camera-opzet met LED-flitser aan de achterzijde.

Net als vorig jaar is er sprake van een voorkantvullend scherm met minieme randen voor onder meer de frontcamera. Het display kent een diagonaal van 6,59 inch en het gaat om een AMOLED-scherm met een resolutie van 2340 x 1080 pixels. Er is nog niets terug te lezen over de ververssnelheid van het display, maar we verwachten op z'n minst 120Hz.

(Image credit: TENAA)

Zoals gezegd, is er een minieme rand boven het display aanwezig, met daarin ruimte voor een frontcamera en een speaker grill. In combinatie met de grill op de onderste rand is er sprake van stereo audio. De volumeknoppen en aan/uit-knop zijn geplaatst aan de rechterzijde, terwijl een secundaire USB-C poort aan de linkerzijde zit. De primaire USB-C poort bevindt zich aan de onderzijde.

Onder de motorkap is er een Snapdragon 865 aanwezig met 8/12/16GB LPDDR5 RAM. De opslagversies bestaan uit: 128/256/512GB UFS 3.0. Helaas zien we geen koptelefooningang of de optie om het geheugen uit te breiden met een microSD-kaartje.

De primaire 64MP camera aan de achterzijde wordt bijgestaan door een 13MP groothoekcamera. Wat de derde sensor en de frontcamera exact voor ons in petto hebben, is voor nu nog een raadsel. 5G-ondersteuning is aanwezig met sub-6GHz banden. We zijn niet zeker of er ook mmWave-modellen verschijnen dit jaar.

Er is 6000mAh aan accucapaciteit inbegrepen en 30W snelladen. Uit de doos draait het apparaat op Android 10, met daaroverheen Asus' ROG-schil. Air triggers zijn we nog niet tegengekomen, evenals een IP-certificering of de mogelijkheid tot draadloos opladen. Naarmate we steeds dichter bij de lancering komen zal hier meer over duidelijk worden.