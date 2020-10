OnePlus 9 releasedatum, prijs, nieuws en geruchten

We verwachten dat de OnePlus 9 de nieuwe top smartphone wordt die het bedrijf lanceert, nu we de recente onthulling van de OnePlus 8T achter de rug hebben.

Hier bij TechRadar zijn we grote smartphonefanaten, en we kijken graag naar de toekomst, naar de smartphone die OnePlus zal lanceren als zijn vlaggenschip voor 2021. De OnePlus 8 en 8 Pro waren geweldige smartphones, maar zeker niet perfect. Daarom hebben we een wenslijst van functies en veranderingen die we in het nieuwe model willen zien.

Op het moment van schrijven hebben nog geen enkel lek of gerucht waargenomen van dit toestel, omdat de lancering waarschijnlijk nog eventjes op zich zal laten wachten, maar dat is een deel van de reden waarom we deze lijst nu opstellen. We worden niet beïnvloed door nieuws en geruchten die een beeld kunnen vormen van de smartphone - het is enkel onze wenslijst.

Van zodra er meer informatie rond de OnePlus 9 beschikbaar komt, dan zullen we dit artikel updaten, en we gaan onze speculaties rond de releasedatum en prijzen hieronder zetten om context te bieden.

Laatste nieuws: De OnePlus 9 kan misschien al in april 2021 worden gelanceerd, volgens nieuwe bronnen.

In het kort

Wat is het? Nieuwe smartphone van OnePlus voor 2021

Nieuwe smartphone van OnePlus voor 2021 Wanneer komt hij uit? Mogelijk rond april 2021

Mogelijk rond april 2021 Hoeveel zal hij kosten? Waarschijnlijk tenminste €699

OnePlus 9 releasedatum en prijs

OnePlus 8 en 8 Pro (Image credit: Future)

We hebben nog geen concrete release-informatie voor de OnePlus 9, maar zoals veel smartphonefabrikanten is OnePlus een bedrijf met gewoontes, dus we verwachten de lancering rond april of mei 2021.

OnePlus toont meestal teasers van zijn smartphones naar aanloop van de lancering, dus we horen misschien iets over de lancering in maart. De releasedatum van de smartphone zal één of twee weken na de onthulling plaatsvinden.

Een bron heeft aan Android Central al gemeld dat de OnePlus 9 vroeger dan verwacht lanceert, in maart 2021. Een exacte releasedatum weten we niet, maar dit is de beste informatie die we nu hebben.

Als het op de prijs aankomt, dan wordt het moeilijk om voorspellingen te maken, vooral omdat elke nieuwe OnePlus smartphone steeds meer richting de premiumprijzen uitgaat. Daarnaast zorgt de OnePlus Nord ervoor dat de OnePlus 9 zich niet meer moet richten tot gebruikers met een beperkt budget.

De OnePlus 8 startte bij €699 voor 8GB RAM en 128GB opslag, en de OnePlus 8 Pro begon op €899 met ook 8GB RAM en 128GB opslaggeheugen.

Dat zijn vrij hoge prijzen, niet zo hoog als de prijskaartjes van de Samsung Galaxy S-reeks, maar nog steeds duurder dan de OnePlus smartphones vroeger waren. Gezien de Nord-serie niet bestond bij de lancering van de 8-reeks gaan we ervan uit dat de OnePlus 9 smartphones dus iets duurder worden.

Lekken en geruchten

We weten tot nu toe weinig van de OnePlus 9, maar de codenaam is misschien al gelekt - 'Lemonade'. Een referentie naar de populaire suikerdrank, het album van Beyonce, een nummer van Adam Friedman, of gewoon een willekeurig woord dat door een werknemer van OnePlus werd gekozen om naar de nieuwe smartphone te refereren? Waarschijnlijk het laatste.

Wat we willen zien

OnePlus 8 Pro (Image credit: Truls Steinung)

1. Draadloos opladen bij de niet-Pro-smartphone

De OnePlus 8 Pro beschikt over draadloos opladen, maar de niet-Pro-versie heeft dit niet, wat niet geweldig is voor mensen die een meer betaalbaar toestel willen met het comfort van draadloos opladen.

Misschien was dat gewoon het geval omdat de OnePlus 8 Pro de eerste smartphone was van het bedrijf die over deze tech beschikte, waarmee het een test-toestel was - dus het is mogelijk dat de OnePlus 9 draadloos oplaadbaar zal zijn zoals zijn Pro-broer.

2. Een telefotocamera op de niet-Pro OnePlus 9

Hier is nog een stukje tech dat de OnePlus 8 niet had, maar de 8 Pro wel - een telefotocamera. Hiermee kan je foto's met optische zoom trekken, om de afstand te verkleinen zonder aan resolutie in te moeten boeten.

Ingezoomde beelden zijn vaker meer bruikbaar dat groothoekfoto's, dus het is niet ideaal dat veel bedrijven, waaronder OnePlus, verkiezen om de groothoeklenzen te gebruiken, maar geen telefotocamera's plaatsen op de minder premium toestellen.

Voor een volwaardig fotografisch potentieel op deze smartphone willen we dat de OnePlus 9 met een telefoto- en groothoekcamera komt, niet slechts een van de twee.

3. Een hoofdcamera met een hogere resolutie

Zowel de OnePlus 8 als 8 Pro hebben hoofdcamera's met 48MP. Nu veel andere bedrijven een 64MP of 108MP hoofdcamera hebben, voelt dit een beetje ondergeschikt aan, en we willen hier graag wat verandering in zien.

Natuurlijk, de resolutie is niet de enige factor die beslist hoe goed een foto van een smartphone is, en pixelgrootte kan ook belangrijk zijn - maar de OnePlus 8 had niet de 48MP-sensor met de grotere pixels die sommige andere smartphones wel hebben, dus ook hier hebben ze de boot gemist.

We willen graag een OnePlus 9, of zelfs gewoon de 9 Pro, zien verschijnen met een hoofdcamera met een hoge resolutie, of misschien zelfs een hoofdcamera met grotere pixels om betere foto's te nemen.

OnePlus Nord (Image credit: Future)

4. Twee selfiecamera's

De OnePlus Nord had twee selfiecamera's, dus je kan standaard- of groothoekfoto's van jezelf en vrienden nemen. We zouden dit graag ook willen zien verschijnen in de OnePlus 9, omdat het je veel opties geeft bij het nemen van selfies.

De tweede voorwaartse camera zou niet noodzakelijk een breed blikveld moeten hebben, want sommige dual-selfiecamera's hebben een hoofdcamera die vergezeld is van een dieptesensor, voor verbeterde bokeh- of achtergrondeffecten.

5. Een 4K-scherm op het Pro-model

Er zijn slechts een paar smartphones met 4K-schermen uitgekomen - en ze komen allemaal van Sony, met als recent voorbeeld de Sony Xperia 1 en Xperia 1 II. Geen ander bedrijf heeft geprobeerd om dit soort super-hoge-resolutie-schermen te maken voor een smartphone.

Ja, een 4K-scherm is niet echt nodig in de meeste situaties, en de 2K van de OnePlus 8 Pro is over het algemeen genoeg voor de meeste gebruikers. Maar een 'Pro'-smartphone is niet voor iedereen, en ze hebben per definitie een beperkte aantrekking, dus de mensen die dit soort toestel kiezen kunnen wel eens dit type scherm nodig hebben.

Nu dat 5G inhoudt dat het streamen van games, films en televisie in een hoge resolutie geen toekomstmuziek meer is, zouden we graag de eerste 4K-schermen willen zien verschijnen op een smartphone die niet van Sony is.

OnePlus 8 Pro (Image credit: Aakash Jhaveri)

6. 'Palm rejection'-technologie

Een probleem dat we hadden bij de OnePlus 8 en OnePlus 8 Pro is dat ze niet voorzien waren van de 'palm rejection'-technologie, en we willen dit wel zien verschijnen in de OnePlus 9.

'Palm rejection'-technologie zorgt ervoor dat, als je per ongeluk de gebogen rand van het scherm aanraakt, dat het toestel begrijpt dat je het niet wou indrukken, zodat er niets gebeurt.

Dit verhindert je van per ongeluk tussen menu's door te swipen of applicaties te openen als je dit niet wilt, een probleem waar sommige smartphones met gebogen randen wel eens last van hebben.

7. Een grotere batterij

De OnePlus 8 had een batterij van 4.300mAh, die opliep tot 4.510mAh in de OnePlus 8 Pro.

Batterijen met 5.000mAh zijn in smartphones niet ongewoon, aangezien de grootte bepaalt hoe lang een smartphone meegaat tussen twee oplaadbeurten door. Als de smartphone top specificaties heeft, zoals een hoofdsensor van 108MP of een 4K-scherm (zoals een OnePlus 9 van onze dromen), dan heeft het ook een grotere batterij nodig om dit draaiende te houden.

Zelfs als de smartphone zonder grotere specificaties komt, dan hopen we nog altijd een grotere batterij te zien die de levensduur van het toestel omhoog trekt.

Oppo Find X2 Pro (Image credit: Future)

8. Meer verschillen met de Oppo Find X-lijn

De OnePlus 8 Pro leek heel, heel hard op de Oppo Find X2 Pro, met als enige verschil dat de smartphone een verbeterd scherm had, een sterkere camera en een hogere prijs.

Dat is geen willekeurige vergelijking - OnePlus en Oppo zijn beide in het bezit van BBK Electronics, net zoals Vivo en Realme, dus het zijn zusterbedrijven, en veel van de technologie die voor een toestel wordt ontwikkeld, gebruikt het bedrijf daarna in een ander.

Bij de OnePlus 8 en Oppo Find X2-reeksen leek het echter alsof er teveel werd gedeeld, en de smartphones waren iets te hard vergelijkbaar. We zouden graag een OnePlus 9 willen zien die iets minder gemeen heeft met de Oppo Find X3-reeks, zodat we wat concurrentie kunnen zien.