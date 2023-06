Nieuwste Apple VR headset leak: hier is het apparaat voor bedoeld

Alle geruchten wijzen naar een grote onthulling van de Apple VR-headset later vandaag. Na jaren van speculatie geeft deze laatste leak ons nu ook een idee van waar het apparaat allemaal voor kan worden gebruikt.

Volgens Bloomberg (via 9to5Mac) wordt er bij Apple Park, het hoofdkwartier van het bedrijf in Cupertino (Californië), een ruimte gecreëerd voor demonstraties van de nieuwe VR-headset. Bloomberg is meestal een betrouwbare bron als het gaat om Apple, dus het klinkt zeker geloofwaardig dat we de VR-headset vandaag te zien krijgen.

De demonstraties zijn bedoeld voor leden van de pers. Die kunnen dan waarschijnlijk na de WWDC 2023-keynote vanavond hand-on gaan met het apparaat (gedurende de komende maanden). De headset zal naar verwachting pas eind 2023 of begin 2024 echt in de verkoop gaan.

Het doel van Apple's VR-headset

Volgens Bloomberg zullen de demo's vooral gefocust zijn op "meeslepende" FaceTime-gesprekken in virtual reality, naast een aantal games en een selectie van Apple TV Plus-content. Met andere woorden, het apparaat zal VR toevoegen aan de bestaande apps van Apple.

Dit is dan ook niet zo vreemd, want andere headsets, zoals de aankomende Meta Quest 3, zijn over het algemeen ook gefocust op het spelen van VR-games, het bekijken van videocontent in een virtuele omgeving en het afspreken met andere mensen in de virtuele wereld.

Als het goed is komen we vanavond ook meer te weten over iOS 17 (en de updates voor Apple's andere softwareplatformen) tijdens het evenement. Waarschijnlijk zal integratie met de nieuwe VR-headset dan ook vaak naar voren komen als het gaat over Apple's software.

Conclusie: De apps staan centraal

Elke nieuwe vorm van hardware heeft eigenlijk een "killer app" nodig om een groot succes te worden. Dit is een bepaalde software die je investering in de hardware weet te verantwoorden. Bij pc's waren spreadsheets zogenaamd deze killer app, maar je zou kunnen zeggen dat VR zijn killer app nog niet heeft gevonden.

Tot nu toe hebben we vooral veel avatars zien rondlopen in virtuele werelden. Mensen gebruiken dezelfde soort apps als normaal gesproken (op pc's of mobiele apparaten), houden vergaderingen en bekijken (samen) films, alleen zit er nu een VR-randje aan. De Apple VR-headset lijkt daar niet veel verandering in te gaan brengen als het vooral bestaande apps zoals FaceTime en Apple TV gaat gebruiken, in plaats van nieuwe apps te introduceren.

Bij games is VR wel innovatiever, zoals we ook recentelijk hebben gezien bij de Sony PSVR 2. Er zijn meer dan genoeg innovatieve VR-games te vinden, ook al is er misschien nog niet één specifieke, geweldige game waardoor iedereen een VR-headset wil kopen. Het zou wel kunnen dat Apple Arcade binnenkort een specifiek aanbod van VR-games zal gaan aanbieden om zo ook dit soort ervaringen te leveren aan eigenaars van de headset.

Wat we in iedere geval wel zeker weten, is dat Apple al beschikt over een enorme selectie aan eigen apps en apps van derden en deze mate van appondersteuning zal van groot belangrijk zijn voor het succes van de Apple VR-headset op de lange termijn.