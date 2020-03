Tijdelijke Pokémon Go wijzigingen laten je spelen vanuit je huis

Pokémon Go is een spel dat de spelers meestal aanmoedigt om naar buiten te stappen, maar door de coronapandemie is dit niet altijd mogelijk. Maar, geen paniek, Niantic heeft tijdelijk een paar mechanics aangepast zodat je vanuit je eigen huis Pokémon kan vangen.

In een verklaring aan Polygon zei Niantic dat het momenteel prioriteit geeft aan updates van Pokémon Go functies die binnenshuis gebruikt kunnen worden.

Deze veranderingen, die per direct van kracht zijn, omvatten het vergroten van de habitats, zodat spelers een betere kans hebben om Pokémon te vangen vanuit hun huis. Maar wat verandert er nog meer?

Wat is er veranderd?

Niantic biedt momenteel een korting van 99% aan op incense pakketten, die je met coins kan kopen en waarmee de Pokémon automatisch naar je toe komen. Een incense zal bovendien een uur van kracht zijn in plaats van het gebruikelijke halfuur.

Bovendien zullen de Incubators de spelers in staat stellen om "twee keer zo snel" eieren uit te laten komen. Incubators vereisen dat spelers een bepaald aantal stappen zetten voordat een ei uitkomt, maar dit aantal is nu verlaagd. Daar komt nog bij dat Pokéstops nu meer items geven.

Zoals Polygon aangeeft, hebben de zorgen van het coronavirus al geleid tot het uitstellen van de Abra Community Day door Niantic en andere events in de echte wereld. Events zoals Battle League laten spelers gelukkig toe om op afstand met elkaar te vechten. Daarnaast zal de aankomende Special Research bestaan uit opdrachten die spelers alleen kunnen volbrengen.

"Terwijl we deze updates hebben gemaakt op basis van de huidige wereldwijde gezondheidssituatie, moedigen we spelers ook aan om beslissingen te nemen over waar ze naartoe moeten gaan en wat ze moeten doen, die in het belang zijn van hun gezondheid en de gezondheid van hun omgeving", vertelde Niantic aan Polygon.