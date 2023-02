Praat direct tegen ChatGPT met Bing's nieuwe Android en iPhone apps

Microsoft's nieuwe Bing-zoekmachine met ChatGPT-ondersteuning wordt steeds verder uitgebreid. Je kan nu ook op je Android- en iOS-apparaten gebruikmaken van de zoekmachine via de nieuwe mobiele apps en je kan nu ook spraakgestuurd zoeken.

De nieuwe apps, die pas net uit zijn, brengen Bing's nieuwe AI-krachten voor het eerst naar onze telefoons. Je account heeft wel toegang nodig tot de nieuwe zoekmachine (daarvoor kan je jezelf op de wachtlijst zetten (opens in new tab)), voordat je de chatbot kan activeren door het Bing-icoon onderaan je scherm aan te tikken.

Het echte grote nieuws bij deze ontwikkeling is dat je nu naast toegang tot de mobiele apps ook toegang krijgt tot spraakgestuurd zoeken. Dat belooft namelijk veel voor de toekomst van AI-zoekmachines. Volgens Microsoft was dit dan ook een van de "meest gevraagde functies" vanuit de preview-leden.

Deze nieuwe functie betekent dat je direct tegen Bing's ChatGPT-brein kan gaan praten op een veel nonchalantere manier dan bij de desktopversie. Je kan de chatbot bijvoorbeeld vragen stellen over bepaalde weetjes of tijdens zo'n gesprek vragen waar je het beste kan gaan eten vanavond (zoals in de afbeelding van Microsoft's preview hierboven).

Die nieuwe functies waren blijkbaar nog niet genoeg, want Microsoft heeft de vernieuwde versie van Bing nu ook beschikbaar gemaakt op de homepagina van de mobiele Microsoft Edge-app en het bedrijf heeft ook een wereldwijde preview gelanceerd voor wat ze "AI-aangedreven Bing voor Skype" noemen.

Met die laatste functie kan je Bing aan he Skype-groep toevoegen, net zoals je dat zou doen met een normaal contactpersoon. Vervolgens kan je vragen gaan stellen, waarbij de hele groep mee kan kijken naar de antwoorden. Microsoft zegt dat dit vooral heel handig kan zijn als je bijvoorbeeld een reis aan het plannen bent met een groep mensen. Je kan dan tussendoor bijvoorbeeld aan Bing vragen wat de weersverwachting is of wat er allemaal te doen is op jouw reisbestemming wanneer je daar bent.

Microsoft heeft ook laten weten dat je zelf kan kiezen of je de antwoorden in een beknopt overzicht wil krijgen, in een lopende tekst of in een versimpelde tekst. Als er in jouw groep mensen zitten die verschillende talen spreken, dan kunnen Bing's antwoorden ook vertaald worden in meer dan 100 verschillende talen. Microsoft gaf ook aan dat deze mogelijkheden in de toekomst ook "naar andere communicatie-apps, zoals Teams" zullen komen.

Conclusie: Bing met ChatGPT verspreidt zich steeds verder

(Image credit: Microsoft)

Microsoft's nieuwe mobiele apps voor Bing en Edge en de ChatGPT-integratie in Skype tonen aan dat AI-chatbots pas echt hun kracht kunnen laten zien wanneer ze aan bestaande apps en diensten worden toegevoegd (en als ze ook als stemassistent kunnen functioneren).

We hebben sinds Microsoft's lancering van de nieuwe Bing op al gezien wat de grootste krachten en de beperkingen zijn van AI-integratie bij een zoekmachine.

We hebben eerder al gezegd dat het misschien een slecht idee is om Bing met CHatGPT-integratie overhaast naar iPhone en Android te brengen, omdat de technologie duidelijk nog in de kinderschoenen staat en de chatbot momenteel nog wel eens dingen vergeet, enigszins agressief wordt of gewoon antwoorden verzint.

Toch is het wel logisch, want Microsoft claimt bijvoorbeeld ook dat 64 procent van de zoekopdrachten via mobiele telefoons worden ingevoerd. Dit kan echter wel betekenen dat deze AI-technologie nu nog verder wordt uitgerekt en pas echt tot zijn limiet wordt getest. Hopelijk helpt de recente aanpak van Microsoft, waarbij Bing-chats worden beperkt tot vijf antwoorden per gesprek, want we gaan er vanuit dat dit nieuwe beleid ook in de mobiele apps zal gelden.

Microsoft bouwt in ieder geval wel een mooie voorsprong op ten opzichte van Google door al deze AI-functies toe te voegen aan zijn software. Bijvoorbeeld door de 'co-pilot'-assistentie toe te voegen aan Skype (en binnenkort ook aan Teams). De druk zal steeds hoger worden bij Google om dit soort functies ook toe te voegen aan diensten zoals Google Sheets (en Google Slides), waar tot nu toe alleen nog maar ChatGPT-plugins voor zijn gemaakt.

We zijn ook zeker benieuwd hoe ChatGPT zal omgaan met het spraakgestuurd zoeken. Als dat voor goede ervaringen gaat zorgen, dan ziet de toekomst er ook goed uit voor bijvoorbeeld Alexa en Siri als deze diensten ook een vergelijkbare AI-upgrade krijgen. Misschien kunnen die bestaande stemassistenten dan hun oorspronkelijke beloftes waarmaken en pas echt goede stemassistenten worden.