Philips Hue app krijgt grote update voor smart home verlichting

Philips Hue wil het gebruik van smart home verlichting nog gemakkelijker maken. Het gaat om een verbeterde app die meer personalisatieopties moet bieden. Hue 4.0 wordt uitgerold voor zowel iOS als Android, waarbij zowel de zonsopgang als zonsondergang kunnen worden ingesteld op specifieke in- en uitschakeltijden bij het maken van automatiseringen.

Het is bijvoorbeeld mogelijk om je tuinverlichting zo in te stellen dat ze bij zonsondergang aangaan, maar wel om twee uur 's nachts weer uitgaan. Je kunt ook specifiekere regels hanteren, zoals het inschakelen van verlichting zo'n vijftien minuten voorafgaand aan de zonsondergang. Daarnaast is er de optie om tijden voor het in- en uitschakelen van lichten willekeurig te maken, zodat je eventuele indringers kunt afschrikken.

Sneller, beter en sterker

De Hue 4.0-app heeft meer dan honderd verbeteringen gekregen ten opzichte van de vorige versie. Philips beweert dat de app nog responsiever moet zijn. Als je de Hue-knop of afstandsbediening gebruikt om de lichten te bedienen, zal de verandering direct in de app worden getoond. Voorheen duurde dat ongeveer dertig seconden.

Andere functies voor de nieuwe app betreffen geofencing voor meerdere gebruikers. Dit betekent dat de app eerst kijkt of er al andere bewoners thuis zijn alvorens de op locatie gebaseerde automatiseringen worden ingeschakeld. Ook is het mogelijk om alle lichten en scènes op hetzelfde scherm te zien. Hierdoor kun je gemakkelijker lichten bedienen en tussen scènes schakelen.

Bovendien kun je nu ook schakelen tussen verschillende bridges, indien je er meerdere in huis hebt of meerdere huizen hebt met Philips Hue-lampen. Daarnaast is Hue Scenes Gallery toegankelijker geworden voor iedereen die meer kleurinspiratie zoekt. Een speciale modus maakt het mogelijk om de app makkelijker met één hand te bedienen.

Daarnaast zal er de komende maanden nog een update verschijnen, genaamd Dynamic Scenes. Hierbij veranderen de lampen in een kamer of zone langzaam in verschillende kleuren binnen een scène. Hierdoor ontstaat er een uniek lichteffect.